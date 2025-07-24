История самого знаменитого поворота в Ф-1. Вообще это не совсем «Красная вода»…

«Красная вода» — пожалуй, самый известный поворот в мире автоспорта. Хотя вообще-то называть эту часть трассы в Спа именно так банально неверно. На самом деле это связка из двух поворотов — «О Руж» (собственно, «Красной воды») и резкого подъёма «Радийон». На спуске от стартового поворота «Ля Сурс» машины Формулы-1 развивают гигантские скорости и затем с двумя сменами направления влетают на крутой подъём – и пилот вынужден гадать, не скрывается ли за ним опасность.

Но изначально этой связки на трассе «Спа-Франкоршам» не было — и «Красная вода» выглядела совершенно иначе. В преддверии Гран-при Бельгии предлагаем вспомнить историю легендарного поворота.

Гонки в Спа

Идея проводить в Спа гонки пришла к Жюлю де Тьеру, владельцу газеты La Meuse, в начале 1920-х. Для этих целей дороги общего пользования вокруг нескольких деревень объединили в кольцо, по форме очень отдалённо напоминавшее треугольник.

Круг начинался от шпильки «Ля Сурс», от которой пилоты двигались к «Красной воде», которая в тот момент была достаточно резким левым поворотом, уводившим к 180-градусной шпильке. За ней после короткого прямика следовал правый поворот, возвращавший пилотов на прямую «Кеммель».

В районе «Ле Комб» гонщики уходили не вправо, как сейчас, а влево — в сторону деревни Бюрнанвиль, которую огибали по внешней стороне, проходили шикану перед Мальмеди и по длинной и очень скоростной прямой отправлялись в сторону шпильки в районе Ставло. В ней пелотон разворачивался на север и через «Бланшимон» возвращался к «Ля Сурс». Протяжённость круга — солидные 14 км. Вы можете посмотреть ниже реконструкцию круга по старой трассе.

Первая гонка должна была пройти в августе 1921 года, но на неё заявился лишь один участник, и потому заезды пришлось отменить. В итоге дебют трассы пришлось отложить до 1922 года, когда здесь прошла мотогонка, однако уже в 1924-м в Спа состоялся первый в истории марафон «24 часа Франкоршам» (всего через год после первой суточной гонки в Ле-Мане), а в 1925-м — первый Гран-при. В нём участвовали семь пилотов, а до финиша добрались двое — Антонио Аскари на 22 минуты опередил Джузеппе Кампари.

Трасса получилась одной из самых быстрых в мире, и в Бельгии этим гордились. Более того, со временем её решили сделать ещё быстрее. В 1939 году организаторы гонок избавились от шпильки после «Красной воды» — вместо этого по холму была проложена асфальтовая срезка. По ней пилоты попадали от «Ля Сурс» к прямой «Кеммель», минуя медленный 180-градусный поворот. Кроме того, вместо шпильки в районе Ставло появился длинный скоростной поворот. Если раньше средняя скорость на быстром круге составляла 177 км/ч, то теперь она достигала 200 км/ч.

Гран-при Бельгии 1955 года, Фанхио проходит «Радийон», позади перекрыт забором выход из старой «Красной воды» Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Трасса, которая и без того была опасна, стала ещё более пугащей. Причём самой жуткой в ней была даже не связка «Красной воды» и «Радийона», а эска «Маста Кинк», делившая прямую между Мальмеди и Ставло. Пилоты приезжали к ней на максимальной скорости (в конце 1970-х — около 300 км/ч) — чтобы на такой скорости вписаться в связку левого-правого поворотов, необходимо быть не только предельно точным, но и невероятно смелым. Джеки Стюарт называл «Маста Кинк» «самым трудным поворотом в мире с большим отрывом». Погода в Арденнах непредсказуема, дождь может пойти в любой момент, а в таких условиях «Маста Кинк» был просто пугающим местом.

На фоне постоянно растущих скоростей гонщики попросту начали отказываться от выступлений на этой трассе, и в 1971 году гонка Формулы-1 в Спа была отменена уже во второй раз за последние три года. Гран-при Бельгии позднее переехал в Золдер, но трасса продолжала действовать, и окончательно от 14-километрового кольца отказались лишь в середине 1970-х, после того как в течение трёх лет на «24 часах Спа» разбились четыре пилота.

«Спа-Франкоршам» сегодня

На сегодняшний день «Спа-Франкоршам» — одна из самых известных и любимых пилотами трасс в мире. И по-прежнему — одна из самых опасных. Поднимаясь к «Радийону» из «Красной воды», пилот не видит, что его ждёт за возвышенностью. И если кто-то чуть ранее попал там в аварию, неминуемо произойдёт столкновение на высокой скорости.

В 2019 году во время гонки Формулы-2 Антуан Юбер вылетел в «Райдионе», врезался в отбойники на краю трассы, после чего его машину по асфальтовой зоне безопасности открикошетило обратно на гоночное полотно. В этот момент в болид француза влетел Хуан-Мануэль Корреа. Юбер погиб, а Корреа много месяцев восстанавливался и до сих пор испытывает проблемы из-за последствий аварии.

Гран-при Бельгии 2024 года Фото: Peter Fox/Getty Images

Обочину поворота и отбойник перестроили таким образом, чтобы в случае вылета в «Радийоне» автомобиль оставался в ловушке безопасности, а не отбрасывался обратно на трассу. Тем не менее в 2023 году в гонке европейской Формулы-Regional (FRECA) погиб Дилано ван’т Хофф — у нидерландца произошёл контакт с Энцо Шонти, после которого машина осталась на трассе, и в неё на полном ходу влетел Адам Фитцджеральд.

Впрочем, такие же случаи, увы, могут возникнуть и на другой трассе с длинной прямой, если бы на ней по какой-то причине оказался бы неподвижный автомобиль. Автоспорт, к сожалению, невозможно сделать абсолютно безопасным, и пилоты, несмотря ни на какие меры безопасности, при выезде на трассу по-прежнему рискуют жизнями.