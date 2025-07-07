Халк — главный герой, а Леклер и Расселл внезапно провалились. Оценки за ГП Великобритании

12-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Нико Хюлькенберг — 9,5

Хюлькенберг шёл к этому подиуму 15 лет и поднялся на него абсолютно заслуженно. В начале гонки опытнейший немец быстрее других сообразил, что нужно надеть новый комплект «промежуточных», а затем блестяще пилотировал в сложнейших условиях. Единственный минус уикенда — слабая квалификация.

Пьер Гасли — 9

Французский ветеран тоже провёл отличную гонку, отработал надёжно и избежал проблем. Пьер не стал торопиться со сликами в начале заезда и перешёл на них лишь в концовке — притом в идеальный момент. Это шестое место — лучший результат «Альпин» в текущем сезоне.

Ландо Норрис — 8,5

В этот уикенд Ландо не был самым быстрым пилотом даже в своей команде. Так, в Q3 Норрис даже во второй попытке уступил первому времени Пиастри. Однако нужно отдать должное: гонку британец провёл чётко, не допускал ошибок и во всех ситуациях действовал грамотно — про его соперников такого не скажешь.

Лэнс Стролл — 8

Только Стролл извлёк выгоду из сликов в начале гонки. Лэнс поехал за ними на шестом круге, когда асфальт просох, и за несколько кругов опередил целую группу соперников, закрепившись среди лидеров. Это в итоге и обеспечило очки. В квалификации, правда, Стролл выступил слабо и проиграл Алонсо 0,4 секунды.

Оскар Пиастри — 7,5

До злополучного штрафа Пиастри уверенно контролировал ход гонки и должен был её выигрывать. Но на рестарте Оскар замешкался, прогревая тормоза и шины, и потерял верную победу. После этого австралийцу оставалось лишь просить команду притормозить Норриса — иного способа вернуть лидерство у него не было.

В «Макларене» отмечают победный дубль Фото: Clive Rose/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

В Сильверстоуне Хэмилтон смотрелся за рулём «Феррари» увереннее, чем когда-либо, однако без ошибок всё-таки не обошлось. После квалификации Льюис признался, что допустил помарку на финальном секторе, а в гонке британец поспешил на непрогретых сликах и вылетел с трассы, лишив себя подиума.

Карлос Сайнс — 7,5

К моменту столкновения с Леклером у Сайнса были все шансы набрать очки, но из-за повреждений машины удержаться в топ-10 испанец не смог. Отметим также, что в этот уикенд Карлос был быстрее Албона — привёз Алексу 0,14 секунды в квалификации и опережал в гонке.

Александер Албон — 7

А вот сам Албон в итоге устоял в первой десятке и на последнем круге даже опередил Фернандо Алонсо, заработав для команды пару лишних очков. Алекс провёл гонку осторожно и консервативно — и на фоне многочисленных проблем соперников это сработало.

Фернандо Алонсо — 7

Сложная гонка для Фернандо, который не смог сориентироваться в меняющихся условиях. В концовке заезда испанец слишком рано поехал за сликами, из-за чего поначалу терял время, а под финиш, когда резина была уже изношена, пропустил Албона и откатился на девятое место.

Макс Ферстаппен — 6,5

Макс блестяще отвоевал поул у «Макларена», однако в дождевой гонке из-за низкой прижимной силы машина была слишком нервной, что привело к двум помаркам в повороте «Чэпел». Разворот перед рестартом не оправдывают никакие настройки, но отчасти чемпион реабилитировался последовавшим прорывом.

Андреа Кими Антонелли — 6

Антонелли в Сильверстоуне не хватило опыта. В квалификации Кими проиграл Расселлу более 0,3 секунды, а в гонке поспешил перейти на слики на втором круге и лишь потерял время. Сошёл Антонелли после удара от Хаджара — и в этом тоже есть вина итальянца, который был слишком уж осторожен на входе в «Копс».

Сход Антонелли после столкновения с Хаджаром Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 5

Расселл первым в конце прогревочного круга свернул в боксы за сликами — и это решение оказалось поспешным. Как и переход на «хард» в конце гонки — трасса была ещё сыроватой для такой резины, и Джордж на ней не удержался. Итог — 10-е место, при том что при более консервативной стратегии Джордж мог бы пробиться в топ-5.

Эстебан Окон — 5

Окон в квалификации смотрелся очень слабо и проиграл Берману более 0,4 секунды. Возможно, это подтолкнуло Эстебана рискнуть и не заезжать за новыми «промежуточными» на 11-м круге. Это решение оказалось ошибочным — после чуть более поздней остановки француз оказался последним.

Шарль Леклер — 4,5

Леклер после прогревочного круга тоже поехал в боксы за сликами — и тоже прогадал. Но если Расселл ещё смог удержаться в топ-10, то Шарль в концовке гонки выехал в гравий, занял только 14-е место и почти на круг отстал от Ландо Норриса. Худшее выступление Леклера в сезоне.

Исак Хаджар — 4

Хаджар тоже зря свернул после прогревочного круга в боксы, однако окончательно шансов на очки француз лишился, когда влетел на рестарте в Антонелли. Кими в том эпизоде действительно действовал чересчур осторожно, но и Хаджару осторожность в тот момент не помешала бы.

Оливер Берман — 4

И в квалификации, и в гонке Берман демонстрировал высокую скорость, однако она сопровождалась слишком большим количеством ошибок. Так, в субботу Оливер получил штраф в 10 позиций за то, что разбил машину во время красных флагов, а в воскресенье въехал в партнёра по команде.

Габриэл Бортолето — 4

Бортолето, как и ряд других пилотов, отправился за сликами сразу после прогревочного круга — и это бразильца погубило: на всё ещё сырой трассе Габриэл не удержал автомобиль в довольно безобидной ситуации и вылетел в заграждения. Жаль, ведь в квалификации Бортолето был быстрее Хюлькенберга.

Сход Бортолето Фото: Clive Mason/Getty Images

Лиам Лоусон — 4

Для Лоусона гонка закончилась уже в первом повороте, где Лиаму не повезло оказаться третьим лишним. Но всё же новозеландец мог взять пошире, чтобы обезопасить себя. Кроме того, проведи Лоусон квалификацию получше — он почти наверняка не попал бы в такую ситуацию.

Франко Колапинто — 4

Для Колапинто гонка фактически так и не началась — отказ трансмиссии, однако квалификация завершилась очередным провалом аргентинца, который вновь разбил машину. У Франко не получается найти общий язык с машиной, и в данный момент он смотрится не лучше Джека Дуэна.

Юки Цунода — 3

Цунода вновь не смог пробиться в финал квалификации, а в гонке был слишком медленным. В какой-то момент Юки ещё и отправил в разворот Бермана и в итоге больше половины дистанции замыкал пелотон. Кажется, японцу за рулём «Ред Булл» может помочь только чудо.