Переход года в Формуле-1 сорвался. Ферстаппен не в «Мерседесе» — к чему это приведёт?

Главная интрига сезона переходов Формулы-1 так и не обернулась громкой бомбой: второй год подряд Макс Ферстаппен не поддался искушению сменить «Ред Булл» на «Мерседес». Перед стартом Гран-при Венгрии нидерландец наконец-то безапелляционно заявил, что проведёт 2026 год в составе своей нынешней и, в общем-то, родной команды. Что это значит для всех сторон и Формулы-1 в целом?

Ферстаппен пока не стал новым Феттелем

На всякий случай напомним суть: пусть даже соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, в нём прописаны условия, при которых четырёхкратный чемпион мира имеет право разорвать соглашение. Эти условия ни разу не были публично подтверждены, но считается, что то ли на момент летней паузы в нынешнем сезоне, то ли на 31 июля Ферстаппен имел право отказаться от исполнения контрактных обязательств, если бы занимал в личном зачёте место ниже третьего.

Сейчас Макс как раз третий, причём с отрывом в 28 очков от Джорджа Расселла — так что даже если опционная отсечка ещё не пройдена, после гонки на «Хунгароринге» Ферстаппен всё равно не получил бы право сменить команду и отправиться в «Мерседес», который многие считают фаворитом при смене правил в Ф-1 в 2026 году. Правда, были слухи, что если бы Макс категорически не захотел выступать дальше за «Ред Булл», то «быки» его бы отпустили — точно так же, как Себастьяна Феттеля в «Феррари».

Однако ситуация по сравнению с сезоном-2014 совсем другая: тогда звезда Себа начала заходить на фоне яркого сезона Даниэля Риккардо, в резерве у «Ред Булл» были Даниил Квят и Карлос Сайнс, плюс Хельмут Марко уже подписал школьника по имени Макс. Да и машина «Ред Булл» ехала более-менее одинаково под управлением любого пилота. Ну, это уже нюансы — проверять степень благосклонности «Ред Булл» к Максу нам не придётся. Ферстаппен начнёт новую эпоху Ф-1 в составе нынешней команды, а «Мерседес» теперь точно останется с дуэтом Расселл – Антонелли.

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Что это значит для Ферстаппена

Несмотря на привлекательность предложения «Мерседеса», Ферстаппен не стал принимать скоропалительных решений, о которых мог бы пожалеть в следующем году. Несмотря на слухи, что немцы добиваются наибольших успехов при создании новых силовых установок, только сезон-2026 покажет, чей технический пакет является чемпионским. Так что для Макса вполне логично просто оценить форму всех двигателей и шасси в следующем чемпионате и уже затем решать, стоит что-то менять или нет.

Если новый мотор «Ред Булл» окажется неплох, а Пьер Ваше построит хорошую машину даже без Эдриана Ньюи, Ферстаппен вполне может просто ничего не предпринимать и создать себе отличный имидж в глазах болельщиков — мол, не бросил команду в трудную минуту, на фоне падения результатов и ухода ряда знаменитых сотрудников. При этом — опять же, по слухам — в 2026-м Макс имеет право разорвать контракт, если не будет входить уже не в тройку, а в двойку лучших. В общем, надо будет — уйдёт. А пока Ферстаппен не в том возрасте, чтобы суетиться. Часики не тикают.

Что это значит для «Ред Булл»

Сохранение Макса избавляет «быков» хотя бы от одной головной боли. Теперь «всего лишь» осталось сделать следующее:

довести до ума новый двигатель — при том что «Ред Булл» впервые строит моторы самостоятельно, пусть и с консультациями от «Форда»;

построить хорошую машину под новый регламент без помощи Эдриана Ньюи и желательно так, чтобы ей мог управлять не только Ферстаппен;

распределить обязанности после увольнения Кристиана Хорнера и не испортить отношения внутри команды;

определиться с напарником Макса на 2026 год.

Уход Ферстаппена рисковал окончательно всё разрушить и оставить «Ред Булл» без последней путеводной звезды, а теперь у них есть хоть какая-то стабильность. Опять же, в нынешнем сезоне борьбы за чемпионство уже не видать, так что команда может в относительно спокойном режиме и без стресса создавать фундамент на будущее.

Сохранит ли Лоран Мекис Юки Цуноду в качестве напарника Макса Ферстаппена? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что это значит для пилотов «Мерседеса»

Завершение контрактного сериала Ферстаппена — отличные новости для обоих нынешних гонщиков немецкой команды. Ни Расселлу, ни Антонелли контракт на 2026 год не был гарантирован, и было непонятно, кем пожертвуют. По результатам намного впереди опытный Джордж, но Кими — новая звёздочка команды, которую было бы странно и печально «тушить» после единственного сезона.

Теперь, по слухам, Расселл всё-таки получит от «Мерседеса» желанный многолетний контракт — то есть, если спустя сезон Ферстаппен всё же засобирается к Тото Вольфу, Джорджа не смогут просто выставить за дверь. Так что Расселл получает уверенность в собственном будущем, а если сбудутся прогнозы об отличном моторе «Мерседеса», то и шанс наконец-то вступить в борьбу за титул. Плюс зарплата — по слухам, в районе $ 40 млн.

Антонелли со своей стороны может чуть расслабиться и посвятить остаток нынешнего сезона обучению и адаптации к Формуле-1. А вот если и в следующем году итальянец не приблизится к Расселлу, то с Ферстаппеном или без него возникнет вопрос: а готов ли вообще Кими к выступлениям за топ-команду, не ломает ли «Мерседес» его карьеру торопливым переводом в Ф-1?

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Что это значит для остальных команд

Когда мы рассуждаем о перспективах Ферстаппена на 2027 год и далее, то неправильно ограничиваться «Ред Булл» и «Мерседесом». Не исключено, что после начала новой технической эры Формулы-1 Максу станут интересны и другие проекты.

Очевиднейший вариант — «Астон Мартин», куда перешли Эдриан Ньюи и мотористы «Хонды». Не молодеет в «Феррари» Льюис Хэмилтон. По-разному могут развиваться взаимоотношения Оскара Пиастри и Ландо Норриса в «Макларене». Слухи приписывают Кристиану Хорнеру интерес к «Альпин» (хотя это совсем уж маловероятный вариант на фоне отношений Хорнера и Йоса Ферстаппена).

Наконец, бодрый старт «Ауди» может вдруг добавить в число претендентов и немцев, где одним из боссов является бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли. Короче, если следующим летом мы вновь начнём обсуждать опции в контракте Макса, то всё может оказаться ещё интереснее, чем было сейчас.