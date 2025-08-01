«Ёлки-палки, мы же скорость превысили!» Камазовцы — о новой победе

Соблюдаем традиции: с «КАМАЗ-мастер» — очередная победа на ралли-марафоне, с «Чемпионата» — приглашение в редакцию. После успеха на ралли «Шёлковый путь» мы пообщались с руководителем и пилотом команды Эдуардом Николаевым, занявшим в гонке второе место, и молодым гонщиком Алмазом Ахмедовым, который с ходу стал третьим. Ну а выиграл ралли, напомним, Антон Шибалов, выступавший на газодизельном «КАМАЗе».

«Дважды попадали в промоины. К счастью, машина оба раза довозила»

— Эдуард, какие главные итоги ралли для «КАМАЗ-мастер»?

Эдуард Николаев: Главной задачей было привезти победу, ведь мы готовились целый год. «Шёлковый путь» на сегодняшний день — одна из самых значимых гонок для «КАМАЗ-мастер» и вообще для российских ралли-рейдов.

Второй задачей была работа с молодёжью. У нас молодые ребята — не только пилоты Алмаз Ахмедов и Богдан Каримов, но и штурманы Сергей Кренёв и Иван Мальков, а также механики. Причём Кренёв ехал в экипаже Сотникова, так как команду покинул постоянный штурман Дмитрия Руслан Ахмадеев. В нашем экипаже ехал молодой механик Владислав Глухов, а в экипаже Антона Шибалова — Данил Телепов, который в перспективе тоже может стать пилотом.

Молодёжь навязывала борьбу и нам, и конкурентам. Значит, мы правильно делаем свою работу, раз молодое поколение идёт по нашим стопам и уже везёт хороший результат. У Алмаза вообще был дебют на «Шёлковом пути» — он показал надёжную езду, стал третьим. Самое главное, слушает нас, опытных спортсменов.

— Алмаз, какие были главные советы?

Алмаз Ахмедов: Не торопиться, и всё придёт само. Был у меня опыт в песках: я запомнил, что спешить там не надо.

— Как удалось с ходу выступить настолько стабильно?

Алмаз Ахмедов: Не совсем стабильно — были проколы колёс, ошибки в песках. Но ехали уверенно. Может, присутствовало и везение. Я старался машину беречь и в то же время ехать быстро.

— Эдуард, чем довольны на гонке, а что можно было сделать лучше?

Эдуард Николаев: Есть два момента, которые я для себя пометил. Первое — не очень доволен своим выступлением. Были и свои ошибки, и технические поломки. Ралли-рейды — непредсказуемая дисциплина. Даже когда были победы на «Дакаре», они гладко не давались. Здорово, что сейчас наш экипаж привёз результат в виде второго места, но есть над чем работать.

Хотелось бы чуть больше везения. В последние дни вроде старались держать ровный темп, но всё время что-то происходило. Дважды попадали в промоины. К счастью, машина оба раза довозила до финиша спецучастка.

Конечно, вижу, что коротких гонок чемпионата России не хватает для подготовки. На них – одна стратегия, на длинном марафоне — совсем другая. Наше поколение привыкло ехать длительные соревнования, поэтому есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы у ребят-штурманов была возможность больше ездить: нужна практика по навигации.

— После этих попаданий в промоины у вас было два эффектных финиша с вывернутым передним правым колесом…

Эдуард Николаев: Да. Один раз всё случилось прямо перед финишем. Был уверен, что там уже ничего не должно быть… Но в любом случае виноват пилот: под тобой педали, перед тобой руль, что бы тебе ни сказал штурман и что бы ни нарисовал организатор.

Второй раз попали в промоину, когда до финиша оставалось два дня. Многие думают, что мы там устроили борьбу с Антоном Шибаловым. Искренне говорю: я ехал в своём хорошем темпе, но не как в последний раз, не чтобы любой ценой догнать и перегнать Антона.

— У вас же ещё был штраф, лишивший лидерства как раз перед вторым попаданием в промоину.

