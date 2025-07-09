«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Что теперь будет с Ферстаппеном? LIVE

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Сегодня утром, 9 июля, команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила об увольнении своего бессменного руководителя Кристиана Хорнера, возглавлявшего «быков» с 2005 года и за это время завоевавшего 14 трофеев: под его руководством Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен по четыре раза становились чемпионами мира, а команда шесть раз брала Кубок конструкторов. Эра Хорнера подошла к концу, его место займёт Лоран Мекис, ранее руководивший младшей командой «быков» — «Рейсинг Буллз».

Почему Хорнера всё-таки решили уволить, что всё это значит и как на происходящее отреагирует Макс Ферстаппен? Следим в нашем онлайне!