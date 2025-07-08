15 лет до первого подиума! Хюлькенберг и ещё 5 главных «страдальцев» Формулы-1

Самая многострадальная эпопея современной Формулы-1 завершилась – Нико Хюлькенберг финишировал в топ-3. Немца по праву можно причислить к числу главных «ждунов» в истории «Королевских гонок». Вашему вниманию список из семи серий со знаком минус, которые рано или поздно прервались.

Гонка без схода с дистанции. Андреа де Чезарис: 18 Гран-при — 1 год, 3 месяца, 5 дней

Не все «ждуны» из нашей подборки долго шли к победам и титулам – некоторым пришлось прилично подождать, чтобы просто увидеть клетчатый флаг. Вообще неудивительно, что дольше всех в истории не мог финишировать Андреа де Чезарис. Наряду с Риккардо Патрезе он возглавляет список пилотов с наибольшим количеством сходов. Каждую седьмую гонку де Чезарис завершал раньше времени.

Апофеоз невезения итальянского пилота выпал на середину 1980-х. В июне 1985-го он финишировал 10-м на городской трассе в Детройте, после чего более года не мог благополучно завершить гонку. За это время он успел сменить команды (переход из «Лижье» в «Минарди») и провести 18 Гран-при. Заветный клетчатый флаг он увидел только в предпоследней гонке сезона-1986 в Мексике (восьмое место).

Кстати, если зацепиться именно за формулировку «увидел клетчатый флаг», то печальная серия де Чезариса будет ещё длиннее. После вышеупомянутого Гран-при Мексики он на протяжении 22 Гран-при не мог добраться до финиша, однако в трёх гонках выбывал из борьбы на последних кругах, что позволяло считаться классифицированным в итоговом протоколе. А в гонке на «Спа-Франкоршам» итальянец и вовсе был классифицирован на третьей позиции.

Первый финиш в очках. Никола Ларини: 70 Гран-при — 6 лет, 7 месяцев, 25 дней

Любопытно, что человек, который дольше всего шёл к первым очкам в Ф-1, прервал неудачную серию за рулём «Феррари», да ещё и финишем на втором месте. Но обо всём по порядку. Первые два сезона формульной карьеры Ларини провёл в составе беспросветного аутсайдера «Озеллы». О борьбе за очки не могло идти и речи. Зачастую итальянцу не удавалось даже пройти предквалификацию.

Далее последовал переход во временно угасший «Лижье», после чего Никола откатал сезон в команде «Ламборгини», которой было присвоено название «Модена», потому что большие боссы не хотели, чтобы провальные результаты ассоциировались с их брендом.

Никола Ларини в составе «Заубера» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Больше Ларини на полном расписании не гонялся, но зато в 1992-м осуществил мечту всех итальянских гонщиков – провёл Гран-при за рулём «Феррари». Николу вытащили со скамейки запасных после увольнения Ивана Капелли перед двумя финальными этапами сезона. В тех гонках Ларини очков не набрал, однако статус резервиста «Скудерии» не потерял. В 1994-м Ларини снова выйдет на замену – на сей раз подменил травмированного Жана Алези. В первой гонке Никола сошёл с дистанции уже на первом круге, а во второй – финишировал вторым. Это был тот самый «Чёрный уикенд» в Имоле.

Что интересно, в следующей гонке в Ф-1 Ларини также наберёт очки (шестое место), правда, будет она почти через три года после дебютного финиша в топ-6. В 1997-м итальянец проведёт пять этапов в составе «Заубера» и покинет команду из-за разногласий с руководством.

Первая победа. Серхио Перес: 194 Гран-при — 9 лет, 8 месяцев, 9 дней

Любопытно, что одержать дебютную победу Перес мог уже на второй год выступлений в Ф-1. На дождливом «Сепанге» мексиканец стремительно догонял лидирующего Алонсо, но допустил ошибку в самый ответственный момент. Следующего шанса по-настоящему побороться за первое место пришлось ждать восемь лет.

Причём триумфальный для Чеко Гран-при Сахира поначалу складывался отнюдь не в его пользу. На старте мексиканца вынес Леклер, после чего Перес откатился в конец пелотона. Далее последовали героический прорыв мексиканца, провальные пит-стопы от «Мерседеса» и появление на трассе машины безопасности. Всё это позволило Пересу возглавить пелотон под конец гонки и одержать дебютную победу в Ф-1.

Впоследствии окажется, что триумф Серхио был вопросом времени – спасибо «Ред Булл» (с другой стороны, без того успеха мексиканца могли и не подписать). Ну а первая победа Чеко получилась максимально красочной и драматичной.

Следующий старт в Ф-1. Лука Бадоер: 167 Гран-при — 9 лет, 9 месяцев, 23 дня

Можно сказать, что итальянский гонщик дольше всех ждал следующего шанса в Ф-1. Когда-то Бадоер считался талантливым пилотом: взял титул в Формуле-3000, соревнуясь с Култхардом и Баррикелло. Однако взрослая гоночная карьера у Луки не особо задалась. Максимум, чего удалось достичь Бадоеру в Формуле-1 – четыре сезона, проведённых в составе аутсайдеров. Ему до сих пор принадлежит антирекорд по количеству гонок без набранных очков.

