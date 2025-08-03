Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии

Погода решила не вносить свой вклад в ход Гран-при Венгрии: дождь прошёл лишь с утра и никак не напоминал о себе к моменту старта гонки Формулы-1. Зато напомнил о собственном супервыступлении в субботу Шарль Леклер: пилот «Феррари» уверенно удержал первую позицию. А вот Ландо Норрис после рывка с места замешкался: застрял за Оскаром Пиастри и потом пропустил Расселла и Алонсо. Последнего, правда, потом быстро прошёл обратно.

Не обошлось и без фальстарта. На карандаш к судьям попали оба гонщика «Кик-Заубера», но, видимо, просто поначалу стюарды перепутали Бортолето и Хюлькенберга — бразилец спокойно поехал дальше к очкам, а Нико получил пять штрафных секунд. К этому моменту Халк уже провёл первый пит-стоп, агрессивно отказавшись от «софта» после шести кругов дистанции.

Впереди же всё развивалось несколько неожиданно: Леклер не позволил Пиастри забраться в DRS, создал отрыв в три секунды и контролировал события. Впрочем, оставалось посмотреть, как «Феррари» сработает по тактике — особенно в ситуации, когда «Макларен» мог развести пилотов по стратегии (забегая вперёд — так и вышло).

Для Пиастри командный мостик «оранжевых» избрал стандартную тактику с двумя остановками. Леклеру пришлось реагировать и тоже ехать в боксы довольно рано — разрыв сократился с трёх секунд до полутора, при этом Шарль по радио начал критиковать команду за некое решение или изменение (возможно, связанное с работой силовой установки). Лидер «Феррари» прогнозировал, что решение команды не прислушаться к его мнению и сделать по-своему может стоить Маранелло победы.

Так или иначе, Леклер не подпускал к себе Пиастри, и они оба потихоньку догоняли Норриса, который за неимением особых альтернатив сделал ставку на тактику с одним пит-стопом и долгий финальный отрезок на «харде». Поначалу казалось, что соперники легко догонят и обгонят лидера…

Однако ситуация резко изменилась после вторых пит-стопов Леклера и Пиастри. На сей раз Шарль посетил боксы раньше — чтобы не рисковать андеркатом со стороны Оскара. Австралиец сменил шины на четыре круга позже — вроде бы разница небольшая, но «Феррари» словно вообще перестала ехать! Пиастри легко ликвидировал отставание в четыре секунды и без борьбы прошёл Леклера, превратив борьбу за победу во внутреннее дело «Макларена».

Леклер по радио практически бушевал: «Это невероятно разочаровывает. Мы потеряли всю конкурентоспособность. Мы просто должны слушать меня. Я бы нашёл другой способ справиться с этими проблемами. Теперь же всё просто неуправляемо. Финиш на подиуме станет чудом».

Прогноз Шарля оказался верным: несмотря на его отчаянную оборону от Расселла, Джордж смелым манёвром с атакой по внутренней траектории забрался в тройку. Леклеру ещё и дали пять штрафных секунд за смещение на торможении, что, впрочем, никак не повлияло на его четвёртую позицию в протоколе.

Ну а Пиастри рванул за Норрисом. Между напарниками было восемь секунд, при этом шины Оскара были на 15 кругов свежее. Пиастри удалось забраться в зону DRS за пять кругов до финиша, однако вот разницы по темпу для серьёзной атаки не хватило. За круг до финиша Пиастри рванул было на внутренний радиус, но в итоге просто заблокировал колёса и, к счастью, не задел машину напарника. В этот момент стало ясно — победу Норрис не отдаст! С учётом Расселла на третьей ступеньке подиума мы получили трио исключительно из обладателей моторов «Мерседес».

А что же позади четвёрки лидеров? Грамотную гонку провёл Фернандо Алонсо. После старта испанец явно берёг шины, собрав за собой DRS-паровозик, однако затем пилот «Астон Мартин» резко прибавил и сумел спокойно отработать тактику с одним пит-стопом. За Фернандо финишировал Габриэл Бортолето — ещё одна качественная гонка от молодого бразильца. Лэнс Стролл после неудачного старта всё же стал седьмым — отличный уикенд для «Астон Мартин» после провала в Спа.

Лиам Лоусон весь финальный отрезок гонки сдерживал позади себя Макса Ферстаппена — и сдержал-таки! Ставка нидерландца на два пит-стопа ничего не дала — лидер «Ред Булл», наоборот, финишировал на позицию ниже, чем стартовал. Ну, он хотя бы в очках — Льюис Хэмилтон вот остался 12-м.

Правда, судьи после гонки будут расследовать инцидент между Максом и Льюисом: Ферстаппен полез в атаку в четвёртом повороте, после чего пилот «Феррари» оказался на обочине. Из единственного повтора было непонятно, имел место контакт или нет. Так или иначе, пока Ферстаппен под расследованием. Ему важно не получить три штрафных балла, чтобы после летней паузы не остаться без выступления на домашнем этапе.

А впереди именно она, фирменная августовская пауза. Этап в Зандворте пройдёт только 29-31 августа, так что есть полно времени, чтобы переварить прошедший Гран-при и, возможно, дождаться каких-то новостей о контрактах в «Мерседесе» и «Кадиллаке».