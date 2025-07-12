Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?

О том, как складывается карьера кольцевых гонщиков или пилотов классического ралли, мы знаем хорошо. А как появляются звёзды ралли-рейдов в классе грузовиков? Об этом лучше всего знают в команде «КАМАЗ-мастер», где на равных с признанными грандами уже борется их новый воспитанник Богдан Каримов.

Молодой пилот из Елабуги в «Синей армаде» с 2018 года, и за это время 27-летний спортсмен прошёл путь от вчерашнего студента, пришедшего на работу на испытательный срок, до мастера спорта и одного из лидеров чемпионата России по ралли-рейдам в классе T4, одержав в нынешнем сезоне три победы подряд. А ведь, оказывается, перспективный юниор вовсе не собирался забираться в кабину гоночной машины!

«Даже когда ему говоришь проехать медленно, он всё равно едет быстро»

«В детстве, конечно, я и не мечтал стать гонщиком, — признаётся Каримов в интервью «Чемпионату». — Вообще не думал, что окажусь в команде, хотя с детства был в автоспорте: лет в семь начал заниматься картингом. Тогда ещё не существовало фирменной команды «КАМАЗ-мастер Юниор», это был просто картинг. Потом уже начал учиться, а когда поступил в местный автомеханический техникум, то надо было думать, куда дальше идти на работу. Конечно, тогда я уже знал о команде и решил попробовать.

В «КАМАЗ-мастер» пришёл студентом на испытательный срок — понять, понравится или нет, потому что вообще не представлял, что это такое. Пришёл как слесарь механосборочных работ, отработал в команде полгода, и как раз началось зимнее межсезонье. Видимо, меня заметило руководство, оценило мой ответственный подход к работе. В какой-то момент Эдуард Николаев подошёл и поинтересовался, какие у меня вообще планы, хочу ли я побывать на соревнованиях. Естественно, я хотел, потому что на тот момент я никуда не выезжал на гонки с командой.

В 2019 году я вместе с «КАМАЗ-мастер» проехал «Шёлковый путь» в качестве ночного механика, однако самое неожиданное для меня было, когда я увидел в списках себя как механика в экипаже Эдуарда Николаева. Я никогда не думал, что буду сидеть в кабине гоночного грузовика на соревнованиях! Но предложили попробовать себя, а потом вроде бы всё начало получаться».

Богдан Каримов и Эдуард Николаев Фото: kamazmaster.ru

«Понятно, что, если бы у него не было желания, ничего бы не получилось, — объясняет ставку на Каримова нынешний руководитель команды Эдуард Николаев. — Я тогда ещё был просто пилотом, однако уже отвечал за молодых ребят-механиков, так что мне Айдар Раисович Беляев позвонил, мы вместе с ним сели в кабинете, и к нам пришёл парнишка. А я Богдана вспомнил — мы пересекались с ним в картинге, он тогда вообще мелкий был, но в гонках уже показывал своё мастерство. Сейчас бы не сглазить, однако у него есть какая-то изюминка, которая встречается у всех хороших гонщиков.

У меня у самого всегда — и в картинге, и сейчас — было желание передавать свой опыт следующему поколению. Мне нравится делиться опытом и видеть плоды работы в том, что твой воспитанник показывает хороший результат и ещё и тебя объезжает. Вот это самый кайф — ты видишь, что всё было не зря! Мы примерно так и представляем себе этот путь — от дебютанта до пилота, который едет на результат, мы отводим лет пять-семь.

Вижу, насколько Богдан едет не просто быстро, а уверенно — я по следам сразу могу определить, едет он с запасом или на грани. Да, были к нему вопросы по прошлому «Шёлковому пути», где действительно не хватило марафонской выдержки и был сломан автомобиль, но, надеюсь, что в этом году он немножко поправит ситуацию. Три гонки чемпионата России Богдан проехал уверенно, стабильно, и видно, что с запасом. Даже когда ему говоришь проехать медленно, он всё равно едет быстро. Однако такова сегодняшняя молодёжь!»

«Экипаж Сотникова сразу выбрался, а мы тыркались минут шесть!»

Увидеть свою фамилию на гоночном грузовике прославленной команды — яркое событие в жизни новичка. Яркое и очень волнительное. Как признаётся Богдан, в первое время становилось страшно, что, возможно, дебютант ралли-рейдов ещё не готов к такой роли. Однако переживания быстро прошли.

«В гоночном экипаже основная задача механика — следить за всеми параметрами машины, контролировать давление в шинах, чтобы пилот на это больно-то не отвлекался. От механика, на самом деле, многое зависит, он постоянно работает. Не только следит за мониторами с информацией об автомобиле, а также помогает ориентироваться на трассе. Фактически вы все втроём работаете с навигацией.

