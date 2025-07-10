«Феррари», воссоединение с Ньюи или пенсия — куда пойдёт уволенный босс «Ред Булл»

Эпоха Кристиана Хорнера в «Ред Булл» окончательно завершена. Человек, руководящий формульной командой «тауриновых» с момента её основания, покидает австрийский концерн. Далее Хорнера ожидает заслуженный отдых, а вот чем заняться британскому менеджеру дальше – большой вопрос. Вашему вниманию пять наиболее очевидных вариантов будущего трудоустройства для уволенного руководителя «Ред Булл».

«Астон Мартин»

При взгляде со стороны может сложиться ощущение, что Хорнер – последний недостающий пазл формульного проекта «Астон Мартин». У Лоуренса Стролла явно есть деньги и амбиции. Канадский миллиардер вложился в строительство новой базы в Сильверстоуне, переманил кучу топовых технических специалистов, включая великого Эдриана Ньюи (результат его работы только предстоит увидеть), и даже подписал гонщика-звезду в лице Фернандо Алонсо. Но вот «Астон Мартин» как болтался где-то в когорте середняков, так там же и болтается.

Возможно, команде из Сильверстоуна банально не хватает грамотного управленца, который сможет грамотно организовать работу каждого отдела. На позиции босса «Астон Мартин» пробовали Майкла Крака – не пошло. В начале 2025 года его сменил Энди Кауэлл, который сугубо визуально тоже не тянет на роль руководителя топ-команды. Да, он выдающийся технический специалист, но на капитанском мостике конюшне Лоуренса Стролла нужен именно менеджер, а не гений-инженер.

На рынке практически нет топовых руководителей формульных команд, поэтому Хорнер видится для «Астона» оптимальным вариантом. Тем более он знает, как привести середняка к победам – в «Ред Булл» ему на это понадобилось всего четыре года. Также в пользу британца говорит богатый опыт работы с Эдрианом Ньюи, на которого сегодня молится вся команда. Да и с мотористами из «Хонды» Хорнер также успел повзаимодействовать. В общем, с адаптацией к новому месту работы у Кристиана проблем возникнуть не должно. Вопрос только, насколько рад будет видеть Хорнера Ньюи и удастся ли грамотно разделить полномочия между экс-боссом «Ред Булл» и Кауэллом.

«Феррари»

Да, это расстрельная должность – любой другой результат, кроме чемпионского титула, станет провалом. Но кому, как не Хорнеру, браться за такие вызовы. Тем более что в конце года истекает контракт действующего главы команды Фредерика Вассёра. Будем честны, на роль босса «Феррари» Хорнер тянет больше, чем французский менеджер.

В «Скудерии» Вассёр оказался в кардинально новых для себя условиях. Ранее он руководил середняками «Рено» и «Заубером» (в том числе в бытность «Альфа Ромео»), где амбиции и, соответственно, спрос за результат были куда ниже, нежели в Маранелло. Француз работает в «Феррари» уже третий год, и не сказать, что ему удалось кардинально исправить ситуацию. «Красные» как были в положении «где-то рядом с лидерами», так и остались, довольствуясь лишь редкими победами в отдельно взятых гонках.

Судя по всему, с ролью кризис-менеджера со стороны, коим в своё время стал Жан Тодт, Вассёр не особо справляется. Возможно, на капитанском мостике ему не хватило именно опыта работы в топ-команде, с чем у Хорнера нет никаких проблем.

«Альпин»

В какой-то степени «Альпин» можно назвать «Феррари» на максималках – амбиций и ресурсов достаточно, однако результат упорно не приходит. Во многом системные неудачи команды из Энстоуна связаны с управленческим кризисом, в котором погрязла гоночная конюшня. «Альпин» постоянно меняет менеджеров, создаёт кучу руководящих должностей и даже мысленно переносится в нулевые и возвращает Флавио Бриаторе, который не факт, что готов к современным формульным реалиям.

Возможно, чтобы усмирить весь этот организационный бардак, «Альпин» и нужен авторитетный руководитель, который способен подмять под себя все процессы, протекающие внутри команды. Кто, как не Хорнер, способен навести порядок в бюрократическом аппарате. Тем более что британский менеджер может не только выступить в роли босса гоночной команды, но ещё и взять на себя функции инвестора, тем самым расширив влияние.

О вероятности сотрудничества Хорнера и «Альпин» ранее уже сообщали инсайдеры, а сам Кристиан даже публично опровергал подобные слухи. Однако тогда на руках у Хорнера был долгосрочный контракт с «Ред Булл», и при этом, вполне возможно, дым появился вовсе не без огня — Кристиан мог прощупывать почву на будущее, которое теперь наступает.

«Кадиллак»

Американский концерн будет заходить в чемпионат Ф-1 с Грэмом Лоудоном на позиции руководителя. Если кто не помнит, он стоял у истоков команды «Вёрджин» (будущей «Маруси») – на этом его соприкосновение с «Королевскими гонками» и заканчивается. То есть в сухом остатке британский менеджер может похвастаться разве что руководством команды-аутсайдера, которой хватило в Формуле-1 лишь на несколько лет.

Тот ли Лоудон человек, который сейчас необходим «Кадиллаку» – вопрос риторический. Предыдущий формульный проект Грэма не выстрелил – удачного опыта работы в Ф-1 у него, по сути, нет. Поэтому, назначая такого специалиста на пост руководителя команды, General Motors неслабо рискует попросту отправить инвестиции «в трубу».

Хорнер – совсем другое дело. Он и командой с большими возможностями управлял, и знает, как раскручивать проекты практически с нуля. К тому же на громкое имя Кристиана охотно станут клевать спонсоры, да и у гонщиков будет больше доверия к проекту, что должно помочь при переговорах.

Залуженная пенсия

Несмотря на обилие вариантов, впору задаться вопросом: а зачем Хорнеру нужна Формула-1? Человек раскрутил середняка до сильнейшей команды пелотона, выиграл с ней кучу титулов и вписал своё имя в историю – в общем, всем всё доказал. Хорнеру осенью исполнится 52, денег он заработал прилично – почему не отдохнуть?

Тем более, куда бы ни пришёл Кристиан, там его будет ожидать нервотрёпка. В «Феррари» британцу предстоит постигать прелести итальянского менталитета, да ещё и переезда в Маранелло вряд ли получится избежать. В «Астон Мартин» Хорнеру наверняка грозит ментальная битва с Лоуренсом Строллом за статус главного «альфача» команды – канадский миллиардер любит вмешиваться в рабочие процессы. В «Альпин» ожидает любимая французами бюрократия, а также исходящая от концерна «Рено» нестабильность. Ну а в «Кадиллаке» придётся годами выстраивать команду, прежде чем она начнёт бороться хотя бы за редкие победы. Нужно ли это всё человеку, который в Формуле-1 выиграл всё, что можно – вопрос открытый.