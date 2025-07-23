Кто лучший гонщик в истории Формулы-1, так и не ставший чемпионом мира? Голосуйте!

Долгожданный подиум Нико Хюлькенберга на Гран-при Великобритании вновь напомнил: в Формуле-1 достижения пилотов далеко не всегда отражают их реальный потенциал. Поэтому мы решили составить список топ-гонщиков, которые вполне заслуживали звания чемпиона мира, но так его и не заработали. Ну а кто из них на самом деле лучший, решать вам!
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Стирлинг Мосс. 66 Гран-при — 16 побед
Пожалуй, единственный гонщик ранней Формулы-1, который мог конкурировать с великим Фанхио по части стабильности. Мосс побеждал в «Королевских гонках» на протяжении шести лет подряд в составе пяти разных команд. При этом он четырежды становился вице-чемпионом, а в 1958-м у него были все шансы наконец-то взять титул.
После Гран-при Португалии британец великодушно заступился за своего главного конкурента Майка Хоторна. Судьи собирались дисквалифицировать пилота «Феррари» за то, что тот в попытках завести заглохшую машину двигался против направления движения. Мосс убедил судей, что лично видел, как Хоторн делал это за пределами трассы, тем самым вернув своему сопернику семь очков. До чемпионского титула в том году Моссу не хватило одного балла.
Кстати, Стирлингу принадлежит рекорд по количеству выигранных Гран-при среди пилотов без чемпионской короны Формулы-1 – 16 побед.
Жиль Вильнёв. 68 Гран-при — 6 побед
Любимчик Энцо Феррари и по совместительству один из самых талантливых пилотов эпохи. Уже во втором полноценном сезоне в Ф-1 он едва не стал чемпионом, уступив своему напарнику Джоди Шектеру четыре балла. Кстати, в квалификационном сражении партнёра по команде канадец обошёл.
Через сезон после триумфа Шектер завершит гоночную карьеру. В начале 1980-х у Вильнёва были все шансы стать главной звездой пелотона. Для этого у него были все данные: талант, скорость, готовность рисковать и любовь болельщиков. Но, к большому сожалению, пребывание Жиля в Больших призах было недолгим. Авария в квалификации Гран-при Бельгии на трассе «Зольдер» станет для гонщика «Феррари» фатальной. Можно сказать, Вильнёв – тот самый гонщик, который просто не успел стать чемпионом, хотя имел для этого все возможности.
Хуан Пабло Монтойя. 95 Гран-при — 7 побед
Пожалуй, Монтойя – тот гонщик, который слишком рано ушёл из Ф-1. Колумбиец провёл не так много сезонов в «Королевских гонках», но в каждом из них был ярок и эффектен. В начале 2000-х Хуан Пабло, что называется, с двух ног влетел в Формулу-1: уже в третьей гонке он колесо в колесо боролся с уже великим Михаэлем Шумахером. Именно Монтойя стал главным соперником Красного Барона в эпоху доминирования «Феррари». В теории Хуан Пабло даже мог стать чемпионом в 2003-м, если бы шинники не повлияли на расклад сил перед финальными гонками сезона.
Также большие надежды возлагались на союз Монтойи и «Макларена», но колумбийца надолго не хватило. На второй год пребывания Хуана Пабло в Уокинге «Макларен» выбыл из числа претендентов на победы. Монтойе резко стало скучно, и он покинул команду, не дожидаясь окончания сезона.
Ронни Петерсон. 123 Гран-при — 10 побед
Один из главных гонщиков эпохи. Петерсон легко мог бы стать чемпионом, если бы был чуть поудачливее. Свой всего лишь второй сезон в Формуле-1 (1971) швед завершил в статусе вице-чемпиона, выдав мегаперформанс в составе скромного «Марч». А в следующем году Ронни камня на камне не оставил от нового напарника по команде Ники Лауды.
