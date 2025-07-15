Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?

Увольнение Кристиана Хорнера — самая громкая новость последних недель в Формуле-1. Хорнер был одним из создателей «Ред Булл», руководил командой на протяжении 20 лет и за это время лично присутствовал на всех её выступлениях. Но в один день владельцы концерна решили расстаться с Кристианом — и даже ему самому не сообщили почему.

Хорнер формально числится сотрудником «Ред Булл», и неясно, когда он сможет найти себе новую работу в Формуле-1. С другой стороны, что теперь будет с «Ред Булл» не меньшая тайна.

Ушла эпоха

В данный момент «Ред Булл» находится в незавидном положении — и ответственность за это фактически возложена на Хорнера. Уверенно доминировавший ещё пару лет назад болид с уходом Эдриана Ньюи порой не способен привести Макса Ферстаппена даже на подиум. Пьер Ваше, технический директор команды, больше года не может решить проблему с шасси. Параллельно в прессе с новой силой пошла волна слухов о переходе Макса в «Мерседес» — и кто-то даже утверждает, что контракт уже подписан…

Всё это происходит на фоне подготовки к следующему сезону, в котором дебютируют машины нового поколения — построенные с чистого листа (и впервые за долгое время вообще без влияния Ньюи). На «Ред Булл» при этом двойная нагрузка: параллельно команде необходимо собственными силами (пусть и на деньги «Форда») спроектировать турбогибридный двигатель. «Хонде» понадобилось несколько лет, чтобы довести до ума свой мотор — и это при том, что у японцев в этой области куда больше опыта.

Макс Ферстаппен в Сильверстоуне Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Нынешний сезон для «Ред Булл» фактически всё — и отставка Хорнера лишнее тому свидетельство. Побороться с «Макларенами» за чемпионство у Макса при отставании в 69 очков уже наверняка не получится, а в Кубке конструкторов на фоне проблем со второй машиной австрийцы не входят даже в тройку лидеров, уступая почти 40 очков «Мерседесу».

В этом году команде остаётся бороться лишь за победы в отдельных гонках — и такое с «Ред Булл» уже бывало в начале турбогибридной эры, во времена склок с «Рено». Однако тогда австрийцы всё же не были на последних ролях в группе топ-команд, а сейчас машина из Милтон-Кинса даже в руках Ферстаппена может быть лишь четвёртой по скорости. То есть этот кризис, по сути, самый серьёзный за всю историю «Ред Булл» как топовой команды.

Что будет дальше?

Как будет выглядеть «Ред Булл» в следующем году, не знает буквально никто. Причём многое будет зависеть от того, останется ли Ферстаппен в команде. Даже если машина окажется посредственной, а двигателю не будет хватать мощности, Макс сможет выжать из неё всё, на что она способна. А вот быть уверенными в том, что другие пилоты выступают на максимуме возможного, без нидерландца нельзя. Особенно в том случае, если новое шасси унаследует присущие особому стилю Ферстаппена повадки.

Возглавляет «Ред Булл» теперь Лоран Мекис, и на его судьбе скорость новой машины вряд ли повлияет — итальянцу дадут время. А вот Пьер Ваше может вслед за Хорнером потерять свою должность — поговаривают, что именно Кристиан защищал инженера, когда того критиковали за проблемы машины. Если они решены не будут (читай — «Ред Булл» не вернётся на уровень борьбы за чемпионство), Ваше уже никто не защитит.

Пьер Ваше Фото: Mark Thompson/Getty Images

Тем временем у «Ред Булл» может возникнуть нехватка пилотов. Если, например, Ферстаппена готов заменить Арвид Линдблад (зайдя вместо ушедшего на повышение Хаджара), то в случае с возможным уходом Юки Цуноды придётся искать пилотов со стороны. В теории можно было бы посадить Пепе Марти, но ему для получения суперлицензии нужно завершить сезон в Формуле-2 в топ-5, а он пока лишь восьмой.

Команду в любом случае ждёт масштабная перестройка. Вероятно, ключевую роль в ней поначалу будет играть Хельмут Марко, однако в силу возраста провести команду через весь следующий цикл австрийский ветеран вряд ли сможет. И с его уходом связь между двумя командами окончательно оборвётся — это будет уже совсем другой «Ред Булл», а не тот, что мы знали до недавнего времени. И насколько успешным этот новый «Ред Булл» окажется, зависит в первую очередь от Лорана Мекиса.