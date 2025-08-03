Ждать ли шока теперь и в гонке? Гран-при Венгрии Формулы-1 — LIVE

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Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1 подарила нам сенсационного обладателя поул-позишен в лице Шарля Леклера и невероятную плотность: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились всего в 130 тысячных секунды. Всё это обещает невероятно интригующую гонку, но многое будет зависеть от старта (не вырвутся ли «Макларены» вперёд) и погоды – не исключено, что в воскресенье «Хунгароринг» зальёт дождь. Давайте верить, что Ф-1 максимально ударно уйдёт на летнюю паузу!
Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.
Гонка перешла в режим отсчёта времени, и до финиша порядка 10 минут. Тем временем Мартиниус Стенсхорне свернул в боксы и перешёл на слики. Посмотрим, оправдается ли его риск, трасса ещё сырая.
17-й круг: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Цолов — 7 Бадоер — 8 Жьюсти — 9 ван Хупен — 10 Интрапхувасак.
Цолов опережает Жьюсти и затем тут же проходит Бадоера — Никола уже 7-й, а позади него Уортон допускает ошибку и пропускает на 9-ю позицию ван Хупена.
Цолов впереди Бадоера
Фото: x.com/formula3
14/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Цолов — 7 Бадоер — 8 Жьюсти — 9 ван Хупен — 10 Уортон.
Ещё две позиции отыграл Никола Цолов — он прорвался уже на 8-е место! Правда, для продолжения борьбы за титул ему нужно опережать Камару…
12/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Бадоер — 7 Жьюсти — 8 Цолов — 9 Уортон — 10 ван Хупен.
Цолов активно прорывается и пробивается уже на 10-е место. А вот позади него столкновение в глубине пелотона — Джеймса Хедли развернуло в предпоследнем повороте после удара от Ноэля Леона. Хедли откатывается на последнее место.
Столкновение Леона и Хедли
Фото: x.com/formula3
11/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Бадоер — 7 Жьюсти — 8 Уортон — 9 Стрёмстед — 10 Цолов.
На 10-м круге автомобиль безопасности возвращается в боксы, а гонка возобновляется в боевом режиме. Камара выводит пелотон из последнего поворота, за ним Бойя, Тапонен, Вурц и Наэль. Цолов прорвался на 13-е место, Трамниц идёт 19-м. 14 кругов до финиша.
В конце 6-го круга сейфти-кар вернулся в боксы, гонка продолжается в боевом режиме. Камара лидирует и едет к чемпионскому титулу, за ним Бойя, Тапонен, Сье и Угочкву.
Угочукву во втором повороте выходит немного шире, мешает Наэлю, и этим пользуется Вурц, опережаяющий Теофиля и выходящий на 6-е место.
Столкновение Угочукву и Сье
Фото: x.com/formula3
Спустя несколько поворотов Угочукву атакует допустившего ошибку Сье, но тот не сдаётся, пытается вернуться на траекторию — и выбивает Уго с трассы! Оба пилота сходят с дистанции, а на трассу возвращается автомобиль безопасности.
07/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Бадоер — 7 Жьюсти — 8 Уортон — 9 Стрёмстед — 10 Интрапхувасак.
Бойя уже атакует Камару во втором повороте, но не слишком активно — и в этот момент на трассу выезжает автомобиль безопасности — в предпоследнем повороте после контакта с Романом Билински развернуло Брэда Бенавидеса.
Инцидент с участием Билински и Бенавидеса
Фото: Кадр из трансляции
Билински продолжает заезд, замыкая пелотон, а Бенавидес продолжить движение не смог.
04/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Сье — 5 Угочукву — 6 Наэль — 7 Вурц — 8 Бадоер — 9 Жьюсти — 10 Уортон.
Уго Угочукву по внешней траектории второго поворота опережает Теофиля Наэля — и выходит на 5-е место.
Впереди же Бойя подтянулся к Камаре — лишь несколько десятых секунды разделяют пару лидеров.
02/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Сье — 5 Угочукву — 6 Наэль — 7 Вурц — 8 Бадоер — 9 Жьюсти — 10 Уортон.
Разворот Трамница
Фото: x.com/formula3
Камара лидирует, а Тим Трамниц допускает ошибку — немца разворачивает в борьбе с соперниками, и гонку он продолжает уже лишь на 24-й позиции. Никола Цолов — 19-й.
01/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Сье — 5 Наэль — 6 Угочукву — 7 Вурц — 8 Бадоер — 9 Жьюсти — 10 Уортон.
Камара разгоняется в предпоследнем повороте и уводит пелотон в гонку — заезд начался.
Старт гонки Формулы-3
Фото: Кадр из трансляции
Перед гонкой на трассе прошёл дождь. Трасса сырая, пилоты на дождевых шинах, а прогревочный круг пройдёт за автомобилем безопасности. Кроме того, старт гонке будет дан с хода.
Стартовая прямая «Хунгароринга»
Фото: x.com/formula3
С первого ряда вместе с Рафаэлем Камарой сегодня стартует Мари Бойя. Вторую линию стартового поля разделят Туукка Тапонен и Жерард Сье, следом за ними Теофиль Наэль и Чарли Вурц.
Тим Трамниц стартует с 16-й позиции, Никола Цолов — с 21-й.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Старт гонки — в 9.30 мск.
Большой автоспортивный день на «Хунгароринге» начинается с гонки Формулы-3 — предпоследней длинной гонки в этом году. И она может назвать имя чемпиона 2025 года — если Рафаэль Камара одержит сегодня победу, то за один этап до конца сезона станет недосягаем для соперников.
В теории Камаре даже не нужно побеждать: ему достаточно отыграть 6 очков у Николы Цолова и одно — у Тима Трамница.
Посмотрим, удастся ли это бразильцу.