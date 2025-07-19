Гонщик Ф-1 проводит лучший сезон, а его могут уволить! «Мерседес» и правда так поступит?

В паддоке всё активнее и активнее ходят слухи, что в «Мерседесе» всерьёз хотят переманить из «Ред Булл» Макса Ферстаппена. И если у Тото Вольфа это каким-то магическим образом получится, ему придётся указать на дверь одному из нынешних пилотов. В таком случае Вольф почти наверняка предпочтёт расстаться с Джорджем Расселлом. И это не очень справедливо по отношению к нему, ведь в сезоне-2025 англичанин выступает лучше, чем когда-либо.

Почему именно Расселл?

Текущий сезон складывается для Расселла превосходно. Джордж стабильно выжимает из машины максимум, опережает напарника Андреа Кими Антонелли и не допускает крупных ошибок. В этом году британец записал на свой счёт уверенную победу в Канаде и ещё четыре подиума — чаще в топ-3 в нынешнем сезоне финишировали лишь гонщики «Макларена». Почему же тогда именно Расселл рискует потерять место в команде в случае прихода Ферстаппена?

Антонелли и правда выше головы не прыгнул, но и не подвёл. Итальянец выступает именно так, как и ожидали от дебютанта. Кими допускает ошибки, однако в хорошие дни способен быть недалеко от опытного напарника. В Майами Антонелли даже выиграл поул к спринту и опередил Расселла в основной квалификации, а в Монреале поднялся на подиум. И в данный момент этого достаточно, чтобы на фоне уже инвестированных ресурсов в «Мерседесе» не отказались от пилота.

Расселл и Антонелли на подиуме в Монреале Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Кроме того, раз уж речь о переходе именно Ферстаппена, выбор Антонелли более логичен. Пик итальянца впереди, он готов учиться у нидерландца и побыть какое-то время вторым номером. Расселл же на пике сейчас, он готов бороться за титул и знает, что если отступит хотя бы раз, то навсегда останется в команде вторым номером. Если напарником Ферстаппена станет Расселл, неизбежно повторится нервная атмосфера борьбы Хэмилтона и Росберга в середине 2010-х. Причём Макс с Джорджем наверняка будут вести себя куда менее сдержанно.

Действующий контракт Расселла истекает в конце года. И, несмотря на все слухи, всё-таки сложно представить, что Ферстаппен готов бросить «Ред Булл» и в тот момент, когда вовсю идёт работа над машинами следующего года, перейти в совершенно незнакомую команду. Вероятнее всего, Джордж благополучно продлит контракт, но будет ли это однолетнее соглашение или договор на несколько лет — вопрос.

А что, если…

С другой стороны, пока что рано совсем исключать переход Ферстаппена в «Мерседес» уже в конце этого года, и что в случае потери места в команде делать Расселлу? В данный момент места на сезон-2026, не считая «Мерседес», остались в четырёх командах, и две из них принадлежат «Ред Булл». И в таком контексте наилучший вариант для Джорджа — занять освободившееся место Макса в австрийской команде. В конце концов, если Милтон-Кинс покинут и Ферстаппен, и Цунода, «Ред Булл» понадобится новый лидер — собственная молодёжная программа такого не воспитала, а Расселл на эту роль подошёл бы идеально.

Другой вариант — переход в «Альпин», где ещё не определились с напарником Пьера Гасли. Сезон-2025 за рулём второй машины занял Джек Дуэн, позже его сменил Франко Колапинто, однако ни один, ни другой по-настоящему впечатлить не смогли. В запасе у команды есть Мик Шумахер и Пауль Арон, но едва ли кто-то из них сразу смог бы поехать на уровне Гасли. А вот Расселл наверняка сумел бы.

Расселл и Гасли на Гран-при Австрии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Правда, на фоне отставки генерального директора «Рено» Луки де Мео, который поддерживал проект в Формуле-1, и падения цен на акции концерна перспективы команды выглядят туманнее, чем обычно. Не факт, что Джордж захочет во всё это ввязываться. С другой стороны, если у Джеймса Ваулза получилось возродить «Уильямс», то почему у Флавио Бриаторе не выйдет то же самое с Энстоуном, который он сам же к чемпионству и привёл?

Также свободные места есть в «Кадиллаке», и, вероятно, американцы найдут денег на привлекательный для Расселла гонорар. Однако даже при самых благоприятных раскладах в первые годы в Формуле-1 «Кадиллак» не сможет бороться даже за подиумы, не говоря уже о победах и титулах. А раз так, то, возможно, для карьеры Расселла полезнее было бы стать вторым номером при Ферстаппене, чем прозябать ближе к концу пелотона.

Фернандо Алонсо и Джордж Расселл Фото: Clive Rose/Getty Images

Есть, правда, и ещё один вариант: по слухам, Расселлом интересовались в «Астон Мартин». У команды на следующий год контракты с Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом, и в теории место любого из них могло бы перейти к Джорджу. Так, совсем не факт, что Лэнс в восторге от происходящего в команде, по слухам, у него прямо в боксах бывают вспышки ярости. Возможно, канадец чувствует, что момент окончания карьеры всё ближе. Если нет, можно себе представить как Стролл-старший, раз уж сам не смог переманить Ферстаппена и всерьёз захотел заполучить Расселла, досрочно разрывает контракт с Алонсо. Он так уже делал — с Пересом в конце 2020 года.

Для Джорджа «Астон Мартин» — это, пожалуй, самый перспективный вариант. У команды ультрасовременная база, а новую машину для неё создаёт легендарный Эдриан Ньюи. Совсем не факт, что шасси «Мерседеса» или «Ред Булл» в 2026 году окажется лучше, чем «Астон Мартин». Австрийцам к тому же предстоит с нуля создавать собственный двигатель, тогда как «Астон Мартин» заручился поддержкой «Хонды». Впрочем, мы не знаем, верны ли слухи и поступит ли Расселлу вообще какое-либо предложение. Возможно, выбирать ему в конце концов придётся между «Альпин» и «Кадиллаком»…

…и это несправедливо

На протяжении всей карьеры Расселла в Формуле-1 к нему относились не вполне справедливо. Джордж ещё в 2020 году, заменяя Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира в конце своего второго сезона в «Больших призах», показал, что способен в равной борьбе опережать опытнейшего Валттери Боттаса, однако его оставили в «Уильямсе» ещё на год. В 2022-м британец наконец получил место в чемпионской команде, но новое шасси «Мерседеса» оказалось никуда не годным, хотя и принесло Расселлу первую в карьере победу.

За три совместных сезона Расселл убедительно превзошёл Льюиса Хэмилтона — самого титулованного гонщика современности, рекордсмена по числу побед в Формуле-1, однако этот успех прошёл словно бы незамеченным. Да, Хэмилтон в последние годы выступает не лучшим образом, его пик, возможно, позади, тем не менее для Расселла это всё равно большое достижение. Но и оно ничего не значит, раз посреди сезона его могут поставить перед фактом увольнения.