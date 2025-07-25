Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил

Гран-при Бельгии Формулы-1 проходит в этот уикенд в формате со спринтом, и в пятницу состоялась квалификация к короткой гонке. Фаворитами в Спа по-прежнему считаются гонщики «Макларена», но Макс Ферстаппен получил существенно обновлённую машину, а «Феррари» привезла наконец долгожданную заднюю подвеску. Кроме того, в ход заездов в эти дни обещает вмешаться погода, но квалификация к спринту стартовала на сухой трассе…

SQ1: развороты Антонелли и Хэмилтона

В первых попытках первого сегмента в «Ставло» развернуло Андреа Кими Антонелли — итальянец не только потерял круг, но и испортил себе шины. Более того, позади «Мерседеса» шёл Льюис Хэмилтон — и ему тоже пришлось приотпустить педаль газа, из-за чего после первых попыток прошлогодний победитель Гран-при Бельгии оказался в зоне вылета. Также проблемы возникли у Оливера Бермана — британец лишился первой попытки из-за срезки в «Радийоне».

В квалификациях к спринту пилотам запрещено менять шины, и Антонелли не смог проехать хороший круг на прикатанных шинах. А уже после клетчатого флага в шикане развернуло Хэмилтона — Льюис ещё в утренней тренировке жаловался на блокировку задних колёс, и в решающий момент SQ1 эта проблема возникла вновь. Зато Берману удалось прибавить и выбраться из подвала таблицы. Причём свой круг Оливер закончил во время мигающих жёлтых флагов — они появились из-за вылета Хэмилтона и затем на некоторое время пропали, хотя «Феррари» Льюиса всё ещё не эвакуировали.

В итоге с 16-й позиции из борьбы выбыл Алекс Албон, 17-е место занял Нико Хюлькенберг, которому как раз из-за жёлтых флагов и не удалось прибавить на последнем быстром круге, а Льюис Хэмилтон расположился лишь на 18-й строчке. Семикратный чемпион смог опередить лишь Франко Колапинто и замкнувшего в итоге протоколы Андреа Кими Антонелли.

SQ2: Цунода и Расселл — вне топ-10

Во втором сегменте пилоты в большинстве своём обошлись одной попыткой — лишь Оскар Пиастри, который на первом быстром круге лишился времени за срезку «Радийона», вынужден был проехать ещё один. Австралиец в итоге прошёл в финал, но лишь с 10-й позиции.

До топ-10 же не смогли дотянуться Лиам Лоусон, уступивший менее десятой Исаку Хаджару, ставший худшим из четырёх пилотов «Ред Булл» Юки Цунода, Джордж Расселл, который потерял относительно соперников на втором секторе, а также пара пилотов «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо уступил лучшему времени 1,04 секунды, Лэнс Стролл — 1,42.

SQ3: Норрис и Ферстапенн против Пиастри

В финале гонщики перешли на «софт» и тоже провели по одной попытке. Первым быстрый круг завершил Ландо Норрис, однако выехавший вслед за британцем Макс Ферстаппен оказался на 0,141 секунды быстрее. Третьим круг завершил Оскар Пиастри — и он привёз Максу с Ландо 0,48 секунды, завоевав поул к короткой гонке.

Позади Ферстаппена и Норриса расположился Леклер, проигравший Пиастри 0,77 секунды. Лучшим позади пилотов топ-команд стал Эстебан Окон, Карлос Сайнс показал шестое время, Оливер Берман квалифицировался седьмым, опередив Пьера Гасли и Исака Хаджара. Замкнул протоколы финала Габриэл Бортолето.

Спринт в Спа стартует в субботу, 26 июля, в 13:00 мск, а квалификация к основной гонке начнётся чуть позже — в 17:00.