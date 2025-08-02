Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й

Q1: новые неудачи Цуноды и Хюлькенберга

Пусть неподалёку от трассы «Хунгароринг» гуляли подозрительные тучи, вся квалификация прошла на сухой трассе — забегая вперёд, в Q2 совсем слегка поморосило в паре поворотов. Если же вернуться к первой части сессии, то не сумел пробиться дальше Юки Цунода. Японцу должно быть обидно: он проиграл Максу Ферстаппену всего-то полторы десятые, но даже этого хватило лишь для 16-го места! Что многое говорит о форме «Ред Булл» на этой трассе.

Завершил выступления и Пьер Гасли, неожиданно уступивший одну десятую Франко Колапинто. Эстебан Окон после проблем с комплектом шин 18-й, Нико Хюлькенберг после провального второго сектора — только 19-й. И это на машине, которая позволяла спокойно пройти дальше. Наконец, худшим в субботу оказался Алекс Албон, загадочно проигравший напарнику аж половину секунды.

Q2: «Каждый раз» от Хэмилтона

Второй сегмент квалификации обещал стать действительно интересным: по ощущениям, проблемы с попаданием в топ-10 могли возникнуть и у Ферстаппена, и у «Феррари» с «Мерседесом». В итоге Леклер, Макс и Расселл пробились, а вот Хэмилтон и Антонелли выступления завершили. Льюису при слабом круге удалось показать лишь 12-е время — вернее, даже 13-е, но у Антонелли сняли круг, так что итальянец будет стартовать не 11-м, а 15-м. Серьёзный удар с учётом особенностей «Хунгароринга». Ну а Льюис, возвращаясь в боксы, лишь приговаривал: «Каждый раз, каждый раз...» Что он имел в виду, пока непонятно.

При этом Хэмилтону до топ-10 не хватило всего 15 тысячных секунды — именно столько он уступил вновь прошедшему в Q3 Габриэлу Бортолето. Ещё меньше — семь тысячных — новичку «Кик-Заубера» проиграл Оливер Берман. Карлос Сайнс и Франко Колапинто сформировали седьмую линию предварительной стартовой решётки. Для «Уильямса», возможно, это максимум, ну а Франко должно быть обидно, что первый круг у него сняли за нарушение границ трассы. Однако в любом случае это не был круг для первой десятки.

Q3: Пиастри или Норрис? Ни один из них!

Первая попытка решающей части квалификации осталась за Оскаром Пиастри, который привёз Ландо Норрису чуть менее десятой. При этом «Макларены» не остались в одиночестве: Джордж Расселл проехал два быстрейших сектора, прежде чем ошибся в последнем повороте и уступил менее четверти секунды — оставалось посмотреть, есть ли у «Мерседеса» шанс на чудо. Не до конца был ясен и потенциал Ферстаппена с Леклером, которые поначалу проехали на уже использованных комплектах шин.

И кто бы мог подумать, что в итоге мощного рывка вперёд надо было ждать от «Феррари» — той самой, что не смогла обеспечить прохождение в десятку Хэмилтона! Но в решающий момент Леклер собрал всё воедино и обошёл время Пиастри на 26 тысячных. Норрис улучшил, однако проиграл 41 тысячную и теперь будет стартовать только третьим.

Дальше — тоже невероятная плотность. Расселл уступил времени поула 53 тысячные, совсем рядом и два представителя «Астон Мартин»: Алонсо и Стролл проиграли чуть более десятой, великолепный рывок от «зелёных» после провала в Спа! Габриэл Бортолето на замечательном седьмом месте — даже впереди Макса Ферстаппена. Нидерландец уступил всего три с половиной десятые, а этого хватило лишь для восьмой позиции — ну ничего себе. Ну и замкнули топ-10 Лоусон и Хаджар, так что пятая линия — полностью у «Рейсинг Буллз».

Это была сенсационная и невероятно плотная квалификация. Тем интереснее теперь дождаться воскресной гонки Формулы-1 на «Хунгароринге» — она стартует в 16:00 мск.