Ну а после финиша механик отвечает уже за машину на бивуаке. Ты проехал весь спецучасток на этом грузовике, что-то на дистанции заметил по работе машины, у тебя есть понимание, на что обратить внимание. И уже ночным механикам после финиша ты можешь рассказать, что нужно сделать — фактически ты становишься старшим в группе ночных механиков и распределяешь работу», — отмечает пилот.

Тайм-менеджмент — самое сложное для молодого механика, ведь на первый взгляд кажется, что огромный объём работы в столь сжатое время выполнить просто невозможно. С опытом приходит понимание: если грамотно распределить задачи, то всё реально. Однако даже грамотное делегирование не означает, что ночью можно спокойно отдыхать — как вспоминает Богдан, бывают ситуации, что экипаж сдаёт машину механикам, которые всю ночь работают над грузовиком, не смыкая глаз, и заканчивают свой труд рано утром, когда гонщики приходят забирать машину на следующий доп. В карьере самого Каримова не было моментов, чтобы он работал до самого утра, но бодрствовать часов до трёх-четырёх приходилось.

Богдан Каримов Фото: kamazmaster.ru

В 2019 году Богдан дебютировал в качестве механика, а в 2021-м стал пилотом, получив в своё распоряжение технику предыдущего поколения. Основной задачей для Каримова на этом этапе ставили получение опыта — важно было проезжать всю дистанцию гонок, выступая при этом в роли «быстрой технички» для основных экипажей. А уже в 2022-м начали приходить первые успехи в роли пилота.

«Когда ты пересаживаешься внутри кабины на место пилота, меняется многое. Всё выглядит совсем иначе, и первое время ты всё делаешь с осторожностью. Но в новую роль «вкатываешься» быстро — буквально пара гонок, и всё идёт намного легче, так что самое сложное для тебя — начать выступать за рулём.

Чтобы ехать быстро и приносить результат, нужен опыт. Никто, будь это даже самый быстрый гонщик, не придёт и не сможет сразу же побеждать. Да, я в 2025 году одержал три победы подряд, однако у более опытных напарников, когда возникают какие-то нестандартные ситуации, получается из них выходить быстрее за счёт своего опыта. У меня опыта меньше, поэтому и в подобные ситуации я попадаю чаще, и выход из них ищу подольше.

Бывало, в канавы въезжали, из которых не могли выехать, а в Ульяновске, помню, мы ехали вторыми за Димой Сотниковым. Была очень плохая погода, мокро, очень грязно и скользко, так что машину надо было заранее готовить к каждому повороту. И был на дистанции крутой левый поворот, к которому ты подходишь с максимальной скоростью — надо успеть затормозить и круто повернуть. Дима не успел, ушёл в овраг с отвесными склонами, однако опыт Сотникова помог ему сразу же выехать — он смог развернуть машину в очень узком месте и почти тут же обратно выскочить на трассу. Мы по его следам шли и точно в тот же овраг и ушли. Минут шесть там тыркались и кое-как вообще выбрались! Ту гонку мы не выиграли, хотя все шансы были», — вспоминает Богдан.

«В прошлом году была дорога, а на этот раз уже поле засеяли»

Так или иначе, после трёх побед на старте сезона болельщики и специалисты ждут от Каримова нового успеха и на «Шёлковом пути» — невзирая на то, что это всего лишь второй его ралли-марафон в роли гонщика.

«Три мои победы в этом году, наверное, результат того, что я просто вкатился в эти трассы. Понятно, каждый год маршрут разный, однако в целом местность практически одна и та же — нам понятно, к чему готовиться. Именно на этих трассах уже опыта хватает, чтобы показывать очень хороший этот темп, но посмотрим, как будет на «Шёлковом пути». В этой гонке 100-процентного опыта у меня пока нет.

На скоростных допах пока не хватает опыта — в таких условиях дорогу не всегда видно, нужно уметь «читать» рельеф, должна быть «чуйка», которая помогает ехать. Чтобы её выработать, надо не спешить первое время — ехать так, чтобы полностью контролировать машину, чтобы не допускать моментов, что грузовик у тебя куда-то едет, а ты не понимаешь куда. Эта «чуйка» только с опытом приходит, а вместе с ней и скорость — ты уже начинаешь где-то ехать поагрессивнее. У меня уже шестой год идёт, и вот только сейчас, наверное, появляются вот эта «чуйка» и понимание рельефа, которые позволяют предугадывать трассу, понимать дорогу заранее», — осторожничает пилот.

