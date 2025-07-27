Кто худший гонщик Гран-при Бельгии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Спа редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата». Изначально в списке был Исак Хаджар, однако выяснилось, что он не виноват: француз терял время на прямых из-за проблем с машиной.
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Андреа Кими Антонелли
Печальный уикенд итальянца не получил счастливого финала. Антонелли так и не обрёл уверенности в машине и не сумел «выбиться в люди» даже после смены настроек перед стартом. Самый показательный момент — как Антонелли после второго пит-стопа, на свежих шинах, так и не подобрал ключи к «Хаасу» Эстебана Окона и провёл позади француза финальную треть дистанции, финишировав 16-м.
Франко Колапинто
У аргентинского пилота «Альпин» как-то ничего не получилось — в отличие от Пьера Гасли, заехавшего в очки. Несмотря на ставку на настройки с низким уровнем прижимной силы, Колапинто не сумел никуда прорваться, когда трасса подсохла, а после второго пит-стопа финишировал предпоследним — впереди только Хаджара, у которого почти всю гонку были проблемы с болидом.
Юки Цунода
Если в субботу японец приятно удивил седьмым местом в квалификации, то в воскресенье всё вновь оказалось печально. Темпа у Юки не было, вдобавок ко всему он затянул с переходом на слики и потерял место в очковой зоне. После этого Цунода долго-долго ехал позади Гасли, так и не прошёл француза и под занавес пустил вперёд Бермана и Хюлькенберга — грусть. И 55 секунд отставания от Ферстаппена.
Эстебан Окон
Француз стартовал впереди Бермана, однако пропустил напарника, что в итоге стоило Эстебану очков: ему пришлось провести на промежуточных шинах на круг больше, после чего Окон откатился назад. Отчасти Эстебана можно оправдать задним антикрылом для сухой погоды. Из позитива отметим, что Окон так и не пропустил вперёд Андреа Кими Антонелли, несмотря на свежие шины итальянца.
Нико Хюлькенберг
Увы, повторения дождевого Сильверстоуна и близко не вышло. Немец оказался среди пилотов, которые раньше всех грамотно перешли на слики, но затем достаточного темпа не было: Халк по приказу из боксов пропустил Бортолето, а потом постепенно начал подпускать к себе Гасли. Из-за износа шин провели второй пит-стоп, но на свежей резине прорваться обратно в очки не вышло. Хотя машина это позволяла. Как и позиция на трассе сразу после первой остановки.