В Ф-1 середина сезона. Как себя проявила каждая из команд и её гонщики? Экспресс-разбор

В Формуле-1 началась печальная летняя пауза: следующий Гран-при пройдёт в Нидерландах в последние выходные августа. Раз так — подводим промежуточные итоги для каждой из команд чемпионата.

10 (место в конце прошлого сезона — 6). «Альпин»

После зимних тестов французы считались одними из фаворитов средней группы, но выяснился один неприятный нюанс: оказывается, болиду команды отлично подошла трасса в Бахрейне, а вот «в среднем по больнице» всё не слава богу. Нет, Пьеру Гасли удаются отдельные яркие выступления, команда не совсем безнадёжна, пусть даже её продолжает тянуть вниз слабенький мотор «Рено».

Но главная проблема — не движок, а позиция второго пилота. «Альпин» ещё до старта чемпионата не верила в Джека Дуэна и при первой возможности сменила его на Франко Колапинто, да вот беда: аргентинец поехал отнюдь не так резво, как год назад в составе «Уильямса». Скажем так, он поехал примерно на том уровне, которого он него как раз ждали в 2024-м. Однако если тогда Франко сумел приятно удивить, то сейчас — нет.

Так что с машиной не очень, с мотором — тем более, а второй пилот почти не помогает первому. В такой ситуации трудно поверить, что «Альпин», ещё и пережившая очередную смену руководителя, покинет последнюю строчку в командном зачёте. Все мысли французов — о сезоне-2026, когда они получат клиентские моторы «Мерседес», смогут «перезапустить» шасси и, возможно, получат второго пилота, набирающего очки.

9 (7). «Хаас»

Противоречивый сезон американцев, которые после стартового провала стремительно исправили машину. Сейчас некоторые специалисты вроде Auto Motor und Sport и вовсе считают, что в распоряжении Оливера Бермана и Эстебана Окона чуть ли не лучшая машина средней группы, хотя очевидно, что здесь ситуация меняется от этапа к этапу — например, в Будапеште явно сильнее всех был «Астон Мартин», до этого беспомощно бултыхавшийся где-то на дне Красной воды.

Так вот, по скорости у команды Аяо Комацу в целом всё не так плохо. Однако в этом году многовато проблем с надёжностью, плюс «Хаас» нередко допускает операционные ошибки по ходу уикенда — например, Окону в Спа на пит-стопе поставили уже использованный комплект «медиума» вместо свежего. Вот таких историй что-то стало многовато — довольно странно при Комацу во главе команды, ведь он как раз должен был наладить рабочие процессы. В том числе такие нюансы мешают «Хаасу» подняться выше девятой позиции, но ситуация небезнадёжна: до шестой строчки всего 17 очков. Если Берман наконец избавится от прозвища Мистер 11-е место, всё возможно.

Темп у «Хааса» есть, а вот результаты — не всегда Фото: Clive Rose/Getty Images

8 (8). «Рейсинг Буллз»

Младшая команда «Ред Булл», как обычно, и не возглавляет среднюю группу, и не замыкает её — то есть на своём месте. При этом в распоряжении Хаджара и Лоусона очень быстрая машина для квалификаций (иногда конкурируют даже с Ферстаппеном), но вот в гонках темп VCARB02 обычно пониже, плюс, вероятно, Исаку и Лиаму где-то не хватает опыта. Ну, команда в том числе и существует для того, чтобы гонщики прогрессировали и были готовы к действительно серьёзным задачам.

И если говорить про пилотов, то Хаджар приятно удивил: его, по сути, взяли просто потому, что «так вышло», а Исак внезапно проявил себя как очень быстрый гонщик, который к тому же оставил позади вспышки гнева — Цуноде на это потребовалось много сезонов. В итоге уже сейчас все полушутя начинают жалеть Хаджара, что при таких результатах ему уже скоро предстоит убивать собственную карьеру в «Ред Булл».

