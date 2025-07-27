Ждать ли «драки» пилотов «Макларена» и перевернёт ли всё дождь? ГП Бельгии — LIVE

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Если в пятничной спринт-квалификации Гран-при Бельгии лидер общего зачёта Оскар Пиастри доминировал, то по мере развития уикенда Ландо Норрис приблизился к напарнику и вырвал поул к основной гонке. При этом все понимают, что в Спа, может быть, даже выгоднее стартовать вторым, чтобы атаковать на первом круге на длинной прямой «Кеммель». Так что же, ждём драку между Норрисом и Пиастри на первом круге и далее? Отдельная интрига – насколько близко к «Макларенам» окажутся лидеры других топ-команд Леклер, Ферстаппен и Расселл? Последим и за непредсказуемой бельгийской погодой, и за стартом Хэмилтона всего лишь с 16-й позиции.
Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.
Гонка Ф-3 отложена
У трёх пилотов проблемы уже на прогревочном круге! Джеймс Хедли вылетел с трассы в «Радийоне», Брандо Бадоер в пелене брызг врезался в Тима Трамница. Немец говорит, что машина сильно разбита.
Разбитая машина Брандо Бадоера
Фото: Кадр из трансляции
Дирекция гонки вывешивает красные флаги, пелотон возвращается на пит-лейн.
Пелотон Формулы-3 отправился на прогревочный круг, но условия тяжёлые, видимость в пелене брызг ограничена…
Прогревочный круг гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
В Спа идёт дождь, а потому старт прогревочному кругу будет дан за автомобилем безопасности.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
Большой автоспортивный день на трассе «Спа-Франкоршам» начинается с гонки Формулы-3. С поул-позиции неожиданно стартует Брэд Бенавидес из команды AIX, первый ряд с ним разделит лидер чемпионата Рафаэль Камара. Со второго ряда стартуют Каллум Войзин и Роман Билински, а следом за ними — Мартиниус Стенсхорне и Уго Угочукву.
Ближайшие преследователи Камары в общем зачёте — Никола Цолов и Тим Трамниц — стартуют с 7-й и 13-й позиций соответственно.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Начало прогревочного круга в 9:30 по московскому времени.