В 1973-м Петерсон пополнил состав топового «Лотуса» и с ходу стал быстрейшим гонщиком пелотона, выиграв девять квалификаций из 15. Но для того, чтобы стать чемпионом, этого оказалось недостаточно – уж слишком ненадёжна была машина «Лотуса». Лишь восемь раз Ронни удалось благополучно добраться до финиша, причём четырежды — на первом месте. К сожалению, для чемпионского титула этого оказалось недостаточно.
В теории Петерсон мог выиграть чемпионат в 1978-м, когда «Лотус» построил доминирующий болид, однако в тот год в команде сделали ставку на Марио Андретти. В том же сезоне шведский гонщик разбился на старте Гран-при Италии.
Жаки Икс. 122 Гран-при — 8 побед
В гоночном таланте Икса сомневаться не приходится. Уже во втором Гран-при в карьере он показал третье время в квалификации на сложнейшей трассе «Нордшляйфе». Причём выступал бельгиец на болиде Формулы-2 – безумие и только!
Жаки быстро привлёк внимание Энцо Феррари. Следующий сезон (1968) он начинал уже в составе «Скудерии», но большого успеха союз с «красными» бельгийцу не принёс: на стыке 1960-х и 1970-х «Феррари» пребывала в состоянии затяжного кризиса. Бороться за титулы в таких условиях было нереально – Икс мог довольствоваться лишь редкими победами.
И ведь нельзя сказать, что Жаки был вынужден выступать за кризисную «Феррари», потому что попросту был не нужен другим командам. К примеру, Кен Тиррелл хотел видеть бельгийца в своей команде «Матра» (будущий «Тиррелл»), однако спонсор в лице «Эльфа» настоял, чтобы напарником Джеки Стюарта стал француз Джонни Серво-Гавен. В общем, Формула-1 – это не только про скорость, но ещё и про оказаться в нужное время в нужном месте.
Элио де Анджелис. 110 Гран-при — 2 победы
Кому-то может показаться странным нахождение в данном рейтинге пилота со всего двумя победами за карьеру, но не всё в гонках измеряется выигрышами, как бы странно это ни звучало. В какой-то степени можно сказать, что де Анджелис просто не успел стать суперзвездой Формулы-1. А ведь у него были для этого все шансы!
В дебютном сезоне за «Лотус» Элио не уступил опытнейшему Марио Андретти в квалификационном сражении, а по части набранных очков и вовсе разгромил именитого ветерана (13-1). В последующие четыре года итальянец доминировал над новым напарником – Найджелом Мэнселлом. А в своём последнем сезоне в стане «Лотуса» лишь пять очков уступил Айртону Сенне. Возможно, в дальнейшем де Анджелис и раскрыл бы в полной мере свой гигантский потенциал, однако, к великому сожалению, Элио погиб во время тестовых заездов в 1986 году.
Карлос Ройтеманн. 146 Гран-при — 12 побед
Аргентинец побеждал в составе трёх разных команд, но до чемпионства так и не дотянулся. Сей факт можно связать разве что с патологическим неумением Ройтеманна принимать стратегические решения – со скоростью у него был полный порядок.
После ухода Лауды из «Феррари» Карлос стал новым лидером «красных» и вполне успешно справлялся с новой ролью, завершив сезон-1978 на третьем месте – рассчитывать на больше при доминирующем «Лотусе» было невозможно. Впрочем, в следующем году расклад сил поменялся, и главной силой пелотона стала уже «Скудерия». И останься аргентинец в Маранелло, наверняка стал бы чемпионом. Но Ройтеманн решил, что побеждать в этой жизни будет только «Лотус», и рванул в команду Колина Чепмена, в итоге оставшись ни с чем.
Затем Карлос отправится в «Уильямс», где он уже на второй год выступлений задвинет на задний план действующего чемпиона Алана Джонса. Впрочем, для чемпионства и этого окажется недостаточно: аргентинец проиграет Нельсону Пике всего один балл. А в следующем сезоне Ройтеманн покинет команду из Гроува после первых двух гонок чемпионата из-за начавшейся Фолклендской войны. Титул в том году, к слову, взял пилот «Уильямса» Кеке Росберг.