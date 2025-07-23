Кто лучший гонщик в истории Формулы-1, так и не ставший чемпионом мира? Голосуйте!

Долгожданный подиум Нико Хюлькенберга на Гран-при Великобритании вновь напомнил: в Формуле-1 достижения пилотов далеко не всегда отражают их реальный потенциал. Поэтому мы решили составить список топ-гонщиков, которые вполне заслуживали звания чемпиона мира, но так его и не заработали. Ну а кто из них на самом деле лучший, решать вам!

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