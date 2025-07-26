Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Ферстаппен опередил Пиастри в спринте ГП Бельгии Ф-1, Норрис — 3-й, Леклер — 4-й, Хэмилтон — 15-й

Первая победа нового босса «Ред Булл»: Ферстаппен опередил Пиастри в спринте в Спа
Дмитрий Захарченко
Ферстаппен опередил Пиастри в спринте ГП Бельгии
Аудио-версия:
Комментарии
Решающим эпизодом стала атака на первом круге. Хэмилтон только 15-й.

Гран-при Бельгии Формулы-1 в этот уикенд проходит в формате со спринтом, и программа субботы, 26 июля, началась с короткой гонки. Правда, выступить в ней смогли не все. Так, за 10 с небольшим минут до старта заезда механики «Альпин» откатили уже стоявшую на стартовой решётке машину Пьера Гасли обратно в боксы. Механикам в итоге удалось завести болид, но лишь после того, как весь пелотон прошёл два круга. Гасли накануне квалифицировался восьмым и в теории мог набрать пару очков, однако волею случая своего шанса был лишён.

На старте гонки Оскар Пиастри удержался во главе пелотона, а Ландо Норрис не смог протиснуться мимо Макса Ферстаппена в «Ла Сурс». «Красную воду» и «Радийон» тройка лидеров прошла в том же порядке, в котором начала гонку, но в конце прямой «Кеммель» Ферстаппен пошёл в атаку на Пиастри и вырвался в лидеры. Позади этой пары точно так же Шарль Леклер опередил Норриса и поднялся на третью позицию. Пятую позицию сохранил Эстебан Окон, за ним расположились Карлос Сайнс и Оливер Берман, а Исак Хаджар в отсутствие Гасли поднялся на восьмое место.

На третьем круге Норрис на выходе из «Радийона» зацепился за «Феррари» Леклера и с помощью DRS прошёл монегаска на прямой «Кеммель». Ландо поднялся на третью позицию и бросился догонять Ферстаппена с Пиастри, которые к тому моменту оторвались от пелотона почти на три секунды. Сам Оскар тем временем держался в зоне DRS позади Ферстаппена, однако выйти на дистанцию атаки не мог.

«Глупый сезон» оправдывает название:
Кто поедет за новую команду и взорвёт ли Ферстаппен рынок? Составы команд Ф-1 на 2026-й
Кто поедет за новую команду и взорвёт ли Ферстаппен рынок? Составы команд Ф-1 на 2026-й

К восьмому кругу Норрис догнал Пиастри, и теперь тройку лидеров разделяли лишь полторы секунды. В одном из эпизодов Оскар обозначил атаку на Ферстаппена перед «Ле Комб», но до реальной попытки выйти вперёд так и не дошло. «Макларены» явно обладали преимуществом в скорости, однако рисковать ради одного лишнего очка никто не хотел.

В итоге Ферстаппен одержал победу, Пиастри пересёк линию финиша вторым и отыграл ещё одно очко у финишировавшего третьим Норриса — в общем зачёте разрыв между гонщиками «Макларена» теперь составляет девять баллов. Леклер в одиночестве финишировал четвёртым, Окон сдержал Сайнса в борьбе за пятое место, а Берман под прессингом Хаджара удержался на седьмой строчке.

Больше всех в ходе короткого заезда отыграл Льюис Хэмилтон — британец после разворота в пятничной квалификации стартовал лишь 18-м, поднялся на одну позицию из-за проблем Гасли, а на дистанции опередил Хюлькенберга и Албона. Тем не менее выше 15-го места британцу подняться не удалось, хотя по окончании гонки он отметил, что теперь лучше понимает работу новинок.

Квалификация к основной гонке пройдёт сегодня чуть позже — начало сессии в 17:00 мск.

Когда-то трасса в Спа выглядела иначе:
История самого знаменитого поворота в Ф-1. Вообще это не совсем «Красная вода»…
История самого знаменитого поворота в Ф-1. Вообще это не совсем «Красная вода»…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android