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7 (10). «Кик-Заубер»

Швейцарцы — одни из претендентов на звание «Прогресс года». Предсезонные тесты и стартовые Гран-при не радовали: «зелёные» словно продолжали безрадостный прошлый сезон. Но когда к Гран-при Испании «Кик-Заубер» запустил долгожданный пакет обновлений, то машина моментально стала одной из лучших в средней группе. Оказывается, Джеймс Ки ещё на что-то способен, ну и Маттиа Бинотто явно сумел наладить рабочие процессы. Плюс Нико Хюлькенберг наконец завоевал подиум, а Габриэл Бортолето стал настоящей находкой. Будущая «Ауди» всего в очке от шестой позиции и уже набрала 51 балл против четырёх за весь прошлый сезон — так готовиться к трансформации-2026 гораздо веселее.

Если говорить о пилотах, то Хюлькенберг словно променял на подиум всю свою квалификационную скорость: немец допускает ошибки чуть ли не в каждой сессии и потом вынужден прорываться с далёких позиций (иногда выходит здорово). В то же время Бортолето раскатился и уже регулярно проходит в третий сегмент. Заодно команда научилась не портить бразильцу гонки неверной тактикой. Общими усилиями пилоты уже шесть Гран-при подряд приносят команде очки. Если Хюлькенберг вспомнит, как ездить по субботам, реально шестое или даже пятое место в Кубке конструкторов.

6 (5). «Астон Мартин»

Команда Строллов ещё сезон назад завершила печальную трансформацию из нового топа в старого доброго середняка. Шикарная база, мощные спонсоры, Ньюи, Алонсо и всё остальное — это прекрасно, но начнёт работать по-настоящему только в следующем году, а пока «Астон» штормит. Максимально показательными стали этапы в Спа и Венгрии, где команда стремительно проделала путь от безусловно худшей к роли суперсередняка, в полном составе обогнавшего Ферстаппена. Правда, видимо, где-то посередине. Если в календаре окажется больше трасс, где машина едет, у британцев есть шансы догнать «Уильямс».

Во внутрикомандном соперничестве у Алонсо идеальный счёт в квалификациях — 14:0. Так что если возраст и сказывается на Фернандо, то совсем чуть-чуть. Вероятно, испанец продолжает черпать мотивацию в ожидании следующего сезона. Что же до Лэнса Стролла, то иногда он удивляет бодрым гоночным темпом, да и в целом канадец не так плох, но все всё понимают: обычный середняк Ф-1 без родственных связей не смог бы столько сезонов сохранять место в чемпионате.

5 (9). «Уильямс»

Потратив прошлый сезон на реорганизацию под началом Джеймса Ваулза и избавившись от «Экселя» и прочего наследия царского режима, «Уильямс» совершил рывок вверх. Да, не прямо глобальный, но достаточный, чтобы возглавлять группу середняков. При этом если бы в Гроуве активнее развивали нынешнюю машину, то могли бы сейчас иметь и более серьёзный отрыв (впрочем, вопреки всем заявлениям, британцы всё же подготовили ещё один пакет обновлений).

Главные сложности команды — неожиданные проблемы с надёжностью болида (в частности с перегревом), а также необъяснимая череда неудач Карлоса Сайнса, напоминающая его второй сезон в «Макларене». Кажется, испанцу просто нужно принять, что в нынешнем чемпионате хорошо уже не будет. Справедливости ради, серьёзное отставание Сайнса от Албона в личном зачёте (16 vs 54) — ещё и следствие отличной формы таиландца. Цель на конец года понятна — сохранить пятую строчку. Однако тут всё зависит от прогресса конкурентов и того, пойдут ли дела на лад у Сайнса.

