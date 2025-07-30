Легендарные машины и необычные экипажи: супергоночный уикенд под Санкт-Петербургом

«Связь времён и поколений». Если бы у фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2025 был свой девиз, то именно эта фраза отлично описала бы происходящее на автодроме под Санкт-Петербургом. В статической экспозиции классических автомобилей «Автокультура» можно было изучить эволюцию российского ралли, а на гоночной трассе в рамках четырёхчасового марафона звёздами стал экипаж, собравший за рулём одной машины трёх пилотов не просто разных поколений, но и разных дисциплин автоспорта!

Легендарные Toyota, Lancia и 21-я «Волга»

Каждый год «Автокультура» выбирает некую красную линию для своей выставки, коей на сей раз стало классическое ралли. Эта дисциплина переживает в России новую волну интереса — в начале года вышел первый документальный фильм о российском ралли начала 90-х «Гонка эпохи перемен», а на «Игора Драйв» в посвящённой автомобильной истории секции появилась мини-экспозиция раллийной техники. По которой в целом можно оценить основные вехи развития ралли в нашей стране. Сразу несколько машин будто бы сошли со спецучастков, чтобы проиллюстрировать историю этих интересных и зрелищных гонок.

Главной звездой можно по праву считать Toyota Celica GT-Four (ST185) заводской подготовки под чемпионат мира по ралли WRC, когда в нём выступала техника Group A. На этом экземпляре стартами в мировом первенстве в своё время отметились француз Дидье Ориоль и финн Маркус Гронхольм, после чего автомобиль усилиями состоятельного поклонника ралли оказался в России и выступал здесь. На GARAGE FEST уникальная частичка истории WRC и российского ралли попала прямиком из частной коллекции миллиардера и члена попечительского совета автодрома «Игора Драйв» Григория Берёзкина, который сохранил автомобиль — единственную подобную машину в нашей стране! — в оригинальном состоянии.

Toyota Celica GT-Four (ST185) Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Ещё один редчайший ралли-кар вообще впервые оказался на обозрении публики. Из того же собрания Григория Берёзкина прямиком на асфальт «Игора Драйв» выбралась культовая модель 1970-х годов — легендарная Lancia Stratos, которая принесла итальянской марке титулы в сезонах-1974/1975/1976. Среднемоторная двухдверка хоть никогда и не видела российских допов, однако знакома, вероятно, всем поклонникам автоспорта и классических итальянских спорткаров. А для выставки подобные машины всегда на вес золота, особенно если из личных собраний они выбираются на свет божий считаные разы за всю свою жизнь. И спасибо владельцу, что он делится со всеми ценителями автомобильной истории возможностью воочию увидеть эксклюзивные образцы мирового автопрома.

Lancia Stratos Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Добавьте к этому две 21-е «Волги» — оригинальный ГАЗ-21 и подготовленную для гонки Rallye Monte-Carlo Historique машину знаменитого Алексея Васильева. Плюс россыпь других раллийных моделей и обширное собрание стоящих по соседству их дорожных прототипов. На выходе вы получите настоящий рай для фанатов классического ралли.

Ретроавтомобили на GARAGE FEST Игора Драйв 2025 Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

В двух шагах от живой автоклассики — автомобили современной эпохи. Эпохи, в которой легендарный полноприводный седан Subaru Impreza WRX STI 16-кратного чемпиона России Сергея Успенского соседствует с новейшим переднеприводным хэтчбеком Peugeot 208 Rally4 — привычным в Европе, но редким в России ралли-каром, на котором выступает Вячеслав Никонов.

Subaru Impreza WRX STI Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

С учётом того, что среди гостей GARAGE FEST в 2025 году был лично Сергей Успенский, возможность встретиться с легендарным пилотом российского ралли и тут же увидеть его боевой ралли-кар можно смело отнести к успехам организаторов. Если раньше GARAGE FEST часто пеняли на недостаточный охват раллийной тематики, то на сей раз жаловаться точно было не на что.

Peugeot 208 Rally4 Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Крайне необычный экипаж в Russian Endurance Challenge

А вот поклонникам кольцевых гонок, дрифта и ралли-рейдов для того, чтобы лицезреть своих кумиров, удача не требовалась — достаточно было успеть на прогулку по пит-лейну и найти место на забитой до отказа главной трибуне «Игора Драйв», чтобы в марафоне Russian Endurance Challenge увидеть представителей не только трёх разных гоночных дисциплин, но и трёх поколений российских гонщиков в одном экипаже.

Петербургская команда Carville Racing на старт домашней для себя четырёхчасовой гонки выставила подготовленный по требованиям категории TCR седан Audi RS 3 LMS, за руль которого сели ветеран российского автоспорта и опытнейший туринговый пилот Александр Львов, победитель и действующий призёр ралли-рейда «Шёлковый путь» Дмитрий Воронов и участник Гран-при Российской Дрифт Серии Иван Пальмин, для которого это был вообще дебют в «кольце»!

С такими вводными, казалось, претендовать на высокий результат трио будет нелегко, однако в своём зачёте GT ProTouring экипаж до последнего боролся за победу и закончил гонку вторым только из-за того, что немолодая уже «немка» начала капризничать под финиш четырёхчасовой гонки.

Иван Пальмин, Дмитрий Воронов и Александр Львов Фото: Carville Racing

Ветеран российского «кольца», блиставший в RTCC в начале 2000-х годов и один из первых россиян в мировом туринге WTCC, Александр Львов вернулся за руль после долгого перерыва. И с ходу ворвался на подиум, доказав что ещё способен ехать быстро даже в окружении более молодых соперников.

