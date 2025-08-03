В Формуле-1 больше нет фаворита в личном зачёте. Главные итоги Гран-при Венгрии

Драматичный Гран-при Венгрии Формулы-1 завершился очной схваткой двух претендентов на титул чемпиона мира в этом году — Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Лидирующий в общем зачёте австралиец на последних кругах догнал британца и за счёт одной точной атаки мог отобрать у него победу и упрочить положение в турнирной таблице. Но Норрис держался уверенно и не позволил себя пройти.

В результате перед летним перерывом пару лидеров разделяют лишь девять очков — и назвать Пиастри главным фаворитом чемпионата уже не получится.

Норрис вернул уверенность

Перед стартом сезона главным фаворитом в борьбе за титул считался именно Норрис — как более опытный пилот «Макларена». Однако Пиастри показал, что за уже проведённое в Формуле-1 время сильно вырос, и, когда Ландо, пытавшийся выкладываться на 100% в каждом эпизоде, стал допускать ошибки, перехватил у него первое место в чемпионате. После Гран-при Канады, на последних кругах которого Ландо буквально на ровном месте приехал в стену, отрыв Пиастри превышал 20 очков, тогда казалось, деморализованному Норрису не отыграться.

Однако затем, словно бы избавившись от психологического давления, Ландо преобразился. Он победил в Австрии и Великобритании, выиграл поул в Спа, когда ошибся уже Пиастри, хотя на следующий день британец пропустил напарника перед «Ле Комб», и вот теперь — стал сильнейшим в Венгрии. За эти четыре уикенда Норрис в общей сложности отыграл у Оскара 13 очков — больше половины отставания, которое было у него после гонки в Монреале.

Старт Гран-при Венгрии Фото: Clive Rose/Getty Images

Показательно и то, как именно Ландо превзошёл Пиастри на «Хунгароринге». В финале квалификации оба гонщика столкнулись с проблемами, и Норрис остался позади. На старте Ландо отлично среагировал на сигнал светофора, но, упёршись перед первым поворотом в машину напарника потерял две позиции. В итоге после четверти дистанции Норрис занимал лишь четвёртое место и отставал от лидера на семь с лишним секунд.

Ландо нечего было терять, и он рискнул перейти на тактику одного пит-стопа. Он позже других лидеров поехал в боксы, и, когда те стали останавливаться во второй раз, закрепился в лидерах гонки. В концовке Пиастри нагонял лидера на более свежем комплекте, однако Норрис устоял и не позволил напарнику выйти на дистанцию атаки. Лишь на предпоследнем круге австралиец попытался что-то предпринять, но в итоге только заблокировал шины и потерял время.

Блокировка Пиастри при атаке на Норриса Фото: Joe Portlock/Getty Images

Другими словами, в начале уикенда всё складывалось против Норриса. Он не смог опередить напарника в квалификации, потерял много времени за Расселлом после неудачного старта. Но сохранил самообладание, оставался сосредоточен и воспользовался шансом, который сам себе и создал. Правда, без небольших помарок не обошлось, однако на итоговый результат они не повлияли. И это, подчеркнём, уже третья победа Норриса в четырёх последних перед летним перерывом гонках.

При этом Пиастри не растерял формы и не расслабился. Возможно, не потеряй Ландо на старте две позиции, он не стал бы оттягивать визит в боксы и тоже проехал бы гонку с двумя пит-стопами — и тогда на «Хунгароринге» обсуждали бы уверенный триумф австралийца. В данный момент в «Макларене» два равных друг другу по силе пилота, и на фоне того, что до конца сезона ещё 10 этапов, разрыв в девять очков — мелочь. То есть после летнего перерыва борьба за титул начнётся заново — практически с нуля.

Что происходит с «Феррари» — загадка

Для «Феррари» прошедший уикенд стал разочарованием — и это при том, что поначалу Шарль Леклер был быстр как никогда в этом сезоне. В финальном сегменте, когда изменился ветер и все пилоты столкнулись с проблемами, только Леклер смог превзойти своё время Q2. Более того, на первом отрезке Шарль комфортно держал отрыв от Пиастри в 2,5-3 секунды — то есть «Феррари» уверенно опережала быстрейшую машину чемпионата!

