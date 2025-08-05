Скрыл травму от гоночной команды и обещаю вернуть поиск. Редактор «Авто» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

— А ещё я Формулу-1 очень люблю.

— О, это очень хорошо, это мы запомним.

Вот примерно так в 2007-м выглядело моё собеседование на должность редактора отдела «Авто-Мото» на «Чемпионате». Правда, тогда-то меня брали писать про мини-футбол, а упоминание про Ф-1 пригодилось примерно через год, когда боссы решили, что пора писать вообще обо всём. Собственно, Дима Сергеев через почту спросил: «А чего ты не хочешь заниматься на «Чемпионате» гонками?» А я очень даже хотел — и вот уже 17 лет занимаюсь.

При этом пора признаться: тогда, в 2008-м, никто не стал проверять, а что именно я знаю про гонки. Может, в этом и заключается то самое легендарное… Ну а я сейчас вспомню несколько интересных историй и, конечно же, людей, с которыми работал или работаю до сих пор.

В первый рабочий день попал в больницу

Ещё раз — вообще я пришёл на «Чемпионат» писать про мини-футбол. Просто потому, что тогда в принципе существовало только три раздела — футбол, хоккей и почему-то «миник». Меня на него случайно подсадили на «Радио Спорт». Хватило буквального одного матча, хотя до этого был равнодушен к успехам «Дины» и сборной России. А тут «Динамо» — «Спартак», футбольные фанаты в «Дружбе», Ловчев на скамейке, Ерёменко на трибуне, 100-килограммовый (это в лучшем случае) бомбардир Сержао… Короче, любовь с первого взгляда.

И вот летом 2007-го вижу, что на «Чемпионате» запускают аж целый раздел про мини-футбол. Удивился странному выбору и прикинул: хм, а ведь найти сотрудников им будет не так легко, ведь про футзал почти никто не пишет. До меня собеседовали человека по рекомендации из «Дины», но выяснилось, что он… не умеет пользоваться компьютером. Так что когда на «Чемпионате» увидели моё резюме, то обрадовались.

Правда, в первый же рабочий день я попал в больницу из-за какой-то болячки на ноге, но уже из приёмного отделения меня отправили домой. Так что первый обзор нового футзального сезона состоялся, ну и завертелось. Ставил новости в админку по телефону с экраном 128 на 128 пикселей, летал в Норильск и много куда ещё, писал отчёт прямо в фан-секторе новосибирского «Сибиряка», последовательно хоронил московские команды… В общем, футзал был и остаётся второй после Ф-1 любовью. Ну а чего вы хотите от странного человека, который болеет не за Ферстаппена или Хэмилтона, а за Хайдфельда с Хюлькенбергом — с нулём побед на двоих.

Евгений Кустов с одним из своих любимых пилотов Ником Хайдфельдом Фото: Из личного архива Евгения Кустова

Наивно выбирал темы и заголовки

Когда вспоминаешь, как всё начиналось, то улыбаешься. Это сейчас постоянно в голове — а сколько это соберёт, а будет ли реакция аудитории, а чем ещё всех удивить, а как выстроить заголовок, чтобы обойтись без безумного кликбейта, но в то же время заинтересовать читателя.

В конце 2000-х всё было куда проще и наивнее. Например, заголовки в газетном стиле. Несколько примеров: «С верой в небеса», «Финишная прямая», «Стандартный вопрос», «В своё удовольствие», «Гран-при Китая: послесловие»… Ну, вы поняли. Вот помню, как гордился заголовком «Вокруг Шум» перед возвращением Шумахера в Формулу-1. Спустя 16 лет смотришь — ну такое. Ядро аудитории поймёт, о чём речь, а остальные?

Да о чём говорить, если в разделе «Мини-футбол» запустили цикл про… историю российского женского футзала! И ведь ничего не ёкнуло. И уже тогда мы были лучшим российским спортивным сайтом. Но немного наивным и неиспорченным этими вашими «Дзенами» и «Дискаверами».

С футзальным Кубком УЕФА Фото: Из личного архива Евгения Кустова

«Спасал» программу SMP Racing

Наверное, самое неприятное в работе журналиста, а особенно редактора — это когда герою твоей публикации или тем более интервью не нравится написанное. Уж лучше, когда интервью сразу «рубят» или редактируют так, что ты сам просто не видишь смысла его публиковать. Куда печальнее, когда текст вышел, и вот тут начинаются звонки или сообщения в мессенджерах.

Вспоминается 2013 год, когда только появилась программа поддержки российских гонщиков SMP Racing. Поначалу она была максимально хаотичной: случайные пилоты, непонятный выбор серий… Да о чём говорить, если параллельно работали чуть ли не три пресс-службы — каждая со своим начальством. В общем, я решил сделать большое интервью с тогдашним боссом программы. Вышло бодро, но вот беда: в двух новостях к интервью была формулировка типа «такой-то заявил, что в ЕГО программе...» Вот это «его» якобы обидело инвесторов — мол, ну раз «твоя», то и финансируй всё сам. В общем, меня умоляли всё удалить, чтобы не поставить под угрозу будущее программы и, соответственно, кучи молодых гонщиков.

Сейчас, спустя столько лет, я понимаю, что всё это какая-то чушь. Да и не будет сейчас «Чемпионат» ничего удалять, тем более что интервью заверено, аудио имеется. А тогда — дал я слабину, удалил (свои клики материал все равно уже собрал). Так что могу делать вид, что это я помог карьере Сергея Сироткина, Роберта Шварцмана и многих других. Так или иначе, рад, что программа всё ещё активно работает, а не стала чем-то мимолётным. Жаль только, что «Чемп» из-за той истории остался без новых интервью с одним из самых ярких русских гоночных спикеров.

Евгений Кустов берёт интервью у Дэвида Култхарда Фото: «Чемпионат»

Скрывал травму от гоночной команды

Когда перечисляют бонусы работы журналистом, то всегда упоминают интересные пресс-туры. Вот мимо одной из таких поездок я едва не пролетел. В 2014 году позвали во Францию проехать за рулём болида Формулы «Рено». Там ещё в плане на день был заезд даже за рулём старой машины Ф-1, но всё испортил ливень. Ну, хотя бы заезды на младших «формулах» состоялись — я за две попытки успел собрать и разворот с заглохшим двигателем, и звание самого прогрессирующего пилота.

Только всего этого могло и не быть. Незадолго до пресс-тура поехал с друзьями покататься на велосипедах. Тут звонок — решил, что это автор раздела Дима Захарченко хочет что-то оперативно сообщить с открытия «Сочи Автодрома». Достаю правой рукой телефон, левой жму на педаль тормоза — естественно, блокируется только переднее колесо велосипеда, и я куда-то лечу… В общем, в пресс-туре пришлось скрывать, что у меня болит левая рука. Побыл эдаким Лэнсом Строллом на минималках. Ну а звонок, конечно же, был несрочным и не по работе.

Работал и работаю с классными людьми

17 лет на одном месте… Секрет? Любил и люблю Формулу-1, поэтому не устаю про неё писать. Да и вообще для гоночных журналистов подобные длинные «стинты» — не редкость. Знаменитые британские репортёры, например, любят рассказывать, как не пропустили ни одного Гран-при с 1994 года, ну или что-то ещё в таком духе. Так что пока сохраняю верность стратегии с длинным отрезком без пит-стопа и смены шин.

И обязательно передаю привет Пете Геллеру, Диме Захарченко, Максу Вершинину, Ване Матушкину, Саше Кожевникову, Виталию Крысанову, Свете Амеличкиной, Саше Стельмаху и всем остальным бывшим и нынешним авторам и новостникам раздела.

Светлана Стрельникова, Артём Маркелов, Светлана Амеличкина, Евгений Кустов и Александр Токмаков Фото: Из личного архива Евгения Кустова

В конце просто несколько рандомных фактов: