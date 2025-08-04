Хэмилтон провёл худший в сезоне этап, а Леклер и здесь не в топ-3. Оценки за ГП Венгрии

14-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 9

То, что болид «Астон Мартин» ожил в Венгрии, даже для самой команды стало сюрпризом. И Алонсо, которому недавно исполнилось 44 года, блестяще воспользовался шансом: в условиях меняющегося ветра квалифицировался на пятой позиции и удержался впереди не менее внезапно прыткого в этот уикенд Бортолето.

Габриэл Бортолето — 9

Сам Габриэл провёл, пожалуй, свой лучший уикенд в Формуле-1. В квалификации бразильский дебютант стал седьмым, показав лучший в карьере результат, на старте опередил Стролла и приехал к финишу шестым. Более того, в отдельные моменты гонки Бортолето прессинговал Алонсо, хотя так и не смог навязать ему борьбу.

Ландо Норрис — 8

Перед летним перерывом Норрис одержал важную победу, фундаментом которой стали умелая работа с резиной и уверенный пилотаж на втором отрезке. Однако в этой гонке Ландо не был быстрейшим пилотом «Макларена» и на тактику одного пит-стопа перешёл из-за того, что хуже выступил в квалификации и растерялся на старте.

Оскар Пиастри — 8

В квалификации Пиастри не смог совладать с Леклером и застрял позади «Феррари» на первом отрезке. Вероятно, окажись Оскар в чистом воздухе, то на финише даже с двумя пит-стопами был бы впереди Норриса, но этого мы уже никогда не узнаем. В итоге Оскар смог изобразить лишь одну поспешную атаку и смирился со вторым местом.

Джордж Расселл — 8

В финале квалификации Расселл потерял десятую долю секунды из-за ошибки, стоившей в итоге поула. Впрочем, для нынешнего «Мерседеса» и четвёртое место — это вполне достойно, а подиум в гонке — максимум возможного. Правда, в самой гонке Джорджу делать особенно ничего не пришлось — «Феррари» потеряла темп и не могла сопротивляться.

Джордж Расселл на подиуме Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шарль Леклер — 8

Поул в Венгрии — один из лучших в карьере Леклера. Шарль проехал отличный круг, удержался впереди на старте и две трети гонки опережал лидера чемпионата. Продолжить борьбу не позволили проблемы с шасси — и в них пилот не виноват, однако он потерял самообладание и нарвался на ненужный штраф в борьбе с Расселлом.

Лиам Лоусон — 8

Для Лоусона Гран-при Венгрии стал одним из лучших в сезоне, Лиам демонстрирует, что вернул былую уверенность и способен добиваться максимума. Лоусон прежде не выступал на «Хунгароринге», но в условиях сложного ветра опередил в квалификации Хаджара, почти всю гонку держался в первой восьмёрке и финишировал раньше Ферстаппена.

Лэнс Стролл — 7,5

Вместе с машиной в Венгрии ожил и Лэнс Стролл. Канадец отлично провёл квалификацию и уступил Алонсо менее 0,02 секунды. В гонке, правда, выступить на том же уровне Лэнсу не удалось — в первой фазе заезда он пропустил Бортолето и Ферстаппена, из-за чего потерял время и шанс подняться на финише выше седьмой позиции.

Макс Ферстаппен — 7,5

С возвращением граунд-эффекта в Формулу-1 в 2022 году «Ред Булл» ещё никогда не выглядел так слабо. В квалификации Ферстаппен показал лишь восьмое время, а в гонке финишировал ещё ниже — девятым. На этот раз никто не смог бы сотворить чуда на такой машине, и Макс, кажется, даже не старался.

Карлос Сайнс — 7

«Уильямс» на «Хунгароринге» был неконкурентоспособен — даже опередив Албона в квалификации, Сайнс стартовал только 13-м. Карлос был одним из трёх пилотов, стартовавших на «софте», и продержался на мягких шинах дольше других, но неизбежный второй пит-стоп отбросил испанца обратно во второй десяток.

Исак Хаджар — 6,5

В квалификации Хаджар на своём лучшем круге зацепил обочину, а на старте пропустил Бермана и выпал из топ-10. После пит-стопов Исак смог контратаковать «Хаас», но было уже поздно — до самого финиша француз был заперт позади Андреа Кими Антонелли и не смог пробиться в топ-10. За пять последних уикендов Хаджар набрал лишь одно очко.

Исак Хаджар на Гран-при Венгрии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Андреа Кими Антонелли — 6

После Гран-при Венгрии Антонелли выглядел менее растерянным, чем неделей ранее в Бельгии, однако едва ли дебютант вернул уверенность. На машине, которая в Q3 могла взять поул, Кими выбыл в Q2 и был лишён финальной попытки. Символический балл за прорыв в топ-10 — это приятно, но на фоне подиума Расселла он выглядит блёкло.

Алекс Албон — 6

На сложной для «Уильямса» трассе Албон был на шаг позади Сайнса и проиграл ему в квалификации почти 0,6 секунды. Как и Карлос, Алекс стартовал на «софте», но второй отрезок тайца был немного короче — и потому в концовке ему пришлось пропускать напарника на более мягкой и свежей резине.

Пьер Гасли — 6

У «Альпин» тоже не было темпа в Венгрии, и даже с одним пит-стопом Гасли финишировал только 19-м. При этом нет ощущения, что француз выжал из машины всё возможное — в квалификации Пьер проиграл Колапинто и остался в первом сегменте. С другой стороны, даже сверхусилия француза вряд ли позволили бы набрать очки.

Эстебан Окон — 5,5

Окон смотрелся медленнее Бермана и проиграл ему уже в пятый раз в шести последних квалификациях. В гонке Эстебан попытался отыграться за счёт максимально длинного финального отрезка, однако даже с ним выше 13-го места на дистанции француз подняться не смог, а под финиш вынужден был отдать ещё три позиции.

Льюис Хэмилтон — 5

Для Хэмилтона этап в Венгрии, кажется, стал низшей точкой — и даже не сезона, а последних трёх с половиной лет. После ошибки в квалификации Льюис был предельно самокритичен, но если в Бельгии ему удалось провести красивую гонку и отчасти отыграться, то в этот раз экс-чемпион так и не смог подняться выше 12-го места.

Юки Цунода — 5

Как и Ферстаппен, справиться с проблемами машины Цунода не смог. Юки квалифицировался лишь 16-м, затем получил свежую силовую установку и стартовал с пит-лейна, однако выше 18-й позиции подняться не смог. Отчасти из-за повреждённого на середине дистанции антикрыла.

Юки Цунода на Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Франко Колапинто — 5

В субботу казалось, что аргентинец держится увереннее Гасли и сможет наконец раскрыть потенциал, но в гонке темпа у Колапинто снова не было. Уже на первом круге Франко потерял четыре позиции, а на пятом пропустил напарника. После первого пит-стопа почти всю гонку Колапинто занимал последнее место.

Оливер Берман — 5

Берман здорово квалифицировался, хотя и не смог попасть в Q3, а, опередив на старте Хаджара, пробился в топ-10. Однако закончилась гонка для Оливера из-за повреждений днища в четвёртом повороте — и, по словам Аяо Комацу, это был уже третий за уикенд случай, когда гонщик ломал машину в одном и том же месте!

Нико Хюлькенберг — 4

Второй этап подряд опытнейший Хюлькенберг выглядит бледной тенью новичка Бортолето. Нико уступил напарнику полсекунды в квалификации, а в гонке получил штраф за превышение скорости — он, впрочем, на фоне неудачной затеи со стартом на «софте» существенной роли уже не сыграл.