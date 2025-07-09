За что убрали босса «Ред Булл» и что это значит для Ферстаппена? Разбираемся

Что случилось?

Во вторник концерн «Ред Булл» принял решение уволить генерального директора и руководителя команды «Ред Булл Рейсинг» Кристиана Хорнера. Британец был проинформирован в тот же день, а в среду об изменениях было объявлено сотрудникам команды и всему миру. Формально контракт Хорнера с «Ред Булл», рассчитанный до 2030 года, ещё действует: стороны ведут переговоры об условиях его расторжения. Но уже с сегодняшнего дня Хорнер никак не влияет на операционную деятельность команды.

Преемником Хорнера на посту генерального директора и руководителя «Ред Булл Рейсинг» станет Лоран Мекис. Сам же Хорнер в среду утром попрощался с сотрудниками команды на базе в Милтон-Кинс. Во время своей речи Кристиан не выдержал и расплакался. Хорнер признался, что решение руководства стало для него шоком. По информации Sky Sports, сотрудники проводили теперь уже бывшего босса овациями.

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За что убрали Хорнера?

В официальных сообщениях для прессы об этом ничего не говорится. Очевидно, что поводом для увольнения стало заметное падение результатов «Ред Булл». В прошлом сезоне команда ещё смогла обеспечить Максу Ферстаппену титул в личном зачёте, но потеряла Кубок конструкторов. В этом году шансы нидерландца стать чемпионом мира в пятый раз всё ниже, ну а «Ред Булл» вряд ли окажется выше четвёртого места в командном зачёте. «Быкам» не удаётся должным образом развивать машину. Если Ферстаппен ещё способен время от времени бороться за высочайшие позиции, то второй пилот команды — что Лиам Лоусон, что Юки Цунода — не каждый раз в состоянии даже просто бороться за очки.

По данным разных СМИ, боссы «Ред Булл» также остались недовольны тем, что Хорнер не хотел ни с кем делиться за полномочиями: он отвечал и за гоночную команду, и за новое моторное направление, и за маркетинг. Пока были результаты, спорить с таким подходом было странно, однако теперь он ясно видится ошибочным. У Мекиса навряд ли будут столь же широкие полномочия.

Кроме того, не секрет, что у Хорнера с прошлого года, когда он еле-еле пережил обвинения в «некорректном поведении» по отношению к одной из сотрудниц, плохие отношения с Йосом Ферстаппеном. Да и в целом атмосфера в команде стала хуже, что отчасти привело к уходу таких ключевых сотрудников, как Эдриан Ньюи и Джонатан Уитли.

Auto Motor und Sport отдельно отмечает, что на фоне скандала, ухода знаменитых сотрудников и постоянных увольнений вторых номеров «Ред Булл» растерял свою популярность среди болельщиков. Пусть это и не являлось основным фактором при решении руководства, но свою маленькую роль могло сыграть. К слову, считается, что уволить Хорнера решил генеральный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф, а оба ключевых акционера — Чалерм Ювидья и Марк Матешиц — его поддержали. Равно как и советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Что теперь будет с Ферстаппеном?

Сразу же пошли предположения, что одна из причин увольнения Хорнера — попытка угодить «клану Ферстаппена» и таким образом уменьшить вероятность ухода из команды Макса. Все знают, что в контракте пилота есть пункты о досрочном разрыве, причём вроде как нынешние результаты «Ред Булл» позволяют эти пункты активировать. И при этом «Мерседес» не торопится подтверждать состав гонщиков на следующий сезон, сохраняя местечко для Ферстаппена.

Менеджмент Макса на перестановки в руководстве отреагировал спокойно — мол, будем следить за развитием событий, ждём от команды разъяснений. Сам же Ферстаппен посвятил Хорнеру трогательный пост в соцсетях, поблагодарив за совместные победы.

Нидерландский журналист Эрик ван Харен, традиционно поставляющий самые точные инсайды про Ферстаппена, осторожен в прогнозах насчёт будущего Макса. «Теперь люди думают, что раз Хорнер ушёл, то это значит, что Ферстаппен останется. Не думаю, что это так очевидно. Думаю, для Ферстаппенов самое важное, чтобы команда делала шаги вперёд с машиной. Возможно, это решение было принято, чтобы обстановка внутри стала более мирной и также, возможно, чтобы сказать Ферстаппену — для тебя это хороший момент, чтобы остаться. Возможно, это даёт «Ред Булл» больше шансов сохранить его, но гарантии сейчас нет. Думаю, Макс определится в этом месяце», — предположил ван Харен в интервью Sky Sports.

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Кто такой Лоран Мекис?

Последние полтора года Мекис являлся одним из двух боссов младшей команды «Ред Булл». Француз отвечал в «Рейсинг Буллз» за гоночную составляющую, его коллега Питер Байер — за коммерческую. Опыта работы у Мекиса более чем достаточно. Лоран работал в Фаэнце, когда команда ещё называлась «Минарди», а уже в эпоху «Торо Россо» долгие годы являлся главным гоночным инженером.

В 2014 году Мекис перешёл в ФИА, став директором по безопасности и заместителем гоночного директора. Из федерации француза переманила «Феррари», где Мекис сменил несколько должностей — спортивный директор, глава департамента по работе с машиной на трассе, гоночный директор и заместитель руководителя команды. По ходу сезона-2023 стало известно, что Мекис покинет «Феррари» ради должности руководителя тогда ещё «Альфа Таури» (она же «РБ», она же «Рейсинг Буллз»). В общем, 48-летний Мекис в спорте уже более 20 лет и имеет большой опыт работы в том числе в топ-команде.

Лоран Мекис на своём последнем Гран-при в роли руководителя «Рейсинг Буллз» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Как всё это скажется на «Ред Булл»?

Не стоит ждать, что на Гран-при Бельгии «быки» вдруг станут доминаторами чемпионата мира или, наоборот, камнем упадут вниз. Очевидно, будут какие-то изменения в рабочих процессах, некоторая текучка кадров. В нынешнем сезоне «Ред Булл» наверняка останется четвёртым в командном зачёте, а Макса Ферстаппена ждёт ещё пара-тройка побед. Да даже на старте следующего сезона нельзя будет связывать успехи или неудачи команды с работой Мекиса: фундамент нового шасси и тем более нового мотора уже давно заложен, резко ничего не исправить.

В целом же первые задачи нового руководителя — успокоить команду, удержать Ферстаппена и попробовать понять, чего не хватает тому или иному отделу и что всё-таки делать с позицией второго пилота.

Что ждёт Хорнера?

Для начала Кристиану нужно расторгнуть контракт с «Ред Булл» и в том числе договориться, будет ли у него «отпуск по уходу за садом» или британец сразу вправе выходить на какую-либо новую работу. Что это может быть за работа? Разумеется, все поспешили сложить «2+2» — мол, «Феррари» не уверена насчёт будущего Фредерика Вассёра, а тут освободился такой успешный кандидат. Но очевидно, что это не Хорнер ушёл ради Маранелло, а его взяли и уволили. Впрочем, никто не мешает «Феррари» и Кристиану теперь навести мосты.

Другой вариант — Хорнер может попробовать перейти к роли владельца команды. Теоретически Кристиан мог бы найти инвесторов, вложиться сам и купить, например, «Альпин», насчёт будущего которой в Ф-1 опять вопросы после отставки генерального директора «Рено» Луки де Мео. «Феррари» и «Альпин» — два самых очевидных варианта, если Хорнер хочет остаться в Формуле-1. Однако в теории экс-босс может попробовать себя и в других сериях. А вот на пенсию в 51 год он уйдёт навряд ли, так что будем ждать новостей.