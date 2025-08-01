10 фирменных трюков топовых мировых мотофристайлеров: они покажут их в Москве

Мотофристайл или FMX — одна из самых молодых и зрелищных дисциплин в мире мотоспорта. В отличие от привычных гонок, в FMX главное — не скорость, а акробатика в воздухе. Спортсмен разгоняется и выполняет прыжок с трамплина, в воздухе совершая один или несколько акробатических элементов. Заезды длятся в среднем две минуты, за которые райдер должен показать максимальное разнообразие трюков с чистым приземлением. Выступления оцениваются по пяти критериям: техничность, сложность, зрелищность, вариативность и реакция публики.

Впервые в Москве пройдут Московские экстремальные игры — международный фестиваль, где соберутся самые титулованные райдеры из более чем 30 стран, чтобы показать самые технически сложные и эффектные трюки мотофристайла и не только. Мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы, пройдёт 3 августа на стадионе «РЖД Арена». Мы поговорили с участниками и узнали фирменные трюки райдеров, а также то, как они подходят к их выбору трюков и как достигают высокого уровня исполнения.

Роб Адельберг (Австралия)

Frontflip Lazyboy от Адельберга Фото: Департамент спорта города Москвы

Восьмикратный чемпион X Games, победитель зимней категории Snowbike Best Trick — один из немногих, кто выступает на сноубайке и мотоцикле. Это направление FMX отличается от классического мотокросса и требует особой адаптации техники: управление лыжами и другим центром тяжести.

Один из сложнейших трюков в арсенале Роба — Frontflip Lazyboy. Фронтфлип — это вращение с мотоциклом вперёд, что в FMX считается одной из самых технически сложных акробатик из-за высокой нагрузки и необходимости точного расчёта скорости и угла вылета. Lazyboy — вариация, где райдер в воздухе расслабляется, опираясь на байк, создавая эффект «ленивого» переворота. «На тело ложится огромная нагрузка, особенно на высокой рампе», — говорит он.

В подготовке Адельберг делает упор на физическую форму и отработку элементов в фоампите — специальном поролоновом бассейне, где отрабатываются опасные трюки без риска травмы. «Чтобы выполнять трюки уровня X Games, важно тренироваться и на байке, и без него», — говорит он. На фестивале в Москве планирует показать как минимум один Frontflip Lazyboy и другие сложные вариации сальто назад.

Давид Ринальдо (Франция)

Давид Ринальдо Фото: Департамент спорта города Москвы

Чемпион мира 2013 года, двукратный победитель X Games в дисциплине Best Trick. Исполняет сложнейшие вариации backflip с элементами Volt — вращения тела вокруг байка. «Я горжусь, что делаю уникальные трюки, которые никто больше не исполняет», — говорит Ринальдо. Все элементы он тестирует в фоампите, доводя до полной автоматизации.

«Все трюки я стараюсь отрабатывать во время домашних тренировок. Когда появляется идея нового элемента, я просто открываю фоампит и пробую. Если чувствую, что трюк «заходит» — продолжаю оттачивать до тех пор, пока не смогу сделать его на земле. Если нет — просто катаюсь в удовольствие», — рассказал Ринальдо.

По его словам, вдохновляют не столько медали, сколько преодоление границ дисциплины. В Москве он покажет авторские трюки с захватами, вращениями и нестандартными траекториями — именно это делает его стиль узнаваемым. «Я привез пару «бомб», так что будет жарко», — пообещал он.

Давид Таран (Франция)

Трюк Тарана на квадроцикле Фото: Департамент спорта города Москвы

Один из немногих райдеров в мире, кто стабильно выполняет backflip на квадроцикле. На квадроцикле выполнить трюки сложнее из-за габаритов и массы техники. Трюк требует полной концентрации: «Бэкфлип — это вопрос уверенности в себе. Когда ты уже освоил саму технику, остаётся полностью полагаться на мышечную память. Ошибаться нельзя — движение должно быть точным. Даже спустя пять лет каждый раз перед выполнением я максимально концентрируюсь», — говорит Таран.

По словам Давида, он всегда мечтал заниматься квадрофристайлом и начинал свой путь с кроссового квадроцикла, хотя был фанатом гонок. «Уже пять лет меня поддерживает Yamaha France, и сейчас я выступаю на YFZR 450 почти в заводской комплектации. Это позволяет мне приезжать на мероприятия, как, например, сюда — в Россию, — с набором запчастей и собирать квадроцикл прямо на месте», — отметил он.

На Играх в Москве он представит программу с высокой технической плотностью, несмотря на то что недавно вернулся с тура. «Уровень этого ивента очень высокий, так что придется выложиться на максимум», — сказал спортсмен.