Увы, затем с машиной возникли какие-то загадочные проблемы — и никто в «Феррари» не объясняет, в чём их суть. После второго пит-стопа Леклер практически без борьбы уступил Пиастри, а позднее, защищая подиум от атак Расселла, чуть не снёс «Мерседес» с трассы. Смещение на торможении при обороне позиции обошлось монегаску в пять секунд штрафа, и в итоговой классификации он оказался в 42 секундах позади машины, которая первые 50 кругов оставалась позади.

Шарль Леклер на Гран-при Венгрии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Провалом этап завершился и для Льюиса Хэмилтона. Британец неудачно провёл финальный круг в Q2, не вышел в финал и стартовал с 12-й позиции. С учётом темпа машины это в теории позволяло набрать очки, но Хэмилтон стартовал на «харде», затянул свой единственный пит-стоп и после него оказался в трафике, прорваться через который не смог. В общей сложности «Феррари» набрала в этот уикенд 12 очков, меньше было только на старте сезона в Мельбурне.

С другой стороны, с появлением новой задней подвески машина, кажется, ожила. Со стороны кажется, что Леклер теперь увереннее чувствует себя за рулём и может атаковать. Наверняка обидно не попасть на подиум, когда полгонки боролся за победу. Но когда вообще «Феррари» в последний раз боролась за победу? Гран-при Венгрии — катастрофа для «Скудерии», однако вторую половину сезона в Маранелло могут ждать с оптимизмом.

«Ред Булл» оказался в середняках

Настоящая же катастрофа в этот уикенд произошла у «Ред Булл». Машина, у которой уже давно были проблемы с балансом, на «Хунгароринге» оказалась вовсе неуправляемой. В квалификации Ферстаппен показал лишь восьмое время и затем признался, что инженеры перепробовали все возможные настройки, на машине в принципе не хватает сцепления. В гонке же Макс и вовсе был только девятым — настолько беспомощно автомобили из Милтон-Кинса не выглядели уже давно.

Ждать от «Ред Булл» прорыва в этом году уже поздно. Почти все команды переключили основные ресурсы на сезон следующего года, и в Милтон-Кинсе в этом смысле работы больше, чем у других: помимо новой машины, инженеры создают новый двигатель, который разработан «Ред Булл» и получит брендинг «Форда». И всё это – на фоне замены Кристиана Хорнера на Лорана Мекиса. Едва ли многие в команде сильно озабочены итогами этого сезона.

В Венгрии Ферстаппен сражался с середняками Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Астон Мартин» напомнил о себе

Одним из главных сюрпризов уикенда стала скорость «Астон Мартин» — неожиданно оба пилоты прорвались в Q3, затем сражались в топ-10 и заработали 16 очков в Кубок конструкторов — это, отметим, вдвое больше, чем в лучшие уикенды команды в этом году. Успех в Венгрии позволил «Астон Мартин» опередить «Кик-Заубер» и «Рейсинг Буллз» и выйти на шестое место командного зачёта.

Но в чём секрет такого прорыва? В команде утверждают, что новое переднее антикрыло не слишком существенно отличается от предыдущего и не могло дать такой прибавки. Тем временем в паддоке ходят слухи, что «Астон Мартин» и в Спа должен был быть быстр — просто в команде по ошибке привезли на трассу старое днище. Поверить в эти слухи трудно, но едва ли труднее чем в то, что машина, которая была самой медленной в Бельгии, в Венгрии финишировала в топ-5.

Лучший этап в карьере Бортолето

В 2025 году в Формулу-1 пришла целая плеяда ярких дебютантов. В начале сезона в паддоке восхищались Андреа Кими Антонелли, отметившимся в том числе поулом к спринту в Майами. Затем обратил на себя внимание Исак Хаджар — француз превзошёл ожидания и демонстрировал порой не по годам зрелые гонки. А теперь настала очередь раскрывшегося к середине сезона Габриэла Бортолето.

Бразилец с начала сезона здорово смотрится в квалификациях и перед летним перерывом опережает опытнейшего Нико Хюлькенберга со счётом 8:6. На «Хунгароринге» Бортолето в третий раз в четырёх последних квалификациях пробился в Q3 и показал лучший для себя результат — седьмое место. В гонках Бортолето тоже смотрится всё увереннее — так, в Венгрии Габриэл почти всю дистанцию проехал позади Алонсо и финишировал на шестой позиции. Отличное выступление будущего пилота «Ауди».