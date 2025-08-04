Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Венгрии Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Что всё-таки случилось с машиной Леклера? Начали беречь планку или правда техпроблемы?

Пожалуй, я поверю словам «Феррари» насчёт проблем с шасси. Теория, что им пришлось накачать шины больше, чтобы беречь планку, не работает, так как избыточное давление в шинах сразу было бы визуально заметно из-за износа. Другими словами, резина бы «поплыла». Это было бы видно невооружённым взглядом: на резине стали бы образовываться своего рода «волны». Что произошло на самом деле, знает только сама команда.

Справедливо ли Шарля наказали за оборону от Расселла?

Да, вполне. Честный штраф, который ни на что не повлиял.

Допустил ли «Макларен» ошибку, когда использовал для Пиастри тактику с двумя пит-стопами?

Это очень интересно разобрать. В целом получилась гонка тактик. Как обычно бывает в Венгрии, андеркат работает. А вот чтобы обогнать на трассе, разницы резины в один круг будет недостаточно. Как мы убедились, даже 10-15 кругов может не хватить. Поэтому, с точки зрения Оскара — да, надо было делать андеркат, но он уступал Леклеру больше двух секунд — сложно столько «снять» на круге выезда из боксов, если пит-стопы одинаковые по скорости. Мне кажется, что Пиастри зазвали рановато. Слишком рано, чтобы затем был вариант «переобуться» на тактику с одним пит-стопм, который мог спасти ему гонку. Могли вполне подождать подольше — может, ещё и у Шарля начались бы проблемы с шинами.

Насчёт тактики Ландо с одним пит-стопом решили уже по ходу гонки — от безысходности. Только такой вариант мог сработать в его случае. Благо сзади Алонсо далеко отстал, а большинство остальных уже остановилось. Так что у Ландо не было риска потерять позиции, а рискнуть и выиграть могли. Что и сделали. Сам Ландо тоже сделал всё отлично: сохранил резину, держал отличный темп. И не ошибался!

Мог ли Оскар сделать что-то по-другому, чтобы пройти Норриса?

С одной стороны, мог подготовить обгон получше. По сути, если бы он хоть раз выехал на прямую в 0.5 от Норриса, то шанс бы появился. Другой вопрос, что лучшее, чего он мог добиться — это 0.4 от Норриса перед вторым сектором, после чего за последующие повороты Пиастри терял 0.3-0.4. Если бы он не атаковал на первом секторе, то был бы ближе к концу круга. Но тогда и грязный воздух влиял бы сильнее, то есть в итоге Оскар проиграл бы столько же. Так что оказаться близко к Ландо на выходе из последнего поворота было почти нереально. Поэтому и пришлось «дайвбомбить». Оскар делал то, что делал — значит, чувствовал, что ближе оказаться не получится и «дайвбомба» — единственный вариант.

Какой «Астон Мартин» настоящий — в Спа или Будапеште?

От трассы к трассе. Там, где нет прямых, «Астону» будет лучше. Думаю, в Зандворте они будут смотреться неплохо.

Кто из середняков особенно впечатлил?

Как и всех — Бортолето. Габриэл провел великолепную гонку: без ошибок, с отличным темпом.

Плюс Лоусон. Мне понравилось, что в конце гонки он не стал пускать Макса вперёд!

Хэмилтон после квалификации сказал, что, возможно, «Феррари» нужно его заменить. С чем связываете такое заявление?

С плохими результатами. Явно было сказано на эмоциях. Льюис не стесняется себя критиковать. Когда рядом есть мегабыстрый молодой пилот, который прикатывает тебя, многократного чемпиона, это сложно. Можно сказать — есть же Алонсо, тоже уже «старик», и он едет. Да, есть, но там в напарниках Стролл (который бывает очень рядом с Фернандо). И морально Фернандо проще: Алонсо всегда на коне, ему не может напарник вписать 0.4 на одном круге. Был бы он в «Феррари», думаю картина была бы похожей на Льюиса. Так что не стоит Льюису отчаиваться. Ещё никто не выигрывал у возраста. Несмотря ни на какие нынешние результаты, он уже вписал себя как один из лучших в истории.

Ошибся ли «Ред Булл», проведя два пит-стопа для Ферстаппена?

Мне показалось, что нет: он и так был в трафике. Если бы не зазвали, Макс бы ныл: «Что это за стратегия, я в трафике». Ну да, бывает, когда едешь девятым, то вокруг трафик и ничего не сделать. Его зазвали, и у Ферстаппена было кругов пять-шесть почти без трафика. Уверен, «Ред Булл» хотел спровоцировать волну пит-стопов и чтобы Макс успел их проехать за эти несколько кругов. Но кто-то не заехал, Макс догнал хвост пелотона — и снова трафик. Однако ты не можешь выскочить перед трафиком, если ты в нём, а соперники не останавливаются.

С чем связываете регулярные проблемы Хюлькенберга в квалификациях?

Вообще без догадок. До подиума всё было веселее! Но, как и у Хэмилтона, появился молодой напарник, который вкатился в машину, и стало сложнее.

Кому летний перерыв пойдёт на пользу?

Это гадание на кофейной гуще. Без понятия! Очевидно, лучше станет тем, кто ещё будет уделять время улучшению машины этого года.