Лео Фини (Италия)

Double Grab Backflip от Лео Фини Фото: Департамент спорта города Москвы

Чемпион мира по FMX 2024 года и победитель в категории синхронного фристайла. Выступает на KTM с доработанными флип-пегами и точной настройкой карбюратора. Специализируется на Double Grab Backflip и вариациях Seat Grab. Отличается чёткой синхронизацией в парных заездах и стабильной техникой.

«Главное отличие синхронных контестов от соло в том, что нужен напарник с хорошим чувством ритма и пониманием трюков, схожих по стилю. Очень важен разгон: чтобы прыгнуть одновременно и попасть в идеальную синхронизацию, всё должно быть максимально точно рассчитано», — поделился Фини.

Марко Пикадо (Коста-Рика)

Марко Пикадо Фото: Департамент спорта города Москвы

Победитель Adrenaline Rush FMX и участник Monster Jam. Один из немногих райдеров, исполняющих underflip на тяжёлом квадроцикле. Трюк требует точной работы подвески и мощного отклика двигателя. По словам Пикадо, настройка байка критична: «Мотор — один из ключевых моментов. Он должен быть достаточно мощным и отзывчивым, чтобы можно было полностью на него полагаться при вылете с трамплина».

Тренировался с легендами FMX Кейлебом и Колтеном Муром. Создал собственный байк-парк в Коста-Рике. На Московских играх планирует показать андерфлип и сложные комбинированные связки с бэкфлипами. «Ни один другой квадрорайдер сейчас не делает андерфлип — это мой шанс выделиться», — говорит он.

Радек Билек (Чехия)

Радек Билек Фото: Департамент спорта города Москвы

Выступает на мотоцикле KTM и специализируется на backflip cordova — сальто назад с выгибанием корпуса и захватом руля. Элемент требует растяжки, контроля и высокой амплитуды. «Если удается вытянуться в воздухе и зафиксировать трюк — он становится почти гимнастическим», — объясняет Радек.

В Москве он настроен показать мощную и чистую программу. «Счастлив быть здесь, рядом с легендами», — говорит он.

Така Хигасино (Япония)

Така Хигасино Фото: Департамент спорта города Москвы

Трехкратный чемпион X Games в категории Best Trick, победитель Moto X Freestyle. Первый японский райдер, выигравший Red Bull X-Fighters. Его ключевой трюк — Rock Solid Backflip: райдер отпускает руль в сальто назад и ловит его в полете. По словам Таки, любой сдвиг руля во время сальто может привести к срыву. «Ошибка в угле или повороте руля — и всё пойдёт не так. Во-вторых — это правильная скорость вращения. Ну и в-третьих… не промахнись с хватом!» — шутит он.

Живёт в Калифорнии, тренируется круглый год. Участвует в фестивале второй раз: «Россия — одна из моих любимых стран. Я выложусь на все 100», — пообещал Така.

Джексон Стронг (Австралия)

Джексон Стронг Фото: Департамент спорта города Москвы

16-кратный призёр X Games, один из первых, кто освоил double backflip в соревновательном формате. Стронг известен трюками с высокой степенью риска. Его визитная карточка — Jackhammer Frontflip, при котором корпус райдера движется в противофазе с мотоциклом.

На Московских экстремальных играх он выступит с несколькими вариациями фронтфлипов и, вероятно, включит double backflip в финальную связку. Стронг делает ставку на амплитуду, техническую точность и высокую сложность исполнения.

Пэт Боуден (Австралия)

Пэт Боуден Фото: Департамент спорта города Москвы

Призёр Nitro World Games, известен авторскими связками и двойными бэкфлипами с двумя оборотами в воздухе. Один из немногих, кто сочетает double backflip с grab-элементами. В выступлениях делает ставку на динамику и оригинальность — в числе его трюков – Double Grab Flip и Underflip Indy.

Боуден активно использует флип-рампы и тщательно настраивает байк под каждый элемент. На Московских играх зрители смогут увидеть вариации его фирменных двойных сальто с захватами и нестандартными положениями корпуса.

Клинтон Мур (Австралия)

Клинтон Мур Фото: Департамент спорта города Москвы

Чемпион Red Bull X-Fighters 2015 года, пятикратный бронзовый призёр X Games. Один из немногих райдеров, исполняющих 720° — двойное вращение в смещённой плоскости. Этот элемент требует предельной точности по скорости и углу отрыва, поскольку происходит сразу в двух плоскостях: вокруг продольной и вертикальной оси.

Мур известен сбалансированным стилем: мощная база трюков, высокая скорость и полная визуальная читаемость каждого элемента. На площадке в Москве он планирует показать как классические flip-комбинации, так и сложные авторские связки.