Кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе под Будапештом редакция отобрала четверых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Юки Цунода
После старта с пит-лейна японцу не удалось исправить ситуацию и хотя бы приблизиться к очковой зоне. В его оправдание скажем, что по ходу гонки от переднего антикрыла оторвался так называемый закрылок Гарни, что лишило Юки прижимной силы и ударило по балансу. Вместе с тем выдавливать с трассы Нико Хюлькенберга при обороне от немца не стоило — повезло, что обошлось без штрафа.
Макс Ферстаппен
Столкнувшись со слабой формой болида «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира не смог ничего поделать. Ферстаппен проиграл одну позицию на старте, затем застрял в DRS-паровозике, а решение пойти на два пит-стопа привело лишь к тому, что нидерландец вновь очутился позади Лиама Лоусона. Несмотря на более свежую резину, Макс так и не прошёл австралийца, прежде чем заблокировал шины и отстал.
Пьер Гасли
Хоть как-то отыграться после слабой квалификации у француза не вышло. Да, чуть помешали медленные пит-стопы и объективная форма машины, но и сам Пьер схлопотал 10-секундный штраф за выдавливание с трассы Карлоса Сайнса — тут уж вопросы только к самому гонщику.
Нико Хюлькенберг
В принципе, немец провёл достаточно качественную гонку с учётом своей стартовой позиции, но при этом совершил какую-то совсем уж простую ошибку. Включая первую передачу перед стартом, Хюлькенберг допустил небольшой рывок болида вперёд, который по правилам засчитали как фальстарт. Да, пять штрафных секунд не повлияли на итог гонки, однако ошибка есть ошибка.