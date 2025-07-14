Авария и бургеры от Чивчяна, победа Царя и дрифт «КАМАЗа» — как прошёл первый RDS Fest

Георгий Чивчян, ловко управляющийся с грилем, Аркадий Цареградцев за диджейским пультом, крутящий «пончики» грузовик «КАМАЗ-мастер» — нет, это не мираж в раскалённом летним зноем воздухе, а реальность первого в истории RDS Fest, прошедшего на автодроме Moscow Raceway.

В 2025 году каждый визит поклонников Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway превращается в неравную битву с погодой. На старте сезона RDS GP в апреле поклонникам управляемого заноса пришлось демонстрировать чудеса выживания на пронизывающем ветру, сопровождавшемся снежными зарядами, а в июле гостям RDS Fest нужно было приложить все усилия, чтобы не оказаться испепелёнными невероятной жарой, что накрыла Москву и область. На фоне таких сюрпризов даже интересно, чем удивит сентябрьский финал на той же трассе, однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что никакие климатические капризы не отпугнут фанатов.

Выставка тюнинг-каров, заезды мацури на дальней конфигурации Moscow Raceway (все желающие на машинах минимальной подготовки могли попробовать свои силы на трассе, а среди участников на более серьёзной технике прошёл STAR PËR STARS AIMOL Challenge — битву за право принять участие в «Зимнем кубке РДС» в составе коллектива «STAR PËR STARS AIMOL» и при полной его поддержке выиграл Александр Степовой), лекторий в паддоке, музыкальные номера на главной сцене, изучение дрифт-каров и автограф-сессии в сервис-парке — недостатка в зрителях не было нигде, но всё внимание, конечно, было приковано к заездам на основной части трассы.

RDS FEST на Moscow Raceway Фото: Павел Ткачук, RDS GP

Тем более что зрелище там разворачивалось уникальное. Организаторы решили отыскать ответ на извечный вопрос, кто из сибирских мастеров управляемого заноса сильнее, устроив «Сибирское дерби» четырёх грандов RDS GP. А на разогреве у них выступили… судьи Российской Дрифт Серии, для которых устроили отдельное сражение. Для пущей интриги противостояние вывели на новый уровень: рефери, что логично, оценивали пилотов, а затем восьмёрка участников дерби поменялась ролями: спортсмены отправились на судейскую вышку, а её завсегдатаи облачились в гоночные комбинезоны и прыгнули за руль дрифт-каров.

Получилось зрелищно! Судьи, которые на трассе действовали по принципу «кто в лес, кто по дрова», наглядно продемонстрировали, что оценивать правильность выполнения судейского задания совсем не то же самое, что самостоятельно стараться проехать по оцениваемому участку. В итоге среди рефери сильнейшим стал Михаил Давидянц, который, к слову, на прошедшем здесь же на Moscow Raceway совсем недавно этапе RDS Open одержал квалификационную победу в зачёте Pro с результатом в максимально возможные 100 баллов. Станислав Долгих во внутрисудейском междусобойчике стал вторым, Владимир Сафонов — третьим.

Гранды RDS GP тоже не стали осторожничать — каждый заезд сибиряков был на грани, а порой даже переходил за неё. Георгий Чивчян, например, в дуэли с Аркадием Цареградцевым спровоцировал зрелищное столкновение. Обошлось, к счастью, без критических повреждений техники, так что оба смогли продолжить выступления в дерби.

Евгений Лосев и Дамир Идиятулин тоже ехали ярко, так что по зрелищности их фестивальные заезды ничуть не уступали баталиям в рамках официальных этапов. Но за победу по итогам RDS Fest никто из пилотов Fresh Racing не боролся — Евгений Лосев в «Сибирском дерби» стал третьим, а победу между собой разыграли лидеры «LECAR Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto. Сильнейшим стал Аркадий Цареградцев, а Георгий Чивчян довольствовался серебром в этой неформальной дуэли.

Дамир Идиятулин против Аркадия Цареградцева Фото: Павел Ткачук, RDS GP

«Мы здесь на фестивале RDS Fest, и наша задача — поработать с аудиторией, которая увлекается дрифтом, — отметил Гоча. — В Москве впервые подобный фестиваль дрифта, и интересно понять, какое настроение будет у зрителей, ведь на таких мероприятиях и у болельщиков, и у пилотов настрой отличается. Конечно, нам предстоит проехать соревновательные заезды, но они не такие серьёзные, как в гонках, однако бой нужно устроить! Очень жарко, машины перегреваются, но у меня ощущение праздника — после гонок на контрасте попасть на такое мероприятие очень приятно. Здесь ощущаешь себя совсем по-другому, и можно сказать, что мы отдыхаем».