Эдуард Николаев: Да, шесть минут за превышение скорости на лиазоне. До сих пор не могу понять, как так вышло. Получаешь один так называемый «импульс» — это 10 секунд штрафа. А тут мы набрали вместо разрешённых 90 км/ч аж 110 и сразу же схватили восемь «импульсов» — кошмар! Не знаю, что я был готов с собой сделать в этот момент! А если бы на тот момент в борьбе за победу оставался Сергей Вязович? Страшно представить. Ты борешься за секунды на спецучастке, а потом получаешь такие штрафы… Спортсмену такое очень сложно переварить.

Надо сказать, что на «Дакаре» приборы заранее предупреждают тебя о приближении к лимиту скорости звуковым сигналом. На «Шёлковом пути» такая функция, увы, недоступна, так что нужно просто следить за скоростью. А ведь «КАМАЗ» дико мощный: когда выезжаешь на асфальт после спецучастка, то при любом нажатии на педаль газа он легко может выскочить за 90 км/ч, стоит тебе немного отвлечься. Причём я поставил перед командой задачу сделать собственный тумблер, который звуком предупреждает о приближении к лимиту, однако ведь надо же не забыть включить этот тумблер — именно это и произошло.

Наверное, просто слишком много в голове различных мыслей: не получается полноценно себя посвятить собственному результату. Так как сегодня являешься руководителем команды, то всегда переживаешь, как там ребята, думаешь о других вопросах.

Эдуард Николаев в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Это же не повод завершать карьеру?

Эдуард Николаев: Конечно, вешать шлем на гвоздь не надо. Просто нужно немножко поработать над собой. Наверное, просто ещё прошёл недостаточно большой период с начала моего руководства. Надо больше перекладывать какие-то вопросы на других ребят, чтобы освободить голову и заниматься только работой над результатом.

Вот даже этот случай с чем был связан? Мы выехали со спецучастка в день, когда перевернулся Сергей Вязович. Как только это увидели, то первые километры было такое шоковое состояние — как так, все дни была интрига, шла борьба за секунды, а теперь всё закончилось? В итоге даже темп держать не можешь, потому что банально не переварил случившееся. Ты не радуешься сходу соперника — наоборот, какое-то разочарование, потому что для спортсменов самое интересное, когда борьба идёт до самого конца. В общем, все эти мысли как-то отвлекли после финиша. А потом – бац, ёлки-палки, мы же скорость превысили!

— А сразу понимаете, насколько сильный штраф получите?

Эдуард Николаев: Да, всё можно подсчитать. Даже если набрать 91 км/ч, ты получаешь один «импульс» и 10 секунд. А представьте, что мы разогнались до 110 и держали эту скорость…

— Авария Вязовича — это всё-таки его вина? Сергей говорил, что была ошибка в легенде.

Эдуард Николаев: Как я уже сказал, в любом случае это ошибка пилота. Мы в команде никогда не будем говорить, например, что это штурман что-то не так продиктовал. Ты у руля, так что имеешь возможность повернуть, оттормозиться. Сергей на телефоне показал мне повтор аварии, но всё равно надо приехать на место, посмотреть все привязки…

— В таком случае что советуете молодёжи — Алмазу, Богдану? Всё равно же не победить, если не срезать и ехать строго по легенде.

Эдуард Николаев: Естественно, подрезать надо, но сначала — по чуть-чуть. Молодые должны постепенно начинать чувствовать, что такое подрезка. Должны учиться на тех же моих примерах — вот я показал, как делать не надо.

— Алмаз, как думаете, сколько вам нужно времени, чтобы полностью постичь всю эту науку?

Алмаз Ахмедов: Думаю, много времени не понадобится. В принципе, у меня всё вроде получается. Стараюсь подстраиваться под штурмана, а где передо мной есть следы подрезок, тоже аккуратно подрезаю. Думаю, ещё сезон, и буду ехать, как Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Ну, надо к этому стремиться.

Алмаз Ахмедов в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Редко когда видел, чтобы Шибалов каждый день так боролся за секунды»

— Эдуард, как по чистой скорости себя проявил капотник?

