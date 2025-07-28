Леклер лучше всех, а Ферстаппен и Норрис снова ошибаются. Оценки за Гран-при Бельгии Ф-1

13-й этап в сезона Формулы-1 — в как обычно субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9,5

Абсолютно безошибочный уикенд в исполнении Леклера, который воспользовался каждым предоставленным судьбой шансом. Если бы не ошибка Ферстаппена в квалификации, Шарль не был бы третьим на стартовой решётке, однако он на протяжении всей дистанции выдерживал прессинг Макса и так и не дал сопернику возможности выйти вперёд.

Александер Албон — 9

Александер Албон — ещё один герой Гран-при Бельгии. Спринта таец фактически лишился из-за проблем с двигателем в пятницу, но в квалификации к основной гонке Алекс показал пятое время, затем всю дистанцию держался в топ-6 и в концовке не позволил Льюису Хэмилтону себя обойти.

Джордж Расселл — 8,5

В квалификации Расселл не смог добиться максимума, проехав в Q3 медленнее, чем в Q2, и уступив пятое место Албону. Но Джордж отыгрался, когда опередил Алекса на шестом круге гонки и пробился в топ-5. Увы, в последние недели на большее «Мерседес» неспособен — на финише Расселл на 13 секунд отстал от Леклера и Ферстаппена.

Габриэл Бортолето — 8,5

В Спа Бортолето смотрелся намного увереннее Хюлькенберга и не только опередил немца в квалификации (в седьмой раз из 13), но и легко уехал от него в гонке. Правда, в квалификациях Габриэл в этот раз максимума не добился — в Q3 он лишился первой попытки за срезку, а во второй проехал медленнее, чем в Q2.

Пьер Гасли — 8,5

В концовке своего решающего круга квалификации Гасли немного потерял и занял только 13-е место. Но в гонке француз реабилитировался, одним из первых поехав в боксы и затем сдерживая позади себя огромную группу преследователей. И именно это в конечном итоге и позволило финишировать в топ-10 уже во второй раз подряд.

Гасли полгонки сдерживал целую группу соперников Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оскар Пиастри — 8

Пиастри блестяще провёл пятничную квалификацию, взял разумный максимум в спринте и одержал красивую победу в воскресном Гран-при. Однако в субботней квалификации Оскар допустил ошибку в 14-м повороте, и если бы не длинный разгон от «Ля Сурс» до «Ле Комб», то так легко выйти в лидеры у австралийца не получилось бы.

Эстебан Окон — 8

Окон стал одним из главных героев спринта и завоевал для команды четыре очка, благодаря чему Гран-при Бельгии стал одним из трёх наиболее успешных для «Хааса» этапов сезона. В основной гонке Эстебан тоже мог побороться за очки, пока запоздалый переход на слики не отбросил француза в конец пелотона.

Ландо Норрис — 7,5

Норрис почти до самого конца гонки прессинговал Пиастри, но так и не смог выйти на дистанцию атаки — и в первую очередь из-за собственных регулярных помарок. В Спа опередить напарника Ландо смог лишь в субботней квалификации, когда и сам завалил финальную попытку.

Макс Ферстаппен — 7,5

Ферстаппен в этот уикенд тоже пилотировал не безошибочно: снос на выходе из «Ля Сурс» в квалификации лишил Макса третьего места на стартовой решётке, и обойти Леклера на первых дождевых кругах, несмотря на большее количество прижимной силы, нидерландец тоже не смог. Место на подиуме действующий чемпион упустил сам.

Лиам Лоусон — 7,5

Во второй раз в трёх последних этапах Лоусон выходит в финал квалификации и затем набирает очки. Да, в Q3 новозеландец вновь проиграл Хаджару, но речь лишь о 0,017 секунды. Кажется, Лиам наконец вернул уверенность, которая была подорвана на первых этапах сезона.

Оливер Берман — 7

В гонке Берман много терял из-за проблем с двигателем и в конечном итоге из-за них не смог удержаться в первой десятке. Кроме того, Оливер ошибался в субботней квалификации — и, возможно, упустил шанс попасть в Q3. Однако всё же он принёс команде пару очков в спринте, так что уикенд уже получился неплохим.

Оливер Берман на Гран-при Бельгии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Исак Хаджар — 7

Хаджар в гонке тоже столкнулся с техническими проблемами и из-за нехватки мощности пропускал соперников одного за другим. При этом до пит-стопов Исак шёл впереди Лоусона, так что имел все шансы финишировать в топ-10. По крайней мере француз заработал один балл за восьмое место в спринте.

Юки Цунода — 6,5

До запоздалого пит-стопа Цунода занимал седьмое место и мог показать свой лучший результат в составе «Ред Булл», однако в итоге остался без очков. Да и в квалификации даже не идеальному кругу Макса Юки проиграл 0,38 секунды. Тем не менее японец провёл, пожалуй, самый уверенный за долгое время этап, и теперь он, кажется, на верном пути.

Фернандо Алонсо — 6,5

У «Астон Мартин» в Спа совершенно не было темпа, и как таковых шансов на очки у пилотов не было. Даже со свежим двигателем Алонсо при старте с пит-лейна не смог подняться выше 14-го места, а после второго пит-стопа Фернандо и вовсе откатился в группу аутсайдеров и занял 17-ю позицию — это самый низкий финиш испанца в сезоне.

Льюис Хэмилтон — 6

Гонку Льюис провёл блестяще, выдав целую серию красивых обгонов, среди которых можно выделить изобретательную атаку на Гасли. С таким темпом Хэмилтон мог бы бороться за подиум, но после ошибки в Q1 гонку британец начал в последних рядах. И это был уже не первый промах, ведь пятничный вылет — это тоже вина Льюиса.

Лэнс Стролл — 6

Как и в случае с Алонсо, у Стролла не было техники, позволяющей сразиться за место в топ-10, а после довольно позднего перехода на слики канадец откатился на 18-ю позицию. За счёт вторых пит-стопов соперников Лэнс в концовке поднялся на 14-е место, и это, наверное, тот максимум, на который в этот уикенд был способен «Астон Мартин».

Карлос Сайнс — 6

Сайнс занял в спринте шестое место и принёс команде три очка, однако затем настоял на том, чтобы инженеры изменили настройки — и прогадал. Это решение повлекло за собой провал в квалификации, ещё одно изменение регулировок — уже в закрытом парке — и старт с пит-лейна, при котором выше 18-го места Карлос подняться уже не смог.

Карлос Сайнс на Гран-при Бельгии Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 5

После отличной гонки в Сильверстоуне последовал спад — в Спа Хюлькенберг смотрелся весьма посредственно. В квалификации Нико проиграл напарнику-дебютанту 0,37 секунды, а затем слишком быстро износил комплект «медиума» и вынужден был поехать на второй пит-стоп, уступив в итоге Гасли. У Бортолето таких проблем не возникло.

Андреа Кими Антонелли — 4

Крайне неуверенный этап в исполнении Антонелли, хотя он знает трассу по молодёжным гонкам и к середине сезона должен был освоиться в машине. Кими в этот уикенд дважды вылетал в первом сегменте, причём в Q1 он проиграл Расселлу 0,35 секунды. В гонке итальянец стартовал с пит-лейна и по сути ничего показать не смог.

Франко Колапинто — 4

Для Колапинто уикенд в Спа тоже прошёл разочаровывающе. Машине не хватало скорости, и если Гасли с помощью настроек, пилотажа и смелого решения остановиться раньше других прорвался в топ-10, то Колапинто ничего предпринять не сумел и последнюю треть гонки занимал предпоследнее место.