Когда же Карлоса Сайнса отпустят неудачи? Фото: Mark Thompson/Getty Images

4 (3). «Ред Булл»

Вероятно, самая обсуждаемая команда сезона. Докатив прежний сезон на старых дрожжах, «Ред Булл» не сумел перепридумать концепцию машины и словно упёрся в потолок: нередко автомобиль ведёт себя настолько странно, что с ним не может справиться даже Ферстаппен. Исправлять всё сейчас, в последний год нынешнего технического регламента, трудно и даже бессмысленно. Так что «Ред Булл» остаётся признать поражение и закладывать базу на 2026-й.

Главное достижение «быков» — то, что на месте останется Макс. Уход Кристиана Хорнера успокоит атмосферу в «Ред Булл» — по крайней мере появится какая-то определённость и единство. Целей на нынешний год особо нет — разве что получше изучить потенциал Юки Цуноды, если у него есть шансы остаться на следующий сезон.

3 (4). «Мерседес»

Констатируем: по-настоящему справиться с нынешним техническим регламентом бывшие чемпионы так и не сумели. За четыре года новой эпохи граунд-эффекта «Мерседес» так и не создал машину, которая работает стабильно, не зависит слишком сильно от погоды и не удивляет собственных гонщиков и инженеров — как негативно, так и позитивно. Не помогло даже возвращение Джеймса Эллисона к роли технического директора.

Однако есть и хорошие новости: по-прежнему в полном порядке Джордж Расселл, точно заслуживший новый контракт. А вот от Андреа Кими Антонелли явно хотелось большего: пока итальянец стабильно уступает напарнику. Да, Расселл гораздо опытнее, но недаром же из Кими пытаются слепить собственного Ферстаппена. Собственно, главная задача на концовку сезона — подтянуть форму Антонелли, чтобы в 2026-м «Мерседес» мог рассчитывать на боевой дуэт. В принципе, до «Феррари» в Кубке конструкторов всего 24 очка, но тут скорее вопрос дополнительных призовых, чем реального престижа.

Льюис Хэмилтон и Андреа Кими Антонелли Фото: Clive Rose/Getty Images

2 (2). «Феррари»

Формально «Скудерия» сохраняет свою прошлогоднюю позицию, однако все всё понимают: из команды, почти равной по уровню «Макларену», «Феррари» скатилась в тройку далёких преследователей. Сделан шаг назад, и техническому штабу потребовалась половина сезона, чтобы внедрить важные обновления. Только после летней паузы мы сумеем проверить, устранены серьёзные проблемы с машиной или нет — может ли «Феррари» ехать быстро и при этом не стачивать доску скольжения до дисквалификации.

И всё же главный вопрос – не в технике, а в форме Льюиса Хэмилтона. С самого начала приход семикратного чемпиона на место Сайнса был объясним в плане пиара, но спорен, если мы говорим о скорости. Ещё в «Мерседесе» Хэмилтон потерял квалификационную форму, и в Маранелло она не вернулась. Льюис стабильно плох по субботам — вплоть до унылых заявлений, что боссам, возможно, стоит искать замену. Так что основная задача на концовку сезона — попробовать реанимировать «квалификационного Хэмилтона». Ну а Леклеру было бы приятно хоть раз выиграть Гран-при. Как показала Венгрия, шансы есть.

1 (1). «Макларен»

Ну что тут сказать — красавцы! Уокинг завершает нынешнюю техническую эру разгромом соперников, который заодно помогает спокойно проработать прежние проблемы — прежде всего по тактике. Отрыв от конкурентов позволяет «Макларену» не портить болельщикам сезон командной тактикой — Норрис и Пиастри вольны бороться в рамках разумного, даже авария в Канаде ничего здесь не изменила.

В общем, к самой команде вопросов практически нет. Что же до гонщиков, то главный вопрос к Норрису — сохранит ли он психологическую устойчивость в решающий момент? На сход в Канаде Ландо ответил тремя победами и одним вторым местом — показательно. Пиастри, возможно, не хватает одной финальной десятой в квалификационном и гоночном режимах — если найдёт, то заберёт титул. Ждём борьбы до финала сезона!