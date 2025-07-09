«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Что теперь будет с Ферстаппеном? LIVE

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Сегодня утром, 9 июля, команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила об увольнении своего бессменного руководителя Кристиана Хорнера, возглавлявшего «быков» с 2005 года и за это время завоевавшего 14 трофеев: под его руководством Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен по четыре раза становились чемпионами мира, а команда шесть раз брала Кубок конструкторов. Эра Хорнера подошла к концу, его место займёт Лоран Мекис, ранее руководивший младшей командой «быков» — «Рейсинг Буллз».
Почему Хорнера всё-таки решили уволить, что всё это значит и как на происходящее отреагирует Макс Ферстаппен? Следим в нашем онлайне!
Босс концерна «Мерседес» готов заплатить за Ферстаппена
А между тем буквально накануне La Gazzetta dello Sport распространила слух, согласно которому босс концерна «Мерседес» Ола Каллениус дал добро в случае необходимости раскошелиться на выкуп контракта Ферстаппена у «Ред Булл».
Ранее сообщалось, что за выкуп контракта Максу или его новой команде пришлось бы заплатить £ 100 млн ($ 136 млн).
Главный вопрос после увольнения Хорнера — что это значит для будущего Макса Ферстаппена в «Ред Булл»? У голландца контракт до конца сезона-2028, но в нём есть условия, позволяющие досрочно покинуть команду.
Недавно ходили слухи, что Макс требует от «Ред Булл» ограничить полномочия Хорнера, чтобы тот не контролировал вообще всё. Что ж, теперь Кристиан не контролирует вообще ничего…
Кто решил уволить Хорнера
По информации издания Bild, решение об увольнении Хорнера принял босс концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф. Совладельцы концерна Чалерм Ювидья и Марк Матешиц поддержали это решение — как и советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.
Что касается причин, то они прозаичны: неудачное выступление «Ред Булл» в нынешнем сезоне Ф-1. Сыграл ли свою роль сексуальный скандал с Хорнером, потрясший команду прошлой зимой, не известно.
А вот как своё повышение внутри «Рейсинг Буллз» прокомментировал новый руководитель команды Алан Пермейн:
«Для меня большая честь занять роль руководителя команды. Я бы хотел поблагодарить Оливера и Хельмута за доверие, которое они продемонстрировали. С нетерпением жду сотрудничества с Питером по продолжению успешной работы, которую они проделывали вместе с Лораном, двигая команду вперёд. Это новый вызов для меня, но я знаю, что могу рассчитывать на поддержку каждого внутри команды».
Преемник Хорнера Мекис пока ничего не сказал о своей работе в новой команде. Зато сердечно попрощался с «Рейсинг Буллз».
«Последние полтора года для меня было абсолютной честью руководить командой вместе с Питером [Байером]. Иметь возможность внести свой вклад в становление «Рейсинг Буллз» вместе со всеми нашими талантливыми сотрудниками стало для меня удивительным приключением. Вся команда обладает невероятным духом, и я твёрдо верю, что это только начало. Алан [Пермейн] – идеальный специалист, который может возглавить команду сейчас и продолжить наш путь. Он знает команду как свои пять пальцев и всегда был важной опорой наших первых успехов», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Рейсинг Буллз».
Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф в своём комментарии насчёт увольнения Кристиана Хорнера никак не объяснил, почему же британец уволен.
«Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его выдающуюся работу в последние 20 лет. Его посвящённость работе, опыт, экспертиза и новаторское мышление сделали его вклад инструментальным в становление «Ред Булл» как одной из самых успешных и привлекательных команд в Формуле-1. Спасибо за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды», — приводит слова Оливера Минцлаффа пресс-служба «Ред Булл».
Хорнер уволен, вместо него Мекис
Итак, суммируем для начала официальную информацию:
- Кристиан Хорнер с сегодняшнего дня покидает пост руководителя команды и генерального директора «Ред Булл Рейсинг»;
- Место Хорнера займёт Лоран Мекис, ранее являвшийся руководителем «Рейсинг Буллз»;
- В «Рейсинг Буллз» повышают Алана Пермейна: ранее он являлся спортивным директором команды.