Судьбу гонки Ф-1 в Спа решил обгон на первом же боевом круге. Гран-при всё-таки не смыло

Долгое ожидание и быстрый обгон Пиастри

После провальной субботы сразу несколько гонщиков решили изменить настройки и/или получить штрафные элементы силовой установки — и, соответственно, стартовать с пит-лейна. На подобную жертву пошли Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон, Андреа Кими Антонелли и Фернандо Алонсо. То есть, к примеру, Лэнс Стролл отыграл четыре позиции на решётке, ничего для этого не сделав.

Впрочем, для начала пилотам надо было стартовать, ведь в Спа за полчаса до гонки снова пошёл дождь… На прогревочный круг пилоты отправились за сейфти-каром, и очень быстро гоночная дирекция вывесила красный флаг из-за отвратительной видимости. Ожидание на пит-лейне оказалось долгим: повторный старт назначили только на 17:20 мск, то есть почти на полтора часа позже запланированного. Ну, главное, поехали, а не как в 2021 году.

Рестарт дали с ходу, после четырёх кругов за машиной безопасности, и Оскар Пиастри сразу очень легко опередил Ландо Норриса на прямой «Кеммель» — есть смена лидера! А вот Макс Ферстаппен хоть и оказывался пару раз совсем рядом с Шарлем Леклером, так и не смог опередить «Феррари» во время всего «дождевого» отрезка гонки — даже когда монегаск сказал, что промежуточные шины «закончились».

Кто рискнул, тот угадал

Первыми рискнули рвануть в боксы Хэмилтон, Гасли, Хюлькенберг и Алонсо — и оказались правы! Эта четвёрка сразу же поехала быстрее остальных, дав сигнал на повальный переход на слики. Норрису при этом пришлось помучиться лишний круг, и его отставание от Пиастри в две секунды превратилось в почти девятисекундное — отчасти тут сказалась и заминка на пит-стопе. Зато Ландо, в отличие от всех остальных, поставили «хард» — это могло помочь под финиш.

Позади двух «Макларенов» Леклер остался впереди Ферстаппена и даже сбросил «Ред Булл» с крыла. Сам нидерландец, пусть и не сразу, проделал то же самое с Расселлом (Джордж ранее прошёл Албона). Хэмилтон благодаря раннему пит-стопу поднялся на седьмую позицию, но не мог подобрать ключи к пилоту «Уильямса». Лиам Лоусон занимал восьмую позицию, в то время как Хаджар, который, как и Цунода с Оконом, дольше остальных оставался на промежуточных шинах, выпал из десятки.

Зато в эту десятку вошёл Хюлькенберг. Однако Нико посуху ехал не так резво, как Бортолето, и пропустил бразильца, чтобы уже тот попробовал догнать Лоусона. При этом для немца и его команды главным было, что он по чуть-чуть отъезжал от Пьера Гасли (механики «Альпин» завозились в боксах, что и позволило Халку выйти вперёд). Француз при этом сдерживал Цуноду и Бермана, которому удалось опередить Алонсо и стать 13-м.

Ошибки Норриса лишают его даже мечты о победе

Норрис благодаря более жёсткому составу шин последовательно сокращал отставание от Норриса, вот только две ошибки стоили Ландо больше двух секунд — именно их могло не хватить под финиш, чтобы хотя бы оказать давление на Пиастри. Так и вышло: британец не успел приблизиться к напарнику и признал поражение за круг до финиша, когда ошибся ещё раз. В то же время Пиастри хватило шин, в чём сам Оскар в какой-то момент сомневался.

Ошибку с блокировкой допустил и Леклер, после чего жёстко отчитал по радио инженера — за то, что тот предоставляет то слишком мало, то слишком много информации. После помарки Шарля Ферстаппен резко оказался всего в одной с небольшим секунде — но никак не мог залезть в DRS и получить шанс на ту самую атаку. В итоге Леклер и «Феррари» сохранили подиум, однако пока даже новая задняя подвеска не даёт шансов побороться с «Маклареном».

Расселл одиноко финишировал на пятом месте, Албон блестяще стал шестым, сдержав Хэмилтона. Лоусон под финиш уехал от Бортолето, но для Габриэла главное, что он во второй раз в карьере набрал очки. А вот серия Хюлькенберга завершилась: из-за падения темпа немец поехал на второй пит-стоп и потом не успел вернуться в очки — последнее место в десятке ушло Гасли. Позади него оказались Берман и как раз Хюлькенберг, оттеснившие на последних кругах Цуноду — гонка, в отличие от квалификации, вышла для японца безрадостной.

В целом будет честно сказать, что мы ждали от Спа гораздо большего — тем более с учётом дождя. Пожалуй, гоночная дирекция могла бы дать всем нам побольше кругов на мокрой трассе, а так, после перехода пилотов на слики, всё прошло скучновато.

Так или иначе, следующего Гран-при Формулы-1 долго ждать не придётся: уже 1-3 августа состоится Гран-при Венгрии — последний перед второй летней паузой в чемпионате мира.