Эдуард Николаев: Не совсем доволен подвеской автомобиля. Есть планы внести изменения ещё до конца этого сезона, чтобы продвинуть проект с капотной компоновкой вперёд в следующем году. На сегодня эта машина медленнее, чем наши К5. Да, есть определённые участки дорог, где она либо в «нулях», либо чуть-чуть выигрывает. Однако если брать в целом, то машина уже, медленнее.

Чего не отобрать у капотника, так это преимущества на извилистых дорогах. Про это сказал и Антон Шибалов, который целый спецучасток ехал за нами сзади, но как только мы въехали в извилистую часть, то капотник просто уехал. Правда, это в сравнении с грузовиком К3 предыдущего поколения — не факт, что против К5 получилось бы так же.

— Капотник становится тупиковой ветвью эволюции? Или просто так выходит, потому что дорабатываете его во вторую очередь?

Эдуард Николаев: Конечно, при развитии капотнику отводится вторая роль, ведь основной фокус на автомобилях К5. Но мы должны развивать и капотную модель, чтобы с её помощью ещё улучшить нашу основную. Развивая капотник, мы находим какие-то интересные идеи — начинает отставать К5, мы начинаем работать больше над ней. В целом у команды появляется больше идей. Если прежде капотник имел преимущество в разных аспектах, то теперь мы их разгадали и внедрили на К5.

При этом от минусов капотника никуда не деться. Он всё-таки медленнее в дюнах, особенно если ты открываешь трассу: ты в разы медленнее, чем когда перед тобой уже начертили колею и следы. Ты не можешь раньше открыть газ, пока перед тобой не откроется дорога, пока не перевалишь дюну. На бескапотниках это проще. Плюс не везде получается брать дюны боком: будешь терять ход.

Также сейчас увидели, что капотник серьёзно проигрывает в дождливую погоду, когда дорога вся залита водой. Кабина смещена больше в центр, в базу — из-под передней оси вся вода летит прямо в лобовое стекло, в то время как на бескапотниках весь поток воды уходит назад. Благодаря хорошей видимости ребята на К5 держат темп намного выше. Хорошо, что мы это узнаём, находим. Хуже бы было рыться в себе и не понимать, почему я проигрываю на самом деле.

Капотный грузовик «КАМАЗ-мастер» Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

— Как я понимаю, грузовик К5 Дмитрия Сотникова на этой гонке получил далеко не только внешние обновления?

Эдуард Николаев: Да, это шаг вперёд, но детали я озвучить не могу: техническая тайна. Однако у нас есть значительные изменения в этой машине, поэтому не зря на ней мы сделали и новую визуализацию кабины. И мы для себя уже решили, что если меняем рамы на автомобилях К5 либо строим новые грузовики, то в той компоновке, которая у Димы Сотникова.

— Получается, какой план по технике? Постепенная модернизация К5 под новую версию, развитие капотника как лаборатории и, вероятно, в перспективе перевод газодизельного грузовика тоже на платформу К5?

Эдуард Николаев: Вполне возможно, что и газодизель перейдёт на компоновку К5. Конечно же, нам как заводу было бы интереснее видеть на подиуме автомобиль К5.

— А если выбирать между газодизельным К3 и капотником, то в плане рекламы чья победа лучше?

Эдуард Николаев: Разницы нет — и газодизель интересен, и капотный. Капотник в команде с 2015 года, а выигрыша всё никак нет. Многие говорят — вот он чёрный, приносит невезение, перекрасьте. Но я не считаю, что дело в цвете. Так что пока он останется чёрненьким.

— Внутри команды были удивлены такой прытью газодизельного грузовика?

Эдуард Николаев: Нет, мы изначально понимали его потенциал, когда посадили за руль Антона. Когда у Антона есть мотивация, когда всё более-менее складывается, то у него отличный результат. Он пропустил сезон, был голодным до гонок, поэтому хватался за каждый спецучасток. Если честно, редко когда видел, чтобы он каждый день так боролся за секунды! Прежде бывало, что если идёт какой-то сбой, то у Антона падает настроение, а с ним – и скорость. Но на сей раз мотивация была на уровне, и он ещё раз показал, что является отличным пилотом.

