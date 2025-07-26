Ф-1 в Спа: у Хэмилтона второй провал за два дня, Норрис взял реванш у напарника

Q1: Хэмилтон спас Бортолето

Не каждый раз сталкиваешься с таким в спринтерских уикендах: в обеих квалификациях одни и те же главные неудачники в стартовом сегменте. Что в пятницу, что в субботу выступления оперативно завершили Андреа Кими Антонелли и Льюис Хэмилтон. Итальянец банально не «переварил» трассу в Спа, не подстроился под неё, плюс сам «Мерседес» в Бельгии не слишком быстр — то есть машина не может подстраховать и вытащить дальше. Вот и оказался Антонелли в Q1 только 18-м, опередив лишь абсолютно провалившихся гонщиков «Астон Мартин».

Интереснее ситуация у Хэмилтона. Он вторым быстрым кругом вроде бы спас себя, но, пока Льюис возвращался в боксы, гоночная дирекция быстренько установила, что в «Радийоне» Хэмилтон всеми четырьмя колёсами оказался на обочине! После аннулирования быстрого круга семикратный чемпион откатился на 16-е место и тем самым подарил вакансию в топ-15 Габриэлу Бортолето — забегая вперёд, бразилец в итоге вовсе вновь пройдёт в третий сегмент! Так что подарок от Льюиса – просто царский.

Q2: Берман матерится на Цуноду

Оставшиеся в строю фавориты без нервов пробились в третий сегмент, таким образом оставив для середняков пять мест. Интересно, что одно из них весьма уверенно занял Юки Цунода: японец наконец получил свежие обновления «Ред Булл» (по крайней мере, актуальную версию днища) и сумел прибавить. Впрочем, только будущее покажет, разовый это всплеск или что-то большее.

В полном составе пробились в топ-10 представители «Рейсинг Буллз», плюс мы спойлерили про Бортолето, а 10-м стал Алекс Албон, который эмоциональным взмахом кулака отпраздновал такой прорыв. Карлос Сайнс, что интересно, при этом остался только 15-м.

Шестую линию в полном составе заняли представители «Хааса» — Окон впереди Бермана, при этом Оливер материл Цуноду, обогнавшего его в самом конце прогревочного круга. С учётом помарки британца в первом повороте это могло стоить места в десятке. Пьер Гасли стал 13-м, а Нико Хюлькенберг уже по традиции оказался в субботу медленнее напарника-новичка и показал только 14-е время.

Q3: скрытый герой Албон

Первые попытки решающего сегмента квалификации продемонстрировали преимущество «Макларена», причём, в отличие от пятницы, никакой доминации Оскара Пиастри — напротив, Ландо Норрис проехал почти на две десятые быстрее лидера общего зачёта. Макс Ферстаппен уступал сразу полсекунды, но жаловался на пропажу сцепления — оставалось посмотреть, способен ли нидерландец сотворить чудо или ограничится третьей позицией на решётке.

В итоге Ферстаппен не стал даже третьим: несмотря на улучшение на втором круге, Макс проехал на три тысячные медленнее Шарля Леклера! Так что они окажутся на второй линии решётки, ну а с поула будет стартовать Норрис. Ландо не прибавил на втором круге, однако и Пиастри не удалось собрать идеальный круг — несмотря на прибавку, он уступил напарнику 85 тысячных. Впрочем, возможно, стартовать вторым в Спа даже выгоднее.

Блестящий пятый результат на счету Алекса Албона — «под шумок» он опередил даже Расселла. У Джорджа получился крайне забавный круг: лидер «Мерседеса» показал быстрейшие первый и третий сектора, зато на втором проиграл Норрису секунду. Вот уж кто не ждёт в воскресенье дождя и поставил на максимальную скорость — посмотрим, станет ли это гениальным решением или провальным.

Цунода показал достаточно респектабельный седьмой результат — в четырёх десятых от Ферстаппена. Совсем рядом с Юки были Хаджар с Лоусоном, а вот у Бортолето третий сегмент не сложился: первый круг сняли за нарушение границ трассы, а на втором бразилец проехал на секунду хуже других середняков. Впрочем, все равно имеем достойную 10-ю позицию на решётке.

Как же теперь сложится воскресная гонка? Ждать ли нам дуэли двух «Макларенов», как в гоночном режиме себя проявят «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес»? И самое главное, быть ли дождю? Начнём проверять в 16:00 мск.