«Феррари» продолжает лихорадить: долгожданные новинки не дали эффекта

На Гран-при Бельгии инженеры «Феррари» представили долгожданную заднюю подвеску, которая должна была дебютировать ещё в Сильверстоуне и решить главные проблемы шасси. Позади две квалификации и короткая гонка, и можно констатировать, что пока ничего принципиально не изменилось.

Уикенд с новой подвеской

Гран-при Бельгии проходит со спринтом, и первой соревновательной сессией стала пятничная квалификация к короткой гонке. Шарль Леклер показал в ней солидное четвёртое время, а вот Льюис Хэмилтон после разворота в финальной попытке SQ1 оказался лишь 18-м.

На следующий день британец отметил, что впервые получил некий компонент, с которым Леклер работал уже несколько этапов, и пока к нему не приноровился. Льюис даже отметил, что один такой компонент Шарль уже разбил — это было в тренировках в Монреале. Однако руководитель команды Фредерик Вассёр считает, что машина тут ни при чём. «Мне кажется, он просто был слишком агрессивен с тормозами», — сказал глава «Скудерии» в интервью Canal+.

Леклер в пятницу вечером новинки похвалил. «Изменения чувствуются. Уверен, мы сделали шаг вперёд, но отставание всё равно огромное. «Макларены» на этой трассе по какой-то причине даже быстрее, чем обычно, — сказал монегаск. — Такой разрыв разочаровывает, однако мне кажется, мы нашли то, что искали, готовя эти обновления».

Леклер после квалификации к спринту Фото: Mark Thompson/Getty Images

В спринте побороться с тройкой лидеров Шарль не смог, хотя на первом круге ненадолго опередил Норриса. Уже на четвёртом круге Ландо успешно контратаковал и за следующие 11 уехал на 8,76 секунды. То есть в среднем «Феррари» проигрывала «Макларену» по 0,8 секунды на каждом круге.

Хэмилтон при старте с 18-го места обогнал Албона и Антонелли и благодаря проблемам Гасли финишировал на 15-й позиции. Для Льюиса короткая гонка скорее была тестовой: в отсутствие шансов на очки британец изучал машину. «Из позитивного — меня не развернуло, — пошутил Льюис в интервью Sky Sports после спринта. — Гонка была трудной, постоянно в DRS-поезде. Зато я многое понял об обновлениях, которые мы привезли. Нужно внести небольшие изменения и уточнить настройки перед квалификацией».

Льюис Хэмилтон после финиша спринта Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Увы, и вторая квалификация завершилась для Хэмилтона вылетом в первом сегменте. В решающей попытке Льюис перестарался в «Радийоне», срезал поворот всеми четырьмя колёсами и лишился круга, который с запасом в пару десятых позволил бы пройти в Q2.

Леклер тем временем показал третье время, расположившись между пилотами «Макларена» и Ферстаппеном. Более того, времени поула Шарль проиграл лишь 0,34 секунды, а не 0,77, как в пятницу. Однако в этот раз у многих лидеров возникли проблемы в финальной попытке, и в целом разрыв должен был быть выше. При этом, если бы Ферстаппена не занесло на выходе из «Ля Сурс», до второго ряда Леклер не дотянулся бы.

«Если честно, я не ожидал оказаться так высоко, — признался после клетчатого флага Шарль. — Мы знали, что с помощью обновлений можем добиться от машины ещё большего, хотя вчера и возникали сложности. Я доволен кругом, доволен тем, как вела себя машина, и рад, что мы собрали всё воедино».

Успех или нет?

Судя по словам Леклера, обновления сработали, и по крайней мере монегаск может смелее и увереннее атаковать за рулём машины. О Хэмилтоне такого пока сказать явно нельзя. В то же время влияния на расстановку сил новая подвеска не оказала — «Феррари» по-прежнему очень далеко от «Макларена» и «Ред Булл». При этом, если судить по недавней атаке на Фредерика Вассёра в итальянской прессе, именно эта подвеска должна была стать решающей в его судьбе.

Тогда появились сообщения, что в руководстве «Феррари» не готовы предлагать Вассёру новый контракт и следующие этапы должны стать решающими. Этот срок вышел ещё на Гран-при Великобритании, однако больше тема отставки Фредерика итальянцами не поднималась. И, судя по всему, как минимум ещё один сезон Вассёру в роли руководителя обеспечен — действительно решающим в его судьбе станет начало следующего чемпионата.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр Фото: Clive Rose/Getty Images

В 2026 году Формула-1 переходит на машины нового поколения, и во всех командах уже перебросили львиную долю ресурсов на разработку новых болидов. Вмешиваться в работу команды в этот момент — это лишь усугублять проблемы. Вероятно, Вассёру и техническому директору Лоику Серра дадут последний шанс — и если они вновь не смогут включиться в борьбу за титул, руководство будет принимать решительные меры.

К тому же в данный момент без работы сидит Кристиан Хорнер, один из архитекторов успеха «Ред Булл». Возможно, новый контракт Фредерика Вассёра будет ограничен сроком обязательного в таких случаях отпуска по уходу за садом, длительность которого Хорнер обсуждает с «Ред Булл» прямо сейчас.