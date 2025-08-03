А если ещё и дождь пойдёт… Старт непредсказуемой гонки — в 16:00 мск.

Ждать ли шока теперь и в гонке? Гран-при Венгрии Формулы-1 — LIVE

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Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1 подарила нам сенсационного обладателя поул-позишен в лице Шарля Леклера и невероятную плотность: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились всего в 130 тысячных секунды. Всё это обещает невероятно интригующую гонку, но многое будет зависеть от старта (не вырвутся ли «Макларены» вперёд) и погоды – не исключено, что в воскресенье «Хунгароринг» зальёт дождь. Давайте верить, что Ф-1 максимально ударно уйдёт на летнюю паузу!

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