Правда, если кто и отдыхал, то Дамир Идиятулин — он единственный не был задействован в окологоночных активностях. Его напарнику Евгению Лосеву только недомогание помешало провести получасовую физкультминутку, в то время как Аркадий Цареградцев своим диджей-сетом закрывал RDS Fest. Получился необычный кроссовер: пилот RDS GP стал музыкантом, а участник RDS Open Владимир Афанасьев на время вернулся к своему музыкальному амплуа, устроив концерт — именно Нигатив стал хэдлайнером культурной программы фестиваля. Наконец, Георгий Чивчян, который обычно помогает с «приготовлением» моторного масла Takayama по гоночным рецептам, на сей раз аж дважды перевоплощался в повара на мастер-классе по изготовлению своих фирменных бургеров.

Аркадий Цареградцев за диджейским пультом Фото: Павел Ткачук, RDS GP

Получается, одной из задач на следующий фестиваль будет поиск нераскрытых талантов Идиятулина, чтобы показать пилота с новой стороны — пока же Дамир разве что лишний раз попрактиковался в раздаче автографов своим многочисленным фанатам.

«Мероприятие само по себе уже как будто бы давно напрашивалось, — поделился впечатлениями Антон Новиков, которому в силу технических проблем не удалось поучаствовать в заездах. — У нас вечно какие-то официальные истории, а такого, чтобы люди со стороны приехали и приобщились к движухе РДС, ни разу не было. Судя по тому, что получилось, наверное, стоит фестиваль продолжать и сделать его двухдневным, потому что одного дня будто бы мало, всё очень сжато. Но для тестового RDS Fest всё получилось, по-моему, просто огонь! Судейское дерби — офигенная история, очень классно придумано, и жаль только, что у нас всё пошло через одно место, но если в следующий раз подготовиться получше, то всё будет отлично. «Сибирское дерби» — вообще отлично! Парни едут совсем не так, как гонки — видно, что кайфуют. Так что нам обязательно нужны такие мероприятия, где просто наслаждаешься временем за рулём, а не расчётами занимаешься».

Если Новиков остался вне игры, то Айрат Мардеев оказался на трассе дважды. Прославленная команда «КАМАЗ-мастер» потихоньку превращается в завсегдатая Российской Дрифт Серии, от чего зрители просто в восторге — ну где ты ещё увидишь дрифтующий в парном проезде с Никитой Шиковым ралли-рейдовый грузовик? Победитель «Дакара» и «Шёлкового пути» за рулём актуального КАМАЗ-435091 наглядно продемонстрировал, что в умелых руках и девятитонный грузовик способен виртуозно двигаться в управляемом заносе.

Хочется только пожелать руководству подмосковного автодрома чуть больше смелости — ну явно не пострадает асфальт, рассчитанный, к слову, и на гоночные грузовики, от нескольких проездов по полной версии оцениваемого участка, а вот радости у людей на трибунах не будет предела. Ситуация же, когда звёздные гости проделали немалый путь и не получили возможности показать всё на что способны, не делает чести трассе. Но это можно списать на первый опыт RDS Fest — фактически тестовую попытку провести мероприятие в подобном формате. И уже совершенно точно за дебютным фестивалем на Moscow Raceway последуют новые RDS Fest на новых для этого события автодромах.

RDS FEST на Moscow Raceway Фото: Павел Ткачук, RDS GP

«Фестиваль — это чуть-чуть более расслабленная, чем соревнования, форма, не такая жёсткая и не такая зарегулированная, — отметил руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский. — Для нас это дебют, потому что мы всю жизнь занимались созданием и проведений спортивных соревнований самого высшего уровня, включая Кубок мира, а фестиваль — это то, о чём я мечтал давно. Особенно после посещения Японии, где эта традиция запала мне в душу. Наконец-то мы командой РДС собрались с силами и сделали RDS Fest. Надеемся, он будет проходить каждый год, а затем будем расширять географию: кроме Москвы, хотим проводить фестиваль и в других городах. Народ заинтересовался».

Судя по тому, как всё было на Moscow Raceway, следующий RDS Fest при должной отшлифовке формата по итогам полученного опыта будет жарким при любой погоде.