Победный экипаж — Данил Телепов, Александр Куприянов и Антон Шибалов Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

— Антон ведь поехал только волею обстоятельств…

Эдуард Николаев: Да, не получилось выступить у Сергея Куприянова: это стало известно буквально за полторы недели до выезда. Вообще, ставился вопрос, поедет эта машина на «Шёлковый путь» или нет. Посоветовавшись с генеральным директором, приняли решение, что всё-таки надо ей ехать.

Получилась очень красивая, показательная история для той же молодёжи: не всегда можно побеждать скоростью, быстрым темпом. Антон ехал не медленно, ни в коем случае. Однако у него свой надёжный, уверенный, быстрый темп: он сам говорит, что да, есть своя планка, которую держит. В этом году классно вышло, что у нас были и «атакующие» гонщики, которые могли давать интригу и заставлять соперников мчаться, и надёжные тылы, которые, когда что-то происходило, занимали ведущие позиции и довозили результат.

— Может быть, будущее за газодизельными двигателями?

Эдуард Николаев: Секрет нынешней победы не в двигателе. Эта гонка показала, что в принципе все наши машины очень близки, нет огромных разрывов по скорости. Да, грузовик К5 активно развивается, но мы двигаемся пошагово. И я могу сказать, что если бы не сломались Сотников и Каримов, то это был бы совсем другой темп — и мы не знаем, насколько ему соответствовал бы газодизельный К3. Однако ребята уже начали работать на команду, на прикрытие — естественно, они уже не показывали максимальный темп. Но когда мы отпускали того же Каримова, пусть и просили ехать без риска, то он создавал отрыв. Всё равно молодёжь привозит значительное время — это показатель. Так что по чистой скорости грузовики К5 все равно впереди.

Обновлённый грузовик К5 под управлением Дмитрия Сотникова Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

«Хотелось бы, чтобы Сергей Вязович больше занимался другими экипажами»

— У Сотникова и Каримова что-то случилось с трансмиссией. Получается, это слабое место или просто совпадение?

Эдуард Николаев: Это не совпадение, пусть и две разные причины. Как только машины вернутся на базу, будем разбирать коробку передач Сотникова: что-то там в ней таится непонятное. На грузовике Каримова срезало болты на стыковке двигателя и коробки — тоже будем разбираться по приезде домой. Ну, примерно причину мы нашли, но мы не уверены, поэтому я пока не могу озвучить.

— Не мог Каримов «загнать» машину, перенастроившись после побед на этапах чемпионата России?

Эдуард Николаев: Нет, это никак не связано с темпом пилота. Когда мы, вероятно, разобрались с поломкой и внесли изменения, то в оставшиеся дни Богдан держал темп и всё с этим узлом было в порядке. К тому же все три этапа чемпионата России шли дольше, чем часть «Шёлкового пути», на которой сломался его грузовик. Поэтому здесь не вина пилота.

— Можно ли сказать, что Шибалов своей победой «выбил» себе место постоянного пилота на следующий сезон?

Эдуард Николаев: Нет, это не так. Конечно, мы будем иметь в виду успех Антона, хотя в нём и так никто не сомневался. Если Антон пропускал сезон, это не значило, что он как-то плохо выступал. Здорово, что в резерве находился такой гонщик, который вышел на старт и отлично справился.

Вообще, задачей на этот сезон было выставить два молодых экипажа и два опытных. Мы, естественно, всегда смотрим на результаты прошлого сезона, кто какой держит темп. И исходя из этого формируем экипажи.

— В этом ведь проблема «МАЗа» — если у Вязовича проблема, то остальные его лидирующее место не займут.

Эдуард Николаев: Именно так. Хотелось бы, чтобы Сергей больше занимался другими экипажами. Вот он на пресс-конференции сказал — ну вот, у «КАМАЗа» пять экипажей, а нас – только трое. Но ведь, наоборот, тем самым мы поддерживаем грузовой зачёт, даём ему возможность расти. Правильнее было сказать: «Ребята такие молодцы, что нашли возможность выставить пять экипажей».

