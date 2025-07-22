Дождь (и классные соперники) выбили фаворитов сезона RDS GP! Топ-моменты четвёртого этапа

Кто бы мог подумать, что Леонид Шнайдер и Антон Козлов будут наблюдать за воскресными заездами в Мячкове со стороны.

Четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), прошедший на подмосковной трассе ADM Raceway, войдёт в историю как «этап имени Дамира Идиятулина»: опытный красноярец, выступающий на Toyota Supra A80, принёс команде Fresh Racing так называемые «три кола»: победу в квалификации, парных заездах и командном первенстве!

В финале Идиятулин должен был встретиться с ещё одним представителем команды Fresh Racing Евгением Лосевым, однако двигатель на Toyota Supra A80 Лосева забарахлил ещё в полуфинальном ОМТ с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto). Так что команда объявила технический сход.

RDS GP 2025. Четвёртый этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 272 балла; Евгений Лосев (Иркутск, Fresh Racing) — 193 балла; Леонид Шнайдер (Красноярск, TimeUp) — 159 баллов.

RDS GP 2025. Четвёртый этап. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 465 баллов; TimeUp — 248 баллов; Takayama Forward Auto — 166 баллов.

Сенсационно не прошли в воскресные дуэли лидеры личного зачёта Гран-При Российской Дрифт Серии – Антон Козлов и Артём Шабанов. Таким образом, результаты четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии на ADM Raceway добавили в чемпионат интриги. TimeUp сохраняет лидерство в командном зачёте, однако «три кола» Fresh Racing принесли сине-белым достаточно баллов в копилку, чтобы существенно сократить отрыв между коллективами.

RDS GP 2025. Результаты по итогам четырёх этапов. Командный зачёт. Топ-3:

TimeUp — 1040 баллов; Fresh Racing — 971 балл; Carville Racing — 721 балл.

Что касается личного зачёта, то Антон Козлов удерживает лидерство, опережая Артёма Шабанова на 15 баллов, а Дамир Идиятулин сместил с третьей строчки Аркадия Цареградцева, которому теперь дышит в спину Евгений Лосев.

RDS GP 2025. Результаты по итогам четырёх этапов. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 617 баллов; Артём Шабанов (Москва, TimeUp) — 602 балла; Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 551 балл.

Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии примет легендарная трасса «Красное Кольцо» в Красноярске 9-10 августа, ну а мы переходим к самому главному — выбору ярчайших моментов прошедшего этапа!