Соревновательную карьеру итальянец завершил в 1999 году, откатав сезон за «Минарди». Затем он полностью сосредоточился на обязанностях тест-пилота в «Феррари», став важной частью успеха «красных» в начале 2000-х – сколько тысяч километров он намотал на испытательном треке во Фьорано…

Михаэль Шумахер и Лука Бадоер Фото: Clive Mason/Getty Images

И, наверное, Бадоер так и не вспомнил бы о состязаниях на треке, если бы не жуткая травма Филипе Массы на «Хунгароринге» в 2009-м. Изначально в «Скудерии» планировали вернуть на концовку сезона великого Михаэля Шумахера, но последствия травмы шеи помешали семикратному чемпиону вернуться за руль «Феррари». Искать замену в Маранелло не было времени, поэтому место травмированного Массы занял вечный тест-пилот Лука Бадоер.

Ничего путного из этой затеи не вышло. Не соревновавшийся почти 10 лет итальянец с треском провалился, проведя две гонки в хвосте пелотона. Руководство «красных» быстро осознало свою ошибку и вернуло Бадоера обратно на испытательный трек. А новым напарником Райкконена стал Джанкарло Физикелла. У него, кстати, тоже не пошло за рулём красной машины – те же самые 0 очков, но за большее количество гонок.

Первый титул. Нико Росберг: 206 Гран-при — 10 лет, 8 месяцев, 15 дней

Тут ситуация двоякая. Нет однозначного ответа на вопрос, какой пилот дольше всех шёл к чемпионскому титулу. Если судить по количеству проведённых Гран-при, то главным страдальцем следует считать Росберга. Он принял участие в 206 Гран-при, прежде чем стать чемпионом мира. У ближайшего преследователя Мэнселла – 176.

Но если мы говорим именно про время, то по этому параметру впереди уже Биг Найдж. С момента дебюта до завоевания чемпионского титула прошло 11 лет, 11 месяцев и 30 дней, что на год и три месяца дольше ожидания Нико Росберга.

Что интересно, обстоятельства самых «выстраданных» чемпионств несколько отличаются. Мэнселл под занавес карьеры получил в своё распоряжение мегадоминирующую машину, проиграть титул на которой было почти нереально. А что до Росберга, то ему пришлось выгрызать титул в борьбе с главной звездой эпохи и лидером команды Хэмилтоном. Да, Нико тоже обладал быстрейшим болидом в пелотоне, однако и в соперниках у него был отнюдь не смирившийся со статусом второго номера Патрезе.

Первый поул. Серхио Перес: 219 Гран-при — 10 лет, 11 месяцев, 27 дней

Что интересно, взять первый поул Перес смог только спустя два года после дебютной победы. Но здесь никакой драмы не было – всё максимально прозаично. Чеко наконец-то получил по-настоящему быструю машину и реализовал её потенциал на городской трассе в Джидде – на уличных трасса он традиционно чувствует себя уверенно. Кстати, конвертировать первый поул в победу Пересу не удалось – финишировал на четвёртом месте. Однако уже в следующем году Серхио всё же выиграл с поула в Саудовской Аравии.

Что интересно, Макс Ферстаппен тоже достаточно долго шёл к первому поулу в Ф-1 – 93 Гран-при (более четырёх лет). Быстрейший круг в квалификации нидерландец показал лишь в 2019 году на «Хунгароринге». На тот момент в активе Макса числилось уже семь побед в Ф-1.

Первый подиум. Нико Хюлькенберг: 242 Гран-при — 15 лет, 3 месяца, 22 дня

Ну и наконец-то мы добрались до человека, в честь которого мы и задумали этот материал. В рейтинге «ждунов» Формулы-1 Хюлькенберг занимает уверенное первое место. С момента дебюта и до первого подиума Нико пролетело более 15 лет!

Мы не будем особо разглагольствовать, какой путь прошёл Хюлькенберг по пути к первому подиуму. Тем более что на тему формульной карьеры Нико мы уже рефлексировали. Лучше просто напомним, каким был мир, когда Хюлькенберг делал первые шаги в Формуле-1. Так сказать, чтобы лучше прочувствовать величие пути, что прошёл немецкий пилот;

– ещё не вышел iPhone 4;

– Windows 7 – самая актуальная операционная система;

– в кинотеатрах показывают «Начало», «Социальную сеть» и «Чёрный лебедь», последняя часть кинофраншизы «Гарри Поттер» ещё даже не вышла;

– весь мир обсуждает извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, который парализовал авиасообщение в Европе;

– у Лионеля Месси лишь один «Золотой мяч»;

– Испания только готовится выиграть свой первый чемпионат мира по футболу;

– казанский «Рубин» начинает новый сезон РФПЛ в статусе действующего чемпиона;

– Михаэль Шумахер возвращается в Формулу-1 после трехлетнего перерыва.