Дождь (и классные соперники) выбили фаворитов сезона RDS GP! Топ-моменты четвёртого этапа

Четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), прошедший на подмосковной трассе ADM Raceway, войдёт в историю как «этап имени Дамира Идиятулина»: опытный красноярец, выступающий на Toyota Supra A80, принёс команде Fresh Racing так называемые «три кола»: победу в квалификации, парных заездах и командном первенстве!
В финале Идиятулин должен был встретиться с ещё одним представителем команды Fresh Racing Евгением Лосевым, однако двигатель на Toyota Supra A80 Лосева забарахлил ещё в полуфинальном ОМТ с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto). Так что команда объявила технический сход.
RDS GP 2025. Четвёртый этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
- Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 272 балла;
- Евгений Лосев (Иркутск, Fresh Racing) — 193 балла;
- Леонид Шнайдер (Красноярск, TimeUp) — 159 баллов.
RDS GP 2025. Четвёртый этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
- Fresh Racing — 465 баллов;
- TimeUp — 248 баллов;
- Takayama Forward Auto — 166 баллов.
Сенсационно не прошли в воскресные дуэли лидеры личного зачёта Гран-При Российской Дрифт Серии – Антон Козлов и Артём Шабанов. Таким образом, результаты четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии на ADM Raceway добавили в чемпионат интриги. TimeUp сохраняет лидерство в командном зачёте, однако «три кола» Fresh Racing принесли сине-белым достаточно баллов в копилку, чтобы существенно сократить отрыв между коллективами.
RDS GP 2025. Результаты по итогам четырёх этапов. Командный зачёт. Топ-3:
- TimeUp — 1040 баллов;
- Fresh Racing — 971 балл;
- Carville Racing — 721 балл.
Что касается личного зачёта, то Антон Козлов удерживает лидерство, опережая Артёма Шабанова на 15 баллов, а Дамир Идиятулин сместил с третьей строчки Аркадия Цареградцева, которому теперь дышит в спину Евгений Лосев.
RDS GP 2025. Результаты по итогам четырёх этапов. Личный зачёт. Топ-3:
- Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 617 баллов;
- Артём Шабанов (Москва, TimeUp) — 602 балла;
- Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 551 балл.
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии примет легендарная трасса «Красное Кольцо» в Красноярске 9-10 августа, ну а мы переходим к самому главному — выбору ярчайших моментов прошедшего этапа!
Контактная дождевая дуэль Попова и Кизина
Проливной дождь вечером в субботу существенно усложнил задачу всем участникам топ-32 на ADM Raceway. Скользкая трасса — практически гарантия ошибок и контактов. Для нашего «хит-парада» выделим дуэль между Анатолием Кизиным (VSTeam) и Владиславом Поповым («LECAR Одержимые Моторспорт»): в роли преследователя Попов дважды допустил контакт с автомобилем Кизина. К счастью, без последствий для техники — своей или оппонента. Ну а в топ-16 пробился Попов.
Шабанов ошибается под дождём в дуэли с Кузнецовым
Одной из сенсаций субботы, сгенерированных в том числе ливнем над трассой, стало ранее выбывание из борьбы действующего чемпиона Артёма Шабанова. Представитель TimeUp неожиданно не справился с темпом Сергея Кузнецова (Star Pёr Stars Aimol), выступающего на российском гиперкаре Flanker F. Шабанов допустил серьёзную ошибку в роли преследователя и после этого перешёл в Мячкове к роли зрителя.
Денис Сорокопуд побеждает Антона Козлова
Уже стал свидетелем неудачи Артёма Шабанова, его конкурент в общем зачёте Антон Козлов тоже не сумел в субботу преодолеть стадию топ-32. На мокрой трассе Козлов не справился с Денисом Сорокопудом: гонщик VSTeam блестяще проехал в хите и лишил Козлова шанса нарастить отрыв от Шабанова и остальных.
Вечная дуэль Андрея Астапова и Ильи Попова
Финальный хит стадии топ-32 подарил невероятно напряжённую дуэль между Андреем Астаповым (LUKOIL Racing Drift Team) и Ильёй Поповым («LECAR Одержимые Моторспорт»). Конкуренты показывали настолько плотные проезды, что судьи снова и снова назначали ОМТ (то бишь перезаезды). По итогам двух ОМТ, которые позволяет регламент соревнований, судьи вновь не смогли выявить сильнейшего. Согласно правилам, в топ-16 отправился Андрей Астапов, занявший более высокое место в квалификации.
Шнайдер «ловит» Чивчяна в сражении за бронзу
Леонид Шнайдер во время этапа в Мячкове демонстрировал несколько нестандартный подход к преодолению третьего сектора: соперники никак не могли приспособиться к большому углу заноса пилота TimeUp и допускали контакты. Не стал исключением и Георгий Чивчян в дуэли за бронзу: Гоча тоже «напрыгнул» на Toyota Mark II Леонида! Команда TimeUp не смогла за отведённые регламентом пять минут отремонтировать повреждённый автомобиль, и, поскольку виновником столкновения был признан Чивчян, Шнайдер занял место на подиуме.
На полях отметим, что вот Дамир Идиятулин в топ-4 смог чётко отработать особенности проезда Шнайдера лидером, что открыло пилоту Fresh Racing дорогу к победе на этапе.
Буксировка Лосева на параде финалистов
Возможно, кого-то на трибунах немного разочаровала развязка этапа на ADM Raceway: всегда хочется увидеть борьбу двух пилотов, а не объявление, что у одного из них технические проблемы. Увы, в прошедший уикенд вышло именно так: ещё на стадии топ-4 двигатель на автомобиле Евгения Лосева держался из последних сил, так что команда объявила о сходе. Но была в подобном финале и своя прелесть: машину своего сокомандника-соперника протянул вдоль трибун Дамир Идиятулин — и это было красиво и трогательно. Ну а Идиятулин затем оформил первое место в личном зачёте через одиночный проезд bye run.