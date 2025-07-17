Кто поедет за новую команду и взорвёт ли Ферстаппен рынок? Составы команд Ф-1 на 2026-й

После невероятного количества перестановок в составах команд перед нынешним сезоном казалось, что перед 2026 годом никаких интересных новостей нас не ожидает: конюшни по максимуму сохранят составы в преддверии кардинальной смены правил. Но вот у нас середина июля, и мы с радостью отмечаем: вакансий всё-таки хватает! Не подтверждён состав «Мерседеса», а что получится с дуэтом пилотов «Ред Булл», вообще непонятно. Давайте перечислим главные трансферные интриги и суммируем всё в нашей традиционной табличке.

— Главный вопрос сезона переходов очевиден: где всё-таки поедет дальше Ферстаппен – в «Ред Булл» или в «Мерседесе». Кажется, уже никто не оспаривает возможности перехода Макса к немцам благодаря опции в контракте, теоретически позволяющей разорвать соглашение. Правда, многие считают, что Ферстаппен получит право уйти, только если не попадёт в тройку лучших к летней паузе — а пока Макс на 18 очков опережает Джорджа Расселла. Впрочем, совсем в теории «Мерседес» может пойти ва-банк и просто выкупить контракт Ферстаппена (по слухам, это обойдётся в астрономическую сумму в $ 100+ млн). Ясность должна наступить не позже августа.

— Если Ферстаппен всё же сбега́ет из «Ред Булл», то автоматически выбивает из состава «Мерседеса» либо Джорджа Расселла, либо Андреа Кими Антонелли. Как здорово выразился колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев, заменить Расселла — очень некрасиво, а «уйти» Антонелли — глупо. Кажется, скорее под удар попадёт Джордж, хотя формально контракт на следующий сезон не подтверждён у обоих пилотов. Расселл наверняка найдёт себе новое место в том же «Ред Булл», а вот что делать с Антонелли, непонятно. Кроме «аренды» в «Альпин», реалистичных способов не усадить итальянца в запас просто нет.

— Ничего не понятно с составом «Ред Булл». Очевидно, «быки» надеются, что Ферстаппен не станет расторгать контракт — тогда пазл хоть как-то начнёт складываться. Ну, либо нужно будет срочно подписывать Расселла (к слову, неплохой утешительный приз, но за него придётся побороться с «Астон Мартин»). Кто же будет напарником Макса или Джорджа, непонятно. По факту не готов никто из кандидатов: Лоусон и Цунода уже провалились, Хаджару и тем более Линдбладу не хватает опыта. Единственная надежда, что построенный по регламенту 2026 года болид окажется проще в управлении, чем вся последняя линейка машин, заточенная под своенравный стиль Ферстаппена.

— Раз нет ясности по «Ред Булл», не очень понятно и положение дел в «Рейсинг Буллз». Вроде большинство специалистов сходится во мнении, что одну вакансию должен закрыть Арвид Линдблад (хотя и второй сезон в Ф-2 как будто бы ему не повредит). Кто будет напарником очередного юниора? По последним данным, Юки Цунода должен в принципе покинуть программу «быков», так что кто-то из пары Лоусон – Хаджар, вероятно, отправится в главную команду, а второй будет помогать новичку. Но ещё надо посмотреть, как на все эти переговорные дела повлияет новый босс «Ред Булл Рейсинг» Лоран Мекис.

— Ещё одна непонятная ситуация — вопрос с вакансией в «Альпин». Франко Колапинто едет ничуть не лучше Джека Дуэна, так что, даже несмотря на поддержку южноамериканских спонсоров, место аргентинца под угрозой. Альтернативы у Флавио Бриаторе есть: Валттери Боттас, Мик Шумахер, ещё один юниор Пауль Арон… Из них всех самый надёжный вариант — опытный финн. Но непонятно, готова ли «Альпин» дать ему достаточно длинный контракт, чтобы Валттери согласился покинуть «Мерседес» и не предпочёл отправиться в «Кадиллак».

— К слову о «Кадиллаке». Новички Ф-1 пока не определились ни с одним из пилотов, однако в последнее время обострились слухи, что американцы почти договорились с Серхио Пересом. Интересен «Кадиллаку» и Боттас, но также не исключено, что боссы предпочтут стратегию «опытный + молодой», что может открыть дорогу Шумахеру, Чжоу, Друговичу или кому-то ещё. А вот Колтон Херта, похоже, опять останется не у дел: суперлицензии Ф-1 у американца всё ещё нет, а его недостаточный опыт работы с техникой чемпионата мира тоже явно работает против переезда через океан.

Формула-1. Составы команд на сезон-2025

Команда Пилоты с контрактом Кандидаты «Макларен» Ландо Норрис

Оскар Пиастри «Феррари» Шарль Леклер

Льюис Хэмилтон «Мерседес» Джордж Расселл

Андреа Кими Антонелли

Макс Ферстаппен «Ред Булл» Макс Ферстаппен Юки Цунода

Исак Хаджар

Лиам Лоусон

Арвид Линдблад

Джордж Расселл «Уильямс» Александер Албон

Карлос Сайнс «Ауди»

(«Кик-Заубер») Нико Хюлькенберг

Габриэл Бортолето «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон

Исак Хаджар Арвид Линдблад

Юки Цунода «Астон Мартин» Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл Джордж Расселл «Хаас» Эстебан Окон

Оливер Берман «Альпин» Пьер Гасли Франко Колапинто

Валттери Боттас

Мик Шумахер

Джек Дуэн

Пауль Арон

Андреа Кими Антонелли

Серхио Перес «Кадиллак» Серхио Перес

Валттери Боттас

Мик Шумахер

Гуаньюй Чжоу

Фелипе Другович

Фредерик Вести

Пауль Арон

Юки Цунода

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