«Сразу было понятно, что всё будет нестандартно, потому что в экипаже оказались совсем разные пилоты. Думаю, что это был вызов не только для команды, но и для себя лично. Однако команда молодцы, все отработали на 200% — парни творили чудеса в этой гонке на выносливость, в которой колоссальная нагрузка на машину. Конечно, без сложностей не обошлось. Они стали возникать, наверное, в середине дистанции. Опять-таки, конечно, погода преподнесла достаточно сюрпризов. Когда пошёл дождь, то я старался просто удержаться на трассе на сликах, но это было уже сильно тяжеловато, хотя мы к тому моменту отъехали от машины на втором месте в нашем классе, наверное, примерно на круг.

Кайфовые ощущения от машины — без ABS, без каких-то электронных помощников ты едешь и едешь! Было приятным сюрпризом поведение в дождевых условиях — осадки для нас не стали катастрофой, а была возможность догнать Mercedes-AMG и даже с ними пытаться бороться. Они кроются ещё, хотя мы в разных классах — думаешь, ну как же так!

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Потом за руль сел Ваня. Даже не знаю, если бы мы делали разбор полётов, то, наверное, лучше бы всё равно не придумали схему, кого после меня сажать, Ваню или Диму. К тому моменту трасса уже начала подсыхать, так что моему сменщику просто надо было финишировать. Мы пожертвовали пит-стопом, оставили дождевые колёса, думая, что на них Дима сможет проехать достаточно долго. Оказалось, что у Вани и Димы оценка ситуации на трассе разная — Дима выехал на дождевой резине, через три круга вернулся в боксы и сказал, что трасса сухая и нужны слики. После этого мы решили, что он поедет до конца, а это было полтора часа на одном комплекте шин — мы сразу понимали, что рискуем, но на последних кругах случилось то, что не предугадаешь.

Обидно, когда мы могли выиграть с преимуществом практически в круг, однако никакой вины команды нет — в какие-то моменты машина просто начала останавливаться, на ходу пытались её перезапустить, у нас там пропали тормоза… Просто доезжали. Дима сделал всё возможное, чтобы мы приехали на подиум, а ведь могли бы остаться просто где-то в гравии! Я считаю, что второе место в такой ситуации равносильно победе. Интересна сама борьба и сама атмосфера, много людей повстречал из прошлой жизни и кайфово провёл время!» — остался доволен своим камбэком Львов.

Борьба в четырёхчасовой гонке REC Фото: Carville Racing

«Не знал, что дождевую резину нужно обязательно охлаждать»

У Дмитрия Воронова вызов был иного плана. Пилот команды «Lada Sport Авто Финанс» буквально перепрыгнул в кокпит машины TCR для «кольца» из-за руля Lada Sport Turbo, на которой занял третье место в классе Open на прошедшем ралли-марафоне «Шёлковый путь». И к бронзе главного ралли-рейда страны присовокупил серебро гонки на выносливость в родном Санкт-Петербурге. Не в последнюю очередь ставшее возможным за счёт рейдового опыта спортсмена!

«Перестроиться с ралли-рейда на кольцевые гонки было несложно. Сложно, что пришлось ехать большой стинт: получилось не час, а 1:30 или 1:40. За это время ушли и тормоза, и покрышки, поэтому и уступили первое место — в конце гонки уже не затормозить было. А так всё понятно, всё интересно было. В мой отрезок трасса не мокрая была, а чуть-чуть влажная, поэтому я второй раз и остановился сухие колёса накидывать. Вроде бы можно было их сразу поставить, но побоялись.

Опыт ралли-марафона помогает распределять надёжность себя и машины, не пытаться выиграть сразу за один круг, как и в рейдах. Чуть-чуть в конце не получилось, но всё равно рейды помогли мне совсем не потерять голову, когда уже совсем из рук вон плохо пошло», — отметил Воронов.

Carville Racing на четырёхчасовой гонке REC Фото: Carville Racing

Своими дрифтовыми талантами победителю этапов RDS Europe и действующему пилоту RDS GP Ивану Пальмину, к счастью, пользоваться не пришлось. Мастер езды в управляемом заносе в своём «кольцевом» дебюте блестяще справился с задачей точной траекторной езды.

«Совершенно иная техника, совершенно иные условия, но чувство автомобиля в любом случае и в дрифте, и тут в «кольце» развивается и по-любому помогает. Я по временам посмотрел — от своих супербыстрых сокомандников не прямо сильно отставал, поэтому дрифт явно помогает своим опытом.

Мне дождь скорее помешал, потому что нет в целом опыта кольцевых гонок. Как пример, я не знал, что дождевую резину, когда начинает трасса подсыхать, нужно обязательно охлаждать, заезжать в какие-то лужи, иначе она может перегреться и лопнуть. Что, собственно говоря, у меня и случилось. Так что самым сложным для меня стала переменчивая погода, то есть не было стабильности на трассе.

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Психологически как-то вообще расслаблен был: в дрифте всё-таки 20 секунд, за которые ты должен выдать всё, нет права на ошибку. Здесь как будто бы можно подошибиться и потом это отыграть, поэтому именно психологически было легче. Мне в кольцевых гонках понравилось. Тут всё новое: я постоянно ходил и расспрашивал напарников по команде — изучал всё, от правил до нюансов вождения. Ничего вообще не знал, не понимал, но верил и надеялся, что мы сможем претендовать на подиум. Так что если ещё раз пригласят поехать в «кольце» — да, соглашусь!» — остался доволен своим кольцевым дебютом Пальмин.

Таким разнообразием экспонатов на выставке и участников заездов GARAGE FEST ещё раз доказал, что остаётся уникальной для отечественной автомобильной и автоспортивной культуры площадкой, на которой вместе могут собраться уникальные машины и выдающиеся пилоты разных эпох и дисциплин.