11 худших пилотов первой половины сезона Ф-1. Среди них — самый титулованный в