И вот после аварии он сказал, что теперь «МАЗ» не поедет в Ульяновск, потому что его грузовик под списание. Честно, я про себя подумал: «Сергей, ну почему так? Ну, ты не едешь, так ребята-то твои пусть едут, тренируются. Ты поезжай с ними в качестве механика, сядь в кабину и подскажи. Если ты хочешь, чтобы твои пилоты выросли, проедь с ним ралли».

— По «МАЗу» понятно, а как вам выступление «Урала»?

Эдуард Николаев: Уральцы – молодцы. Мы впервые почувствовали их уровень в Миассе: там «Урал» у нас выиграл пролог. Юрий Найман, насколько мы знаем, ездил нулевым экипажем в классическом ралли. Дорожки в Миассе жёсткие, раллийные, лесные, с закрытыми поворотами. И вот Юрий на протяжении всего Миасса демонстрировал свой темп, был очень близок.

И на «Шёлковом пути» уральцы вместе с экипажем Алмаза держались за первой тройкой в пределах 5-10 минут. Долго так держались, пока не въехали в пески. В песках никогда всему не научишься, они непредсказуемы, их надо понимать. В прошлом году дюны на «Шёлковом пути» после дождя были легче: машина легко заезжала. А сейчас это вязкий песок. Если не берёшь дюну, нужно вовремя это понять и решить, уходишь ты влево или вправо. Юрий начал уходить поздно, у него уже «потух» мотор — машина завалилась набок. Результат ребята потеряли, а так ведь могли претендовать и на третье место.

— Найману ведь помог Каримов?

Эдуард Николаев: До этого они нас выручили в Миассе. Получилось, что мы там попали в болото: сбились чуть-чуть по навигации и провалились. Я попросил Алмаза выручить, и стал уже он проваливаться! И только ребята из «Урала» нас выдернули — мы им пообещали, что в долгу не останемся, мимо не проедем. Так и получилось на «Шёлковом пути»: Богдан Каримов оказал помощь ребятам, причём сначала помог им выбраться, ведь даже дверь не открывалась. После этого ребята тоже пришли к нам на бивуак, поблагодарили. Будем рады вместе с ними потренироваться в дюнах: нам нужно, чтобы соперник побыстрее подрос и полноценно соперничал, как команда «МАЗ».

— Пилотам ещё нужно учиться. А что по технике уральцев?

Эдуард Николаев: По технике есть ещё вопросы: машины не полноценно готовы ко всем условиям. Есть там и технические решения, и даже такие внутренние вещи, которым им обязательно надо сделать. Они учатся, просто за такой короткий период всё охватить невозможно. Мы готовы подсказывать.

Встреча тигров — трофеев «Шёлкового пути» и нашего маскота Чемпа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ехали километров 10, можно сказать, вообще без тормозов»

— Алмаз, у вас была ситуация, когда на одном из этапов под финиш тормоза практически пропали. Насколько это страшно?

Алмаз Ахмедов: Да, были проблемы с компрессором — ехали километров 10, можно сказать, вообще без тормозов. После финиша нашли причину и уже спокойно добрались до бивака. Ну, там под конец были уже такие скоростные дорожки, где в принципе, можно даже и без тормозов.

— Камазовская пресс-служба выкладывала ролики, когда на трассе приходилось объезжать гражданские автомобили…

Алмаз Ахмедов: Гражданские машины, конечно, попадались. В Монголии их было много — все дороги перекрыть всё равно нереально. Важно было спокойно объехать гражданских. Когда ты едешь на результат, конечно, думаешь о времени, но всё-таки человеческий фактор не надо исключать.

— Как Андрею Каргинову его «бивуачная» роль в этом году?

