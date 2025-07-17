Кто поедет за новую команду и взорвёт ли Ферстаппен рынок? Составы команд Ф-1 на 2026-й

После невероятного количества перестановок в составах команд перед нынешним сезоном казалось, что перед 2026 годом никаких интересных новостей нас не ожидает: конюшни по максимуму сохранят составы в преддверии кардинальной смены правил. Но вот у нас середина июля, и мы с радостью отмечаем: вакансий всё-таки хватает! Не подтверждён состав «Мерседеса», а что получится с дуэтом пилотов «Ред Булл», вообще непонятно. Давайте перечислим главные трансферные интриги и суммируем всё в нашей традиционной табличке.
— Главный вопрос сезона переходов очевиден: где всё-таки поедет дальше Ферстаппен – в «Ред Булл» или в «Мерседесе». Кажется, уже никто не оспаривает возможности перехода Макса к немцам благодаря опции в контракте, теоретически позволяющей разорвать соглашение. Правда, многие считают, что Ферстаппен получит право уйти, только если не попадёт в тройку лучших к летней паузе — а пока Макс на 18 очков опережает Джорджа Расселла. Впрочем, совсем в теории «Мерседес» может пойти ва-банк и просто выкупить контракт Ферстаппена (по слухам, это обойдётся в астрономическую сумму в $ 100+ млн). Ясность должна наступить не позже августа.
— Если Ферстаппен всё же сбега́ет из «Ред Булл», то автоматически выбивает из состава «Мерседеса» либо Джорджа Расселла, либо Андреа Кими Антонелли. Как здорово выразился колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев, заменить Расселла — очень некрасиво, а «уйти» Антонелли — глупо. Кажется, скорее под удар попадёт Джордж, хотя формально контракт на следующий сезон не подтверждён у обоих пилотов. Расселл наверняка найдёт себе новое место в том же «Ред Булл», а вот что делать с Антонелли, непонятно. Кроме «аренды» в «Альпин», реалистичных способов не усадить итальянца в запас просто нет.
— Ничего не понятно с составом «Ред Булл». Очевидно, «быки» надеются, что Ферстаппен не станет расторгать контракт — тогда пазл хоть как-то начнёт складываться. Ну, либо нужно будет срочно подписывать Расселла (к слову, неплохой утешительный приз, но за него придётся побороться с «Астон Мартин»). Кто же будет напарником Макса или Джорджа, непонятно. По факту не готов никто из кандидатов: Лоусон и Цунода уже провалились, Хаджару и тем более Линдбладу не хватает опыта. Единственная надежда, что построенный по регламенту 2026 года болид окажется проще в управлении, чем вся последняя линейка машин, заточенная под своенравный стиль Ферстаппена.
— Раз нет ясности по «Ред Булл», не очень понятно и положение дел в «Рейсинг Буллз». Вроде большинство специалистов сходится во мнении, что одну вакансию должен закрыть Арвид Линдблад (хотя и второй сезон в Ф-2 как будто бы ему не повредит). Кто будет напарником очередного юниора? По последним данным, Юки Цунода должен в принципе покинуть программу «быков», так что кто-то из пары Лоусон – Хаджар, вероятно, отправится в главную команду, а второй будет помогать новичку. Но ещё надо посмотреть, как на все эти переговорные дела повлияет новый босс «Ред Булл Рейсинг» Лоран Мекис.
— Ещё одна непонятная ситуация — вопрос с вакансией в «Альпин». Франко Колапинто едет ничуть не лучше Джека Дуэна, так что, даже несмотря на поддержку южноамериканских спонсоров, место аргентинца под угрозой. Альтернативы у Флавио Бриаторе есть: Валттери Боттас, Мик Шумахер, ещё один юниор Пауль Арон… Из них всех самый надёжный вариант — опытный финн. Но непонятно, готова ли «Альпин» дать ему достаточно длинный контракт, чтобы Валттери согласился покинуть «Мерседес» и не предпочёл отправиться в «Кадиллак».
— К слову о «Кадиллаке». Новички Ф-1 пока не определились ни с одним из пилотов, однако в последнее время обострились слухи, что американцы почти договорились с Серхио Пересом. Интересен «Кадиллаку» и Боттас, но также не исключено, что боссы предпочтут стратегию «опытный + молодой», что может открыть дорогу Шумахеру, Чжоу, Друговичу или кому-то ещё. А вот Колтон Херта, похоже, опять останется не у дел: суперлицензии Ф-1 у американца всё ещё нет, а его недостаточный опыт работы с техникой чемпионата мира тоже явно работает против переезда через океан.
Формула-1. Составы команд на сезон-2025
|Команда
|Пилоты с контрактом
|Кандидаты
|«Макларен»
|Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|«Феррари»
|Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
Андреа Кими Антонелли
Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
|Юки Цунода
Исак Хаджар
Лиам Лоусон
Арвид Линдблад
Джордж Расселл
|«Уильямс»
|Александер Албон
Карлос Сайнс
|«Ауди»
(«Кик-Заубер»)
|Нико Хюлькенберг
Габриэл Бортолето
|«Рейсинг Буллз»
|Лиам Лоусон
Исак Хаджар
|Арвид Линдблад
Юки Цунода
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
|Джордж Расселл
|«Хаас»
|Эстебан Окон
Оливер Берман
|«Альпин»
|Пьер Гасли
|Франко Колапинто
Валттери Боттас
Мик Шумахер
Джек Дуэн
Пауль Арон
Андреа Кими Антонелли
Серхио Перес
|«Кадиллак»
|Серхио Перес
Валттери Боттас
Мик Шумахер
Гуаньюй Чжоу
Фелипе Другович
Фредерик Вести
Пауль Арон
Юки Цунода
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