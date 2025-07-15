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Команда Формулы-1 Ред Булл после ухода Кристиана Хорнера: новое шасси, контракт Ферстаппена

Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
Дмитрий Захарченко
Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
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Милтон-Кинс ждут огромные перемены — независимо от того, уйдёт ли Ферстаппен.

Увольнение Кристиана Хорнера — самая громкая новость последних недель в Формуле-1. Хорнер был одним из создателей «Ред Булл», руководил командой на протяжении 20 лет и за это время лично присутствовал на всех её выступлениях. Но в один день владельцы концерна решили расстаться с Кристианом — и даже ему самому не сообщили почему.

Хорнер формально числится сотрудником «Ред Булл», и неясно, когда он сможет найти себе новую работу в Формуле-1. С другой стороны, что теперь будет с «Ред Булл» не меньшая тайна.

Всё, что нужно знать об уходе Хорнера:
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Ушла эпоха

В данный момент «Ред Булл» находится в незавидном положении — и ответственность за это фактически возложена на Хорнера. Уверенно доминировавший ещё пару лет назад болид с уходом Эдриана Ньюи порой не способен привести Макса Ферстаппена даже на подиум. Пьер Ваше, технический директор команды, больше года не может решить проблему с шасси. Параллельно в прессе с новой силой пошла волна слухов о переходе Макса в «Мерседес» — и кто-то даже утверждает, что контракт уже подписан…

Всё это происходит на фоне подготовки к следующему сезону, в котором дебютируют машины нового поколения — построенные с чистого листа (и впервые за долгое время вообще без влияния Ньюи). На «Ред Булл» при этом двойная нагрузка: параллельно команде необходимо собственными силами (пусть и на деньги «Форда») спроектировать турбогибридный двигатель. «Хонде» понадобилось несколько лет, чтобы довести до ума свой мотор — и это при том, что у японцев в этой области куда больше опыта.

Макс Ферстаппен в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен в Сильверстоуне

Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Нынешний сезон для «Ред Булл» фактически всё — и отставка Хорнера лишнее тому свидетельство. Побороться с «Макларенами» за чемпионство у Макса при отставании в 69 очков уже наверняка не получится, а в Кубке конструкторов на фоне проблем со второй машиной австрийцы не входят даже в тройку лидеров, уступая почти 40 очков «Мерседесу».

В этом году команде остаётся бороться лишь за победы в отдельных гонках — и такое с «Ред Булл» уже бывало в начале турбогибридной эры, во времена склок с «Рено». Однако тогда австрийцы всё же не были на последних ролях в группе топ-команд, а сейчас машина из Милтон-Кинса даже в руках Ферстаппена может быть лишь четвёртой по скорости. То есть этот кризис, по сути, самый серьёзный за всю историю «Ред Булл» как топовой команды.

Какой будет судьба Хорнера?
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Что будет дальше?

Как будет выглядеть «Ред Булл» в следующем году, не знает буквально никто. Причём многое будет зависеть от того, останется ли Ферстаппен в команде. Даже если машина окажется посредственной, а двигателю не будет хватать мощности, Макс сможет выжать из неё всё, на что она способна. А вот быть уверенными в том, что другие пилоты выступают на максимуме возможного, без нидерландца нельзя. Особенно в том случае, если новое шасси унаследует присущие особому стилю Ферстаппена повадки.

Возглавляет «Ред Булл» теперь Лоран Мекис, и на его судьбе скорость новой машины вряд ли повлияет — итальянцу дадут время. А вот Пьер Ваше может вслед за Хорнером потерять свою должность — поговаривают, что именно Кристиан защищал инженера, когда того критиковали за проблемы машины. Если они решены не будут (читай — «Ред Булл» не вернётся на уровень борьбы за чемпионство), Ваше уже никто не защитит.

Пьер Ваше

Пьер Ваше

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Тем временем у «Ред Булл» может возникнуть нехватка пилотов. Если, например, Ферстаппена готов заменить Арвид Линдблад (зайдя вместо ушедшего на повышение Хаджара), то в случае с возможным уходом Юки Цуноды придётся искать пилотов со стороны. В теории можно было бы посадить Пепе Марти, но ему для получения суперлицензии нужно завершить сезон в Формуле-2 в топ-5, а он пока лишь восьмой.

Команду в любом случае ждёт масштабная перестройка. Вероятно, ключевую роль в ней поначалу будет играть Хельмут Марко, однако в силу возраста провести команду через весь следующий цикл австрийский ветеран вряд ли сможет. И с его уходом связь между двумя командами окончательно оборвётся — это будет уже совсем другой «Ред Булл», а не тот, что мы знали до недавнего времени. И насколько успешным этот новый «Ред Булл» окажется, зависит в первую очередь от Лорана Мекиса.

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