Эдуард Николаев: Андрею было нелегко, он сам это признал. Работа не легче, чем в экипаже, потому что получилось много бессонных ночей: гонка была тяжёлая, много технических поломок, что связано с тяжёлой трассой и ошибками. Усталость накопилась. Андрей отвечал за подготовку техники, не ложился отдыхать, работал вместе с механиками — спал уже только по дороге на следующий бивуак. Зато смог увидеть, что можно улучшить, подправить. Думаю, это только в пользу.

Андрей Каргинов о своей временной роли — с отсечки 10:50 в ролике:

— Нельзя сказать, что Каргинов близок к завершению карьеры?

Эдуард Николаев: Вообще нет. У нас все гонщики действующие, на сегодня нет кого-то, кто завершил карьеру. У «КАМАЗ-мастер» сейчас обширный график соревнований и мероприятий. Пилоты должны помогать, участвуя в тех же маркетинговых мероприятиях, где нужен и дрифт, и прыжок, и ещё что-то. Запросто может получиться, что кому-то надо ехать на чемпионат России, кому-то – на тренировки в пески… Очевидно, что нет возможности выставлять на старт шесть, семь, восемь экипажей — это большие деньги. Поэтому у нас традиционные три-четыре экипажа.

Мы не можем все повесить шлемы на гвоздь и посадить четырёх новичков, чтобы они и учились, и результат сразу привезли — чудес не бывает. Поэтому, конечно, здесь стараешься найти баланс: чтобы они видели, как работают уже опытные пилоты.

— Можно сказать, что сейчас, грубо говоря, есть два основных опытных пилота – вы и Сотников, а на следующий сезон опытный дуэт может стать другим?

Эдуард Николаев: Конечно. Все мы можем стать запасными, но с готовностью выйти на старт. А на следующий сезон будем смотреть, уже когда закончатся этапы чемпионата России. Однако вообще задача, чтобы на следующий год, вполне возможно, добавился ещё один молодой гонщик.

— Вряд ли же будет вариант 1+3?

Эдуард Николаев: Может быть и так, потому что Каримов и Ахмедов уже тоже конкурентоспособны. Богдан начал раньше, Алмаз прогрессирует даже интенсивнее. Вот вы говорите, 1+3, а Богдана можно не относить к этим трём молодым, а уже считать опытным.

«Сначала было переживание, чем теперь будет «КАМАЗ-мастер» заниматься»

— Ждём конца сезона. Вы упомянули дрифт, где команда недавно показала прототип тягача для дрифта — что это за проект?

Эдуард Николаев: Это ещё одна наша новинка. Мы активно начали участвовать в маркетинговых мероприятиях, давно участвуем в дрифте, и захотелось сделать что-то интересное. Имея в линейке стандартных машин «КАМАЗа» такой тягач, мы решили пойти по этому пути. Плюс он очень красивый. Пока мы просто получили тягач в стандартной компоновке и немножко приукрасили, но на следующий год хотим, чтобы на этой машине можно было дрифтить.

Для людей это интересная новинка, а мы рекламируем ещё один грузовик семейства К5. Наш спортивный грузовик, как я считаю, на дрифте должен стоять, а вокруг него должны крутиться пилоты на этих машинах. А спортивный грузовик задействуем на мероприятиях с какими-нибудь прыжком, трамплином.

— На тягаче-то не прыгнуть?

Эдуард Николаев: Ну, как бы прыгнуть можно. И на этом всё закончится!

— Ещё вопрос по технике. Вы недавно шумно продали один из своих старых боевых грузовиков. Потом поддерживаете связь с новыми владельцами?

Эдуард Николаев: Мы никогда никому не откажем в общении. Если клиент покупает грузовик, мы всегда предлагаем принять участие в каких-то соревнованиях уровня чемпионата России. Готовы рассказать, показать, как это, пригласить на полигон. Нет такого, что если мы продаём уже не действующую машину, то всё — вот машина, что хотите, то с ней и делайте. Если человек захочет гонять, мы максимально поможем, подскажем. Если клиентские «КАМАЗы» будут выступать в чемпионате России, вообще здорово.

