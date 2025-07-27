Ждать ли «драки» пилотов «Макларена» и перевернёт ли всё дождь? ГП Бельгии — LIVE

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Если в пятничной спринт-квалификации Гран-при Бельгии лидер общего зачёта Оскар Пиастри доминировал, то по мере развития уикенда Ландо Норрис приблизился к напарнику и вырвал поул к основной гонке. При этом все понимают, что в Спа, может быть, даже выгоднее стартовать вторым, чтобы атаковать на первом круге на длинной прямой «Кеммель». Так что же, ждём драку между Норрисом и Пиастри на первом круге и далее? Отдельная интрига – насколько близко к «Макларенам» окажутся лидеры других топ-команд Леклер, Ферстаппен и Расселл? Последим и за непредсказуемой бельгийской погодой, и за стартом Хэмилтона всего лишь с 16-й позиции.

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