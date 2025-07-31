«В тот день я вернулся домой в пять утра». Скандальная история первой победы лидера Ф-1

В предстоящий уикенд в пригороде Будапешта состоится последний перед традиционным летним перерывом этап Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Год назад в этой гонке свою первую победу в «Больших призах» одержал Оскар Пиастри, который сегодня лидирует в чемпионате и считается главным претендентом на чемпионство.

«Вернуться в Будапешт будет здорово. Я одержал там первую победу, у меня немало воспоминаний оттуда», — ответил после финиша недавнего Гран-при Бельгии Пиастри. Что ж, та гонка действительно получилась нетипичной — и в преддверии очередной венгерской гонки предлагаем детально вспомнить события годичной давности.

Норрис против «Макларена»

К этапу в Будапеште инженеры «Макларена» раскрыли потенциал шасси и уже время от времени опережали «Ред Булл». Пока, правда, это удалось конвертировать лишь в одну победу — в Майами. В Австрии у Ландо Норриса был шанс выиграть ещё одну гонку, но тот заезд закончился столкновением лидера «Макларена» с Ферстаппеном и победой Расселла. В Сильверстоуне Норрис вновь сражался за первое место, однако на финальном отрезке откатился на третье место. Тем не менее у Ландо появился шанс навязать Ферстаппену борьбу за титул — перед Гран-при Венгрии Норрис уступал Максу 84 очка, но впереди оставалось ещё 12 гонок, а «Макларен» уже зачастую был быстрее «Ред Булл».

И в квалификации на «Хунгароринге» Ферстаппен занял только третье место, поул достался Норрису, Пиастри стал вторым. В первый поворот гонки тройка лидеров вошла в один ряд. В лидеры прорвался Пиастри, Норрис пытался заблокировать напарника, однако не успел и оказался позади. Тем временем Ферстаппена выбросило на обочину, за пределами трассы он обогнал Ландо и, чтобы не получить штраф, вынужден был вернуть позицию. Причём сделал это Макс лишь на четвёртом круге, когда Пиастри оторвался почти на три секунды.

Старт Гран-при Венгрии 2024 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

По прошествии половины гонки пелотон готовился ко второму раунду пит-стопов — и в этот момент разрыв между Пиастри и Норрисом сократился до 1,8 секунды. На 40-м круге в боксах остановился боровшийся с Ферстаппеном за третье место Хэмилтон, и на 45-м, чтобы защититься от андерката Льюиса, «Макларен» позвал в боксы Норриса. Уже в этот момент стратеги Ландо боролись с преследователями за второе место, не пытаясь атаковать Пиастри.

Оскару провели второй пит-стоп тремя кругами позже — и он выехал позади напарника. В этот момент гоночный инженер Норриса Уилл Джозеф передал пилоту, что он должен вернуть позицию Пиастри: «Оскар только что остановился, он будет позади тебя. Мы хотели бы вернуть прежний порядок, когда тебе будет удобно». Ещё через три круга — на 51-м — Том Сталлард, гоночный инженер Пиастри, сообщил австралийцу, что пилоты поменяются позициями, как только Оскар догонит Норриса.

Ландо же продолжал атаковать и не отвечал своему инженеру, и на 53-м круге Джозефу пришлось проверить, работает ли вообще радио. «Проверка связи», — сказал инженер. «Громко и чётко», — ответил тут же пилот. «Хорошо, тогда, пожалуйста, береги шины в четвёртом и 11-м поворотах». Кругом спустя Джозеф вновь попросил сбавить темп: «Нам нужно, чтобы ты берёг шины, мы хотим, чтобы ты пропустил Оскара». «Ну тогда вам стоило позвать его в боксы первым, разве нет?» — ответил Норрис. «Это неважно», — сказал Джозеф. «Ну, для меня, может, и важно», — съязвил британец.

Норрис впереди Пиастри на Гран-при Венгрии 2024 года Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Почти 20 кругов Норрис никак не реагировал на просьбы инженера. «Я знаю, что ты поступишь правильно. Помни о наших собраниях каждое утро воскресенья, — практически умолял пилота Джозеф. — Окей, Ландо, он не может тебя догнать, ты всё доказал. Я пытаюсь защитить тебя, приятель, честно. Чемпионаты не выигрываются в одиночку, только вместе с командой. Оскар будет тебе нужен, как и команда. Если появится виртуальный сейфти-кар, мы окажемся в неловкой ситуации. Пожалуйста, пропусти его».

Наконец, на 68-м круге Норрис поддался уговорам — он отпустил педаль газа и выпустил на первое место Пиастри, отдав ему победу. Тогда на «Макларен» обрушилась волна критики, команду обвиняли в том, что она лишила Ландо, сохранявшего теоретические шансы на титул, семи очков. К самому Норрису тоже были вопросы — 20 кругов пререкаться с командой – это не слишком профессионально. К тому же, пропусти он Пиастри сразу, то за счёт более высокого темпа в концовке гонки Ландо мог бы контратаковать напарника и забрать победу себе в открытой дуэли.

Ферстаппен после столкновения с Хэмилтоном финишировал лишь на пятом месте, и после этапа в Венгрии его преимущество над Норрисом сократилось до 76 баллов. В течение нескольких следующих этапов Ландо смог подобраться ещё ближе — после этапа в Мехико лидеров чемпионата разделяли 47 очков. Однако затем были дождевой Гран-при Сан-Паулу и несколько ошибок Ландо, и борьба за титул на этом завершилась. И размен позициями в Будапеште никак на её ход не повлиял.

«Я поступил правильно»

«Я знаю, что Оскар делал для меня в прошлом. Мне кажется, это немного другое, но мне сказали пропустить его, и я пропустил, — сказал после финиша Норрис. — Трудно такое принять, когда борешься за победу. Я должен был поставить себя на его место, потому что все пилоты эгоисты и в первую очередь думают о себе. Я поставил себя на его место и поступил правильно».

Норрис поздравил Пиастри с победой Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«В тот момент я испытывал чувство гордости и некоторого облегчения, — вспомнил год спустя ту победу Пиастри. — Когда я проснулся на следующее утро, было классное чувство — я теперь победитель гонки Формулы-1. Поначалу ощущения были нереальные, куча интервью, посты в социальных сетях. Если честно, я не особенно отмечал. Я вылетал из Венгрии с несколькими другими пилотами — Ландо, Алекс Албон, Джек Дуэн, ещё пара человек. Но наш вылет задержали на три часа, пришлось ехать в другой аэропорт, и домой я вернулся только в пять утра. Если поставить это в заголовок, звучит, словно я весело провёл время, однако это было не так. Вообще-то я играл в «Монополию».

Я получил много сообщений — от друзей, семьи, тех, кто меня поддерживал. Наверное, одним из самых классных и неожиданных было сообщение от Себастьяна Феттеля — с ним мы до этого особенно не общались. Гонка закончилась где-то в час-два ночи по австралийскому времени, и смотрели её только настоящие фанаты. Большинство людей узнали о моей победе утром из новостей, это была вторая волна поздравлений. Было классно дважды это пережить. Я сделал себе реплику кубка и с гордостью поставил его на полку дома. Кроме того, я больше не использовал тот шлем — он стоит у меня дома именно в том виде, в котором закончил гонку».