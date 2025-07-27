Как ошибка помогла Пиастри выиграть Гран-при Бельгии. Главные выводы по гонке

Гран-при Бельгии стартовал с опозданием из-за дождя, начавшегося буквально перед прогревочным кругом гонки. Впрочем, несмотря на длительное ожидание, заезд всё же состоялся — притом в полном объёме. Его решающими эпизодами стали старт и атака Пиастри на Норриса в конце прямой «Кеммель», однако на последних кругах у Ландо был шанс дотянуться до напарника и оказать на него хоть какой-то прессинг. Британец, увы, воспользоваться им не смог.

Итоги 13-го этапа сезона Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Сражение первого круга

Для Пиастри уикенд начался с блестящего круга в пятничной квалификации, в которой Оскар был почти на полсекунды быстрее всех. Однако удержать первое место в спринте австралиец не смог — когда ты впереди, а преследователь на выходе из «Радийона» зацепился за твой воздушный мешок, ты уже ничего ему не противопоставишь. На счастье Пиастри, позади был Ферстаппен — Оскар уступил нидерландцу, но финишировал впереди Норриса и отыграл в борьбе за титул ещё один балл.

В субботней же квалификации Пиастри в решающей попытке допустил ошибку в 14-м повороте и уступил напарнику поул. Но воздушный мешок на выходе из «Радийона» сделал своё дело — и на прямой «Кеммель» Оскар опередил Норриса. Возможно, если бы не та самая ошибка в 14-м повороте, из «Ле Комб» «Макларены» выехали бы в ином порядке. В каком-то смысле именно та неудача позволила австралийцу выйти на позицию для успешной атаки.

Пиастри и Норрис на старте гонки Фото: Mark Thompson/Getty Images

После первого круга (на самом деле — пятого) Пиастри всё сделал безукоризненно и привёз заслуженную победу. Даже когда «медиум» в концовке гонки стал сдавать, Оскар не стал суетиться, сберёг ресурс резины и показал своё лучшее время на предпоследнем круге. Правда, Норрис во многом облегчил напарнику жизнь — британец слишком поздно перешёл на слики и трижды допускал существенные ошибки в погоне за лидером.

Кто именно принял окончательное решение не останавливаться в конце 12-го круга, пока неясно, однако это оказалось фатальной ошибкой. Даже если бы Норрису пришлось потерять какое-то время на синхронном с напарником пит-стопе, это были бы не семь секунд, упущенные из-за лишнего круга. А если бы Ландо поехал в боксы и вовсе на 11-м, чуть раньше Хэмилтона, то наверняка оказался бы впереди. Как бы там ни было, разрыв увеличился не слишком сильно — до конца сезона ещё 11 этапов, и отыграть 16 очков за это время вполне реально.

Подиум «Феррари»

«Феррари» привезла в Бельгию долгожданную заднюю подвеску, и с ней Шарль Леклер дотянулся до подиума. Тем не менее говорить о прогрессе машины всё ещё трудно: монегаску огромных трудов стоило удержаться впереди Ферстаппена, который почти наверняка шёл бы в более высоком темпе, будь перед ним чистая трасса. Отчасти этим подиумом «Скудерия» обязана обстоятельствам.

Во-первых, если бы не ошибка Ферстаппена в «Ля Сурс» в субботней квалификации, Леклер не оказался бы третьим на старте (преимущество Шарля в Q3 составило лишь 0,003 секунды). Во-вторых, при старте с места «Феррари» почти наверняка осталась бы позади — нечётная линия была более влажной. В-третьих, если бы трасса просыхала чуть дольше, то Леклер с более плоскими антикрыльями едва ли смог бы сдержать Макса, у которого было больше прижимной силы.

Шарль Леклер на подиуме Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

С другой стороны, в гонке красиво выступил Льюис Хэмилтон. После двух ошибок в квалификациях британцу нечего было терять, и он за пять кругов отыграл пять позиций, а затем первым бросился за сликами. Риск оправдался, и на финише британец оказался на 11 позиций выше, чем на старте. Это, конечно, не оправдывает ошибок, но показывает, что британец всё-таки способен чувствовать себя за рулём машины «Феррари» уверенно.

В общем и целом это был удачный уикенд для «Скудерии» — надеяться, что новая подвеска превратит команду в претендента на победу, было слишком уж оптимистично. Леклер считает, что инженерам ещё не удалось полностью реализовать потенциал новинок, то есть в будущем «Феррари» может выглядеть сильнее. Однако на фоне 20 секунд отставания от победителя нет ощущения, что в этом году Шарль или Льюис смогут хотя бы раз на равных побороться с «Макларенами».

Дождевые гонки в Спа изжили себя

Проблемы с дождевыми гонками в Формуле-1 уже давно. И дело тут не в том, что гонщики или машины неспособны справиться со скользкой трассой. Проблема в шинах, которые парадоксальным образом слишком эффективны. Дождевая резина «Пирелли» отводит из-под днища столько воды, что она затем бьёт фонтаном позади автомобиля, препятствуя видимости идущего следом пилота.

В пелене брызг видимость нулевая Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Но на «Спа-Франкоршам» эта проблема ещё острее. Из-за огромных скоростей и перепадов высот в каком-то месте обязательно образуется лужа — и машины будут вычёрпывать воду из неё с огромной энергией. И, похоже, с этим ничего поделать невозможно. В этот раз, к счастью, гонки удалось провести — в 2021-м зрители на трибунах и телеэкранах видели лишь пару кругов за машиной безопасности.