Но пока те, кто покупал, скорее хотели просто поставить машины в какие-то свои частные коллекции. Один «КАМАЗ» у нас встал в музей УГМК в Верхней Пышме — кстати, классный музей! Ну и есть частники, которые если где-то и гоняют, то особо это не афишируют.

Материалы по теме Фото «КАМАЗ-мастер» принял участие в транспортировке космического корабля «Буран»

— Напоследок вопрос, без которого я не могу обойтись, хотя ответ более-менее очевиден. По «Дакару» каких-то подвижек быть в ближайшее время не может?

Эдуард Николаев: Мы отслеживаем, даже в какой-то степени занимаемся этим вопросом. Но на сегодня очень сложно из-за санкций, наложенных непосредственно на саму марку. «КАМАЗ», «МАЗ», «Урал» — все эти машины под санкциями.

Сначала было переживание, чем теперь будет «КАМАЗ-мастер» заниматься: гонок нет, соперников нет без «Дакара». Да ничего подобного! Как это нет? Вот мы поэтому и готовы помогать «Уралу», а если нужно, и «МАЗу» подсказываем, чтобы была конкуренция. Пусть они растут и идёт такая борьба. Я уверен, что, наоборот, это европейцы сейчас больше переживают. Они даже пишут нам постоянно, спрашивают, что случилось на очередном этапе — например, Мартин ван ден Бринк. У них-то такой интриги нет…

У европейцев «Дакар» — и всё. А у нас — чемпионат России, пять этапов — такое «рубилово» идёт! Они там только мечтают об этом. На «Дакаре» отрывы растягиваются на часы, никакой интриги нет. Им хочется, чтобы мы быстрее вернулись, чтобы пришли заводские команды, снова задали этот темп.

Да, мы очень хотим вернуться на «Дакар», но от нас мало что зависит. Однако я могу сказать: если завтра скажут ехать, мы готовы. И по автомобилям, которые соответствуют регламенту «Дакара», и по форме экипажей. Мы отслеживаем все изменения, кто на чём едет — к сожалению, сильно далеко никто никуда и не ушёл.

— То есть нет опасений, что, пока мы в некой изоляции, там все как оторвутся?

Эдуард Николаев: Нет. Скорее они переживают, насколько мы дальше шагаем относительно их.

— Теоретически вы всё-таки готовы выступить под нейтральным флагом? Вот Вязович говорит, что не готов. Но, с другой стороны, в 2021-2022 годах «КАМАЗ-мастер» выступал под нейтральным, однако вряд ли в России меньше радовались вашей победе.

Эдуард Николаев: Понятно, что мы будем советоваться с руководством страны. Как говорил, в частности, Сергей Анатольевич Когогин, даже если для нас плюс-минус откроют возможность для участия, мы в любом случае будем советоваться. Но сейчас главная проблема — запрет на участие бренда «КАМАЗа», так что предмета для разговора просто нет.

С Вязовичем разговаривал, он так и сказал: «Даже не буду дёргаться. Вот когда они сами скажут приезжать...». Ну, у него вот такая позиция, а мы всё равно пытаемся, изучаем, не появятся ли какие-то возможности поехать, потому что многие наши молодые ребята тоже хотят попробовать. Это я могу сказать — уже там выигрывал, чёрт с ним. Однако нашу молодёжь можно сравнить с олимпийцами: у них может быть единственная Олимпиада в жизни, а перед самым стартом говорят, что ты не можешь… А они шли к этому всю жизнь! Так же и наши ребята. Всё-таки ралли-рейды — это «Дакар», что ни говори. Команда была рождена под «Дакар», и хотелось бы, чтобы новое поколение приняло участие в легендарной гонке.

— Алмаз, а вы что думаете?

Алмаз Ахмедов: Конечно же, хотелось бы поучаствовать в «Дакаре», побороться со всеми мировыми звёздами. Например, там сейчас неплохо едет молодой пилот Митчел ван ден Бринк, Алеш Лопрайс… Конечно же, хотелось бы там попробовать себя. Но это больше мечта, а пока у меня цель — научиться ездить быстро, без поломок и, конечно же, качественно.