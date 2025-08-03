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Формула-1, Гран-при Венгрии Ф-1 3 августа 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Ждать ли шока теперь и в гонке? Гран-при Венгрии Формулы-1 — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Венгрии Формулы-1 — LIVE
Комментарии
А если ещё и дождь пойдёт… Старт непредсказуемой гонки — в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1 подарила нам сенсационного обладателя поул-позишен в лице Шарля Леклера и невероятную плотность: шесть пилотов из четырёх разных команд уместились всего в 130 тысячных секунды. Всё это обещает невероятно интригующую гонку, но многое будет зависеть от старта (не вырвутся ли «Макларены» вперёд) и погоды – не исключено, что в воскресенье «Хунгароринг» зальёт дождь. Давайте верить, что Ф-1 максимально ударно уйдёт на летнюю паузу!

Главные события Гран-при Формулы-1, а также гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко

Гонка перешла в режим отсчёта времени, и до финиша порядка 10 минут. Тем временем Мартиниус Стенсхорне свернул в боксы и перешёл на слики. Посмотрим, оправдается ли его риск, трасса ещё сырая.

17-й круг: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Цолов — 7 Бадоер — 8 Жьюсти — 9 ван Хупен — 10 Интрапхувасак.

10:03 Дмитрий Захарченко

Цолов опережает Жьюсти и затем тут же проходит Бадоера — Никола уже 7-й, а позади него Уортон допускает ошибку и пропускает на 9-ю позицию ван Хупена.

Цолов впереди Бадоера

Цолов впереди Бадоера

Фото: x.com/formula3

14/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Цолов — 7 Бадоер — 8 Жьюсти — 9 ван Хупен — 10 Уортон.

10:00 Дмитрий Захарченко

Ещё две позиции отыграл Никола Цолов — он прорвался уже на 8-е место! Правда, для продолжения борьбы за титул ему нужно опережать Камару…

12/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Бадоер — 7 Жьюсти — 8 Цолов — 9 Уортон — 10 ван Хупен.

09:59 Дмитрий Захарченко

Цолов активно прорывается и пробивается уже на 10-е место. А вот позади него столкновение в глубине пелотона — Джеймса Хедли развернуло в предпоследнем повороте после удара от Ноэля Леона. Хедли откатывается на последнее место.

Столкновение Леона и Хедли

Столкновение Леона и Хедли

Фото: x.com/formula3

11/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Бадоер — 7 Жьюсти — 8 Уортон — 9 Стрёмстед — 10 Цолов.

09:55 Дмитрий Захарченко

На 10-м круге автомобиль безопасности возвращается в боксы, а гонка возобновляется в боевом режиме. Камара выводит пелотон из последнего поворота, за ним Бойя, Тапонен, Вурц и Наэль. Цолов прорвался на 13-е место, Трамниц идёт 19-м. 14 кругов до финиша.

09:46 Дмитрий Захарченко

В конце 6-го круга сейфти-кар вернулся в боксы, гонка продолжается в боевом режиме. Камара лидирует и едет к чемпионскому титулу, за ним Бойя, Тапонен, Сье и Угочкву.

Угочукву во втором повороте выходит немного шире, мешает Наэлю, и этим пользуется Вурц, опережаяющий Теофиля и выходящий на 6-е место.

Столкновение Угочукву и Сье

Столкновение Угочукву и Сье

Фото: x.com/formula3

Спустя несколько поворотов Угочукву атакует допустившего ошибку Сье, но тот не сдаётся, пытается вернуться на траекторию — и выбивает Уго с трассы! Оба пилота сходят с дистанции, а на трассу возвращается автомобиль безопасности.

07/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Вурц — 5 Наэль — 6 Бадоер — 7 Жьюсти — 8 Уортон — 9 Стрёмстед — 10 Интрапхувасак.

09:42 Дмитрий Захарченко

Бойя уже атакует Камару во втором повороте, но не слишком активно — и в этот момент на трассу выезжает автомобиль безопасности — в предпоследнем повороте после контакта с Романом Билински развернуло Брэда Бенавидеса.

Инцидент с участием Билински и Бенавидеса

Инцидент с участием Билински и Бенавидеса

Фото: Кадр из трансляции

Билински продолжает заезд, замыкая пелотон, а Бенавидес продолжить движение не смог.

04/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Сье — 5 Угочукву — 6 Наэль — 7 Вурц — 8 Бадоер — 9 Жьюсти — 10 Уортон.

09:36 Дмитрий Захарченко

Уго Угочукву по внешней траектории второго поворота опережает Теофиля Наэля — и выходит на 5-е место.

Впереди же Бойя подтянулся к Камаре — лишь несколько десятых секунды разделяют пару лидеров.

02/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Сье — 5 Угочукву — 6 Наэль — 7 Вурц — 8 Бадоер — 9 Жьюсти — 10 Уортон.

09:35 Дмитрий Захарченко
Разворот Трамница

Разворот Трамница

Фото: x.com/formula3

Камара лидирует, а Тим Трамниц допускает ошибку — немца разворачивает в борьбе с соперниками, и гонку он продолжает уже лишь на 24-й позиции. Никола Цолов — 19-й.

01/24: 1 Камара — 2 Бойя — 3 Тапонен — 4 Сье — 5 Наэль — 6 Угочукву — 7 Вурц — 8 Бадоер — 9 Жьюсти — 10 Уортон.

09:33 Дмитрий Захарченко

Камара разгоняется в предпоследнем повороте и уводит пелотон в гонку — заезд начался.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: Кадр из трансляции

09:29 Дмитрий Захарченко

Перед гонкой на трассе прошёл дождь. Трасса сырая, пилоты на дождевых шинах, а прогревочный круг пройдёт за автомобилем безопасности. Кроме того, старт гонке будет дан с хода.

Стартовая прямая «Хунгароринга»

Стартовая прямая «Хунгароринга»

Фото: x.com/formula3

09:21 Дмитрий Захарченко

С первого ряда вместе с Рафаэлем Камарой сегодня стартует Мари Бойя. Вторую линию стартового поля разделят Туукка Тапонен и Жерард Сье, следом за ними Теофиль Наэль и Чарли Вурц.

Тим Трамниц стартует с 16-й позиции, Никола Цолов — с 21-й.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Старт гонки — в 9.30 мск.

09:15 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день на «Хунгароринге» начинается с гонки Формулы-3 — предпоследней длинной гонки в этом году. И она может назвать имя чемпиона 2025 года — если Рафаэль Камара одержит сегодня победу, то за один этап до конца сезона станет недосягаем для соперников.

В теории Камаре даже не нужно побеждать: ему достаточно отыграть 6 очков у Николы Цолова и одно — у Тима Трамница.

Посмотрим, удастся ли это бразильцу.

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