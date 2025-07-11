Видели чудовищную аварию «БМВ» и «Порше» на «Нордшляйфе»? Вот разбор от эксперта

На днях гоночных болельщиков и не только впечатлили видеозаписи очередной аварии на старой версии трассы «Нюрбургринг» — «Нордшляйфе», которая по нормам безопасности и своей длине давно не подходит для Формулы-1, но принимает другие гоночные соревнования, а в свободные дни позволяет прокатиться по себе и любителям. Так называемые Touristenfahrten (можно перевести «как заезды для любителей/туристов» регулярно приводят к авариям, однако на сей раз вышло действительно мощно и пугающе.

На записях с нескольких камер мы видим, как пилот на «Порше» 911 GT3 RS приближается к «БМВ» М2 с британскими номерами. Водитель на «БМВ» перед очередным поворотом подвигается вправо — кажется, что он в курсе догоняющей его машины и словно бы готов её пропустить. Соответственно, пилот на «Порше» ныряет внутрь.

…И тут становится ясно, что никакой согласованностью в действиях двух водителей и не пахнет: «БМВ», не подозревающая о наличии «Порше», «захлопывает калитку», две машины сталкиваются и на огромной скорости летят в отбойник. Авария на огромной скорости, «БМВ» сзади влетает в уже догнавший барьер «Порше» — и начинается пожар! К счастью, чудесным образом водители смогли покинуть салоны и обошлись без серьёзных травм.

Кто всё-таки виноват в аварии и как относиться к подобным инцидентам? На эту тему на своей странице в социальных сетях высказался известный гонщик и видеоблогер Миша Шарудин, который постоянно выступает на «Нордшляйфе».

«Местные видят подобные инциденты ежедневно, но в большинстве случаев такие видео остаются в локальных группах в WhatsApp. В общем, ничего особенного, такое происходит почти каждый день, а вообще такие аварии/инциденты случаются почти на каждом трек-дне на любой другой трассе в мире. Конечно, в данном случае ещё был довольно серьёзный «фейерверк» — огромное спасибо современным стандартам безопасности, которые сохранили всем жизнь. В случае с пилотом «Порше» дело обошлось несколькими царапинами, хотя он был без шлема, HANS или какой-либо огнестойкой одежды.

Кто виноват? Ну, один из них больше, чем второй. На таких сессиях для публики применяются правила дорожного движения, так что есть правило: медленный транспорт остаётся справа, быстрый обгоняет слева. Так как ограничений скорости нет, то каждый обязан проверять зеркала заднего вида — нет ли там более быстрой машины. Очевидно, что водитель М2 не справился с этой задачей, когда более быстрый автомобиль оказался сначала позади него, а затем — и бок о бок.

Второе правило: каждому позволено ехать так быстро, чтобы он был в состоянии незамедлительно остановиться и избежать любого инцидента. М2 поворачивает в тебя, а ты не затормозил, чтобы избежать этого? Твоя ошибка. Олень перебегает трассу и врезается в тебя? Твоя ошибка. Астероид упал с неба? Тоже твоя собственная ошибка. Водитель «Порше» МОГ БЫ ожидать, что другая машина менее опытная и способна сделать глупость в последний момент. Вы можете видеть, что «Порше» перестаёт жать на газ ранее, когда М2 был на его траектории, а потом начал разгоняться, когда «БМВ» подвинулся. Тут, на мой взгляд, нет хаотичного пилотажа. Просто не повезло, что совпали неверное предположение и недостаточная осмотрительность.

Другой «интересный» вопрос — кому теперь платить по счетам? Тут и барьеры повреждены, и обе машины очень дорогие. Это решать властям — кто несёт ответственность и в какой степени. Главная причина, почему я пишу про это — вы несёте ответственность за себя и за других на таких заездах и трек-днях. Так что будьте готовы и оставайтесь сконцентрированными», — заключил Шарудин.

Ну а один из самых популярных комментариев под постом Шарудина предсказуем: «Я посмотрел и пересмотрел видео несколько раз и сумел прийти к выводу… 10 секунд Окону!»