Набираться опыта не так и просто, поскольку чемпионат России по ралли-рейдам достаточно короткий — всего пять этапов — а с учётом «Шёлкового пути» получается шесть гонок в году. Возможностей для оттачивания своих навыков не так много: никакие симуляторы в ралли-рейдах не помогают. Просто потому, что не существует на данный момент никаких виртуальных решений, способных достоверно имитировать условия подобных гонок.

«Симуляторов для ралли-рейдов нет, а изучение онбордов тоже не особенно эффективно. На видео — одно, а в жизни всё совсем по-другому. Плюс ещё каждый год меняется вообще сам рельеф — бывает, где в прошлом году была дорога, на этот раз, не знаю, уже поле засеяли. Так что особой пользы от видео в нашей дисциплине нет. На пользу идёт то, что на «Шёлковом пути» условия равные для всех — никто у себя дома не потренировался, никто нигде такую «песочницу», как в Монголии, не найдёт. Наверное, кто быстрее как-то к ним привыкнет, вкатится, тот и проедет гонку хорошо. Мы все в этом плане едем с чистого листа», — отмечает Каримов.

Экипаж Богдана Каримова после очередной победы Фото: kamazmaster.ru

«Пока не получается привыкнуть к езде на высокой скорости»

Может показаться, что с учётом шести гонок за год график у пилотов «КАМАЗ-мастер» весьма свободный, однако это далеко не так. С весны до осени команда живёт в насыщенном событиями режиме — промежутки между соревнованиями достаточно маленькие, так что работать приходится интенсивно. Регламент подготовки грузовиков к гонкам достаточно объёмный, поэтому члены команды загружены делами. В основном каждый экипаж работает со своим грузовиком, но при необходимости в команде могут распределять усилия в работе с техникой. И это, равно как и опыт механика в гоночном экипаже, сильно помогает на дистанции.

«Ты машину знаешь, понимаешь, где слабые места могут возникнуть, на что обратить внимание, как вообще грузовик реагирует на настройки, потому что под каждую гонку у нас машина настраивается — по большей части это касается подвески, однако эти изменения важные.

Мне нравятся лесные дороги, песчаные — тоже. Люблю сложные спецучастки, где, сильная нагрузка на машину. Пока не получается, наверное, привыкнуть к езде на высокой скорости. Вот именно здесь пока ещё не хватает опыта, а на таких «рулёжных», извилистых спецучастках, где нужно объезжать ямы, где быстро среагировать надо, получается, ехать нравится», — поясняет пилот, отмечая, что даже за рулём гоночного грузовика весьма помогает старт карьеры в картинге.

Богдан Каримов Фото: kamazmaster.ru

«Опыт в картинге 100% помогает. Хоть карт, хоть грузовик — это машина, к которым ты с детства привык, любишь и знаешь. Это всё развивает определённый склад ума и подход к работе. Да, можно, наверное, человека без опыта посадить в «КАМАЗ», но он будет очень долго осваиваться. Сейчас же есть ещё и секция багги, которая тоже помогает молодёжи — с картинга пересаживаются в багги, а потом уже приходят к гоночному грузовику. В команде есть свои багги, и мы между соревнованиями стараемся тоже на них выезжать на этапах, где нет зачёта грузовиков. Это ещё и очень хорошая тренировка для молодых пилотов и штурманов.

В целом, когда ты становишься гонщиком, времени свободного мало. Я не жалею: жизнь после прихода в команду изменилась в лучшую сторону. Близкие и друзья поддерживают, хотя на гонки пока не приезжают — далеко же! Но я надеюсь, что когда-нибудь «КАМАЗ-мастер» вновь попадёт на «Дакар» — очень хочется попробовать там тоже проехать, попробовать трассы, по которым ещё не ездил. Я был на «Дакаре» в Саудовской Аравии ночным механиком, а вот по пескам там не ездил — было бы интересно!» — резюмирует, как он сам себя описывает, «опытный юниор» Богдан Каримов.

Его пример — яркая иллюстрация того, что при желании и усердии можно быстро пройти путь от вчерашнего выпускника до звезды российского автоспорта. Тем более что сегодня у «Синей армады» выстроена полноценная программа подготовки молодых кадров — совместными усилиями головной компании автопроизводителя и спортивной команды появился многофункциональный центр образования детей и молодёжи «Техногород», в котором растят инженерные кадры и новых пилотов. Есть секции картинга, авто- и мотокросса, причём занятия в них для молодёжи бесплатные — у самых талантливых ребят есть все шансы на карьеру внутри «КАМАЗ-мастер».