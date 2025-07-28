Упустил ли Норрис победу и надо ли критиковать Ф-1 за долгое ожидание старта? Разбор Спа

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Как оцениваете работу гоночной дирекции в плане выбора момента старта гонки?

Я соглашусь с Максом Ферстаппеном, что можно было начать раньше. Всего четырёх-пяти кругов хватило для «просушки» и нормальной борьбы по дождю. Момент так оттянули, за сейфти-каром проехали долгих четыре круга… И уже меньше чем через 10 кругов уже переходили на слики.

Можно ли что-то исправить, чтобы дирекция и пилоты не боялись гоняться в Спа в дождь после недавних трагедий?

Да: сделать машины меньше! Ведь и раньше были большие проблемы с видимостью, но гонялись. Теперь машины огромные, и воды поднимается ещё больше. Поэтому и сушат трассу эти машины ещё быстрее.

Чем объясняете такие скучные спринт и основную гонку?

Спринт — это DRS-поезд. Уже какой год здесь так. Когда у кого-то очень низкий прижим и резина уходит быстрее, эффект от DRS на прямых снижается и становится недостаточным, чтобы обогнать. Отличный пример этому — борьба Антонелли/Окон. А если ещё и энергию использовать на выходе из последнего поворота и весь первый сектор — всё, тебя по сухой трассе не обгонят. Насчёт скучной основной гонки не согласен. Может, и немного экшена, но мне было интересно: разница по резине у лидеров держала в напряжении.

Могли ли Пиастри в спринте и Норрис в основной гонке что-то сделать, чтобы не потерять лидерство на старте?

В спринте — нет, шансов не было. Если Макс нормально стартовал и выехал вторым после первого поворота, то всё остальное было предрешено. Собственно, выход у Ферстаппена из первого поворота был не очень, но даже этого хватило с запасом. А дальше низкий прижим отлично отработал. Главное — не ошибаться.

Допустил ли Норрис ошибки по стратегии, не поехав за сликами среди первых или одновременно с Пиастри?

Нет. Пилоты уже были научены спринтом: существовал риск заехать рано и потом застрять за Леклером. Одновременно заезжать тоже бессмысленно. На мой взгляд, они сделали классный выбор, поставив «хард» — в итоге этот выбор резины был быстрее. Норрис отыграл более пяти секунд, несмотря на свои ошибки.

Был ли у Ландо шанс на победу, если бы он избежал ошибок?

Можем только догадываться. Мне кажется, Оскар контролировал ситуацию. Но, опять же, был бы Ландо ближе, может, и Оскар бы ошибся.

Кто больше всего впечатлил в гонке?

Впечатлил с хорошей стороны, пожалуй, Албон — отличная гонка. Бортолето – тоже класс. Я не понял логику зазвать Хюлькенберга на пит-стоп: просто подарили 10-е место Гасли, хотя оно было в кармане. Льюис на опыте сделал всё очень круто и максимально при его ситуации. Если учесть, что Антонелли был рядом с ним в самом начале гонки, то разница налицо.

С чем связываете глобальные проблемы Антонелли на этом Гран-при?

Мало тренировок. В целом Кими не был так уж далеко от Расселла, если учесть, что круг гораздо длиннее, чем на обычных трассах. Просто в пелотоне было плотно. А в гонке, во-первых, сам Кими не лучший в борьбе (тот же неудавшийся обгон Окона), а во-вторых, на прямых «Мерседес» не смотрелся здорово. К тому же многие из середины пелотона ехали с низкой прижимной силой.

У Хэмилтона был странный разворот в спринт-квалификации — в чём было дело?

Я не ездил с системой break-by-wire — с ней всё чувствуется чуть по-другому, чем на других машинах. В целом — ладно, бывает. Меня возмутило другое: после разворота в спринт-квалификации Льюис «отлично» встал и стоял в шикане. Он был одним из первых на последней попытке и по сути запорол финальный круг очень многим. О’кей, ты развернулся, но можно же рассчитать, как ты выедешь на трассу, не создавая проблем. Как-то спрогнозировать свою траекторию после разворота и развернуться в другую сторону, чтобы попасть на срезку из шиканы.

Как оцените уикенд Цуноды?

На первый взгляд новинки добавили Юки скорости. Если удастся стабильно ехать в трёх десятых от Макса, будет неплохо. Но, опять же, проблема, что этого будет достаточно лишь для того, чтобы находиться на грани первой десятки.