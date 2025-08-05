Да как на этом можно дрифтить?! Умельцы приспособили даже кроссовер и премиум-седан BMW

Дрифт по серпантину и выставка тюнинг-каров

Вереница автомобилей, превращая шины в дым, взлетает вверх по горному серпантину на глазах у тысяч зрителей. Рядом — десятки тюнинговых машин, припаркованных на трёх немаленьких площадках на разных уровнях горного склона. На сцене гремит музыка, а фоном для всего происходящего становятся уличные художники, превращающие в арт-объекты подпорные стенки хребта Аибга. Периодически площадку накрывает ливень стеной, окутывает плотный туман, в котором теряются не только горные вершины, но и кабинки канатной дороги, которая непрестанно доставляет на локацию всё новых и новых гостей. Нет, это не эпизод из очередной серии кинофраншизы «Форсаж» и не описание миссии в Need for Speed — это фестиваль Grounded Event, который перенёс лучшее из мировой уличной культуры в российскую реальность. А заодно превратил комплекс для прыжков на лыжах с трамплина в гоночную трассу напополам с выставочным пространством.

Дрифт, который усилиями Российской Дрифт Серии вырос в самую популярную дисциплину отечественного автоспорта, как явление зародился в Японии на горных серпантинах, подаривших миру тогэ — мастерство контроля автомобиля в быстрой езде по перевалам. Тогэ постепенно стало синонимом дрифта на узких извилистых горных дорогах, петляющих не только влево-вправо, но и сочетающих спуски и подъёмы. В России с горами проблем нет, а вот с дорогами, на которых можно было бы безопасно для автомобиля и его водителя ехать хотя бы не в заносе, а просто ехать — напряжёнка. Хорошо, что на выручку приходит… инфраструктура зимних Олимпийских игр 2014 года!

Выставка тюнинг-каров Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Где, как не в Сочи, найти все слагаемые для качественных и зрелищных проездов? Горные серпантины, наличествует отличное покрытие, поклонников автокультуры и автоспорта — хоть отбавляй, но главное, что есть поддержка со стороны местных властей и руководства спортивных объектов, которые позволили на несколько дней трансформировать территорию комплекса трамплинов «Русские горки» в весьма необычную по меркам нашей страны фестивальную площадку.

У подножия трамплинов на разноуровневных парковках легко разместить выставку тюнинг-каров (вообще, Grounded Event — это про автомобильную стэнс-культуру, максимально низкие машины с ярким индивидуальным характером каждого проекта), а отрезок серпантина, ведущего от въезда на территорию к основным объектам комплекса — в гоночную трассу для всех желающих.

Выставка тюнинг-каров Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Отсутствие какого-либо официального спортивного статуса у этих заездов идёт только на пользу: пилоты думают только о том, как порадовать зрителей у обочин серпантина. В ход идёт всё — агрессивный пилотаж на грани (поскольку это обычная дорога, тут есть бордюры — достаточно высокие, чтобы при контакте сломать подвеску), а иногда и за гранью возможного. Один из участников, например, впечатал свою машину в подпорную стену склона — самые серьёзные повреждения получило эго пилота.

Чудесным образом всё обходится без аварий даже в ситуациях, когда это вроде бы неизбежно. Не могут вроде бы пилоты разного уровня подготовки на абсолютно разных по своему потенциалу автомобилях мчать «паровозиком» (для простоты именно так называют заезды, когда сразу несколько машин едут в заносе друг за другом), не допуская контактов. Вроде бы не могут, а на деле — очень даже!

С каждым проездом дрифт-кары едут всё ближе к бетонным отбойникам, всё агрессивнее перекладываются, всё плотнее держатся к своим коллегам-соперникам на серпантине. Кто-то, осмелев, в заносе едет даже вниз, а многие не боятся пускать машины боком даже в моменты, когда на трассу обрушивается проливной дождь, превращая серпантин в бурную асфальтовую реку с бетонными берегами — кажется, что иначе нельзя, раз обступившие плотными рядами дорогу зрители стоически держатся в ливень и никуда не уходят. Такая преданность болельщиков находит немедленную благодарность от пилотов, рискующих своими автомобилями ради ярких моментов.

Дрифт-паровозик Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Необычные дрифт-кары — вплоть до кроссовера BMW X5

Риск немалый даже посуху, не говоря уже о влажном покрытии. Тем более что речь идёт зачастую об уникальных проектах. Разномастные Nissan и Toyota, прекрасно знакомые по дрифту самого разного уровня, здесь соседствуют с весьма необычными по меркам езды в управляемом заносе машинами. Причём самые яркие дрифт-кары принадлежат разным поколениям BMW — можно смело предположить, что даже в Мюнхене не представляли, на что сгодятся их автомобили в России! Только в нашей стране под дрифт могли приспособить родстер BMW Z4, представительский седан BMW 7 Series и премиальный кроссовер BMW X5 — модели, для которых езда в заносе в диковинку. Но чем дальше от дрифта машина идеологически, тем интереснее её перевести на новые рельсы российским ценителям немецкого автопрома.

Самый «сочинский» автомобиль, вне всяких сомнений, принадлежит авторству Макса «Без крыши». Под этим именем скрывается основатель компании по прокату кабриолетов Максим Скорняков, который под дрифт адаптировал родстер BMW Z4 (E85).

Дрифт-родстер BMW Z4 Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Построенный по каноничному для дрифт-каров рецепту — двигатель и ряд узлов от Toyota — кабриолет можно было увидеть на первом в истории RDS Fest в Москве, но в своей тарелке машина оказалась именно в Эсто-садке — «Самый компактный автомобиль» по версии фестиваля RDS на горных серпантинах чувствовал себя весьма комфортно. Точно так же, как его абсолютный антипод — гигантский седан BMW 7 Series!

Этот автомобиль под дрифт подготовил Ильдар Немыкин. Спортсмен, известный своими выступлениями в RDS Europe на Lada Priora из WTCC, к созданию дрифт-такси подошёл со вкусом. Справедливо рассудив, что если и становиться таксистом, то исключительно по максимальному тарифу Ultima, за основу пилот взял представительную модель. Формулировка «сервис премиальных поездок, включающий автомобили высокого класса и водителей, прошедших специальную подготовку» идеально описывает яркий во всех смыслах автомобиль: водитель свою спецподготовку прошёл на трассах Российской Дрифт Серии, а машина высокого класса родилась уже в процессе воплощения идеи в реальность.

BMW 7 Series в «сливочном масле» Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

«У некоторых команд, как мы видим, развелись BMW X5, так что я решил, что LegalBand Ultimate будет «семёрка»! Это BMW 7 Series (E65) с родным мотором, не считая прошивки и выхлопной системы, вкруг сделана подвеска, причём спереди спортивная с большим выворотом, а ещё она «переоделась» в новую «семёрку» поколения G11. Мне не хотелось делать машину строгой, хотелось чего-то приятного и нежного, радующего глаз, потому что много «корчей» чёрного, красного, синего и зелёного цвета, так что я выбрал трендовый сегодня цвет «сливочное масло» или Avocado Green. В Москве мне только одна компания смогла заклеить автомобиль в этот цвет, потому что плёнки подобного оттенка просто не существует нигде, даже под заказ — special for me цвет!

Салон цвета Тиффани — это, как мне кажется, достаточно роллс-ройсовая тема, максимальный люкс, так что для того, чтобы было не так, как у всех», — описывает свой сверхнеобычный дрифт-кар Ильдар Немыкин. И действительно, вряд ли в мире ещё где-то можно найти гоночные «ковши» цвета Tiffany Blue!

Гоночные «ковши» BMW 7 Series Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

А одной из тех команд, кто «развёл» BMW X5, является коллектив Side Masters. Его основатель и тоже небезызвестный в мире дрифта пилот Александр Калашник на фестивале удивлял всех собравшихся в «Русских горках» чёрным кроссовером актуального поколения G05, который весьма бодро для машины такого класса раздавал боком.

«BMW X5 для дрифт-такси выбрали для того, чтобы все люди спрашивали, почему дрифт-такси — BMW X5! Машина получила прошивку Stage 2 и даунпайп, механическую коробку передач, спортивную подвеску, гидроручник и «ковши». Люди реагируют на такую машину неоднозначно, ещё не поняли крутизну этого проекта — на это нужно время. Как пилот могу сказать, что, когда мы только построили этот автомобиль, было очень тяжело, но потом после множества доработок стало куда легче — сейчас и едет, и рулится неплохо. Не идеально, но на 80% от идеала», — говорит Калашник. Тем интереснее, когда такие безумные в хорошем смысле проекты встречаются на одной трассе с дрифт-карами топового уровня.

BMW X5 для дрифта Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

В 2025 году партнёром Grounded Event стала компания Takayama, которая тем самым перекинула символический мостик между дрифтом в его каноничном варианте и дрифтом профессиональным, поскольку бренд уже не первый год поддерживает самую титулованную команду RDS GP. Пилот Takayama Forward Auto Роман Тиводар тоже стал одним из участников фестиваля — король Ахуна, как называют сочинского мастера дрифта, вывел на трассу культовую Nissan Silvia S15 Георгия Чивчяна. Не просто автомобиль Гочи, а ту самую «Русскую», на которой четырёхкратный чемпион Российской Дрифт Серии добился своих громких успехов за рубежом и в отечественных состязаниях.

Заезды легендарной жёлтой «Сильвии» по сочинским серпантинам стали квинтэссенцией прошедшего фестиваля, наглядно продемонстрировав связь японской и российской автокультур, дрифта в его каноничном и дрифта в его профессионально-спортивном вариантах. Где ещё увидишь знаковый для мирового дрифта автомобиль под управлением профессионального спортсмена, который мчит в заносе в компании BMW 7 Series и BMW X5? Только в России!

Grounded Event Фото: Михаил Дубовский, «Чемпионат»

Глядя на то, с каким энтузиазмом пилоты готовят свои машины и выводят их на старт, с какими горящими глазами дети и взрослые следят за дрифтом и изучают тюнинг-кары, хочется процитировать одного из участников выставки, антикрыло Mitsubishi Lancer Evoluion X которого украшает надпись «Tuning is not a crime». Тюнинг действительно не преступление, так что вместо того, чтобы запрещать и наказывать людей, которые дорабатывают свои автомобили (слова поддержки участникам и организаторам отменённого в этом году Tsunami Picnic!), их надо всячески поддерживать.

Более аккуратных водителей, чем те, кто вложил силы, деньги и, главное, душу, в свои машины, ещё поискать надо, а организованные на перекрытых дорогах заезды дают возможность всем желающим безопасно для окружающих попробовать свои силы в гонках, а там — как знать, начать спортивную карьеру. Так что Grounded Event — про автомобильную культуру во всех смыслах. И раз уж фестивалю уже больше 10 лет, значит, свой вклад в цивилизованное поведение на дорогах и появление новых талантов в автоспорте он уже внёс.