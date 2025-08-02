«Я совершенно бесполезен». Семикратный чемпион Ф-1 хочет уйти на фоне кризиса?!

Выступление «Феррари» стало главной сенсацией квалификации Гран-при Венгрии — даже двумя. Шарль Леклер — внезапно даже для себя самого — опередил «Макларены» и завоевал поул к воскресной гонке, тогда как Льюис Хэмилтон допустил ошибку, выбыл уже во втором сегменте квалификации и готовится к старту из-за пределов топ-10.

У Хэмилтона и раньше возникали проблемы в квалификациях — и он регулярно признавал свою вину, но неудача в Венгрии, похоже, стала для Льюиса настоящим ударом.

«Это каждый раз я. Я бесполезен, совершенно бесполезен, — выдавил из себя подавленный экс-чемпион в интервью после сессии. — Команда тут ни при чём — другая машина на поуле. Возможно, им нужно сменить гонщика».

Разбираемся, что происходит с Хэмилтоном. И не пора ли «Феррари» всерьёз задуматься о смене состава?

Провал после провала

На протяжении всего сезона Хэмилтон уступает Леклеру, и прежде всего в глаза бросаются проблемы в квалификациях. В целом о катастрофе речи не идёт — после пары вылетов в Q2 в начале сезона британец в последующих пяти Гран-при стабильно был в топ-5 финального сегмента. Причём порой Льюис даже опережал Леклера — как, например, в Монреале или Сильверстоуне.

Но на Гран-при Бельгии на машинах «Феррари» дебютировала новая задняя подвеска, а Льюис Хэмилтон также получил некий компонент, который был у Леклера ещё в Канаде. Приноровиться к этому компоненту британец быстро не смог, в квалификации к спринту слишком агрессивно ударил по тормозам перед шиканой и вылетел на обочину. На следующий день темп к экс-чемпиону, кажется, вернулся, однако он промахнулся в «Радийоне», срезал поворот и во второй раз подряд остался в первом сегменте.

Льюис Хэмилтон на «Хунгароринге» Фото: Joe Portlock/Getty Images

В Венгрии фатальных для попытки ошибок Хэмилон не совершал и более того — ехал достаточно неплохой круг. Так, в районе шиканы Льюис шёл почти вровень с Леклером, а на выходе из девятого поворота уступал напарнику менее полутора десятых — и этого хватило бы, чтобы выйти в финал. Однако после 12-го поворота разрыв достиг уже двух десятых, а после ошибки перед последним поворотом — четверти секунды. И при большем везении даже этого могло бы хватить для Q3 — время прошедшего в третий раунд Габриэла Бортолето оказалось лишь на 0,015 секунды лучше.

На фоне этого реакция Хэмилтона после квалификации выглядит чересчур эмоциональной. Да, британец выступил неудачно и сам упустил свой шанс, однако на фоне предыдущих результатов этот — не трагедия. В то же время жаль видеть, как столь титулованный и опытный пилот столько времени не может найти общий язык с машиной и сражаться на максимуме, но это повод упорнее работать. Или «Феррари» действительно пора задуматься о замене пилота?

Хэмилтон против граунд-эффекта

Проблемы Хэмилтона начались не в этом году, а ещё в 2022-м, когда в Формуле-1 вновь стали использовать граунд-эффект. Льюису с самого начала было некомфортно в новых машинах, и проявлялось это тоже в квалификациях. Ещё в «Мерседесе» даже в те моменты, когда болид позволял блеснуть, экс-чемпион то тут, то там допускал небольшие сносы и помарки и раз за разом оказывался медленнее Расселла. Именно так произошло и в квалификации в Венгрии — если Леклер выдавал чистые круги, то Хэмилтона подвела серия помарок в конце круга.

С другой стороны, стоит признать, что Льюис и сейчас время от времени смотрится блестяще. Можно вспомнить его победу в Шанхае или яркий дождевой прорыв в Спа — они показывают, что если уж Хэмилтон и «бесполезен», то по крайней мере не «совершенно». Последний случай также демонстрирует, что британец по-прежнему способен собраться после болезненной неудачи и продолжить борьбу. О том, что сам гонщик вешать шлем на гвоздь пока не планирует, говорит и его регулярное общение с владельцами «Феррари».

Болельщики Хэмилтона на «Хунгароринге» Фото: Clive Rose/Getty Images

Однако даже не это главное. В следующем году в Формуле-1 вступает в силу новый технический регламент, и он предписывает командам использовать куда более простые формы днища. Небольшая свобода инженерам оставлена, но в основном днище вновь будет плоским. И в паддоке предполагают, что новые машины будут менее чувствительны к колебаниям платформы, а ощущения от пилотажа станут более естественными и привычными для пилотов, выступавших в Формуле-1 до 2022 года.

Это означает, что в теории пилотировать машину следующего года Хэмилтону будет куда проще — и торопиться с увольнением Льюиса не стоит. Кроме того, ещё в начале года стало ясно, что переход в «Феррари» не прошёл для британца «бесшовно» — ему нужно время на адаптацию. Таким образом, лишь сезон-2026 покажет истинный потенциал союза Хэмилтона и «Скудерии». Однако если и следующий год окажется разочаровывающим, «Феррари» придётся задуматься об изменениях состава. И вариантов у руководства команды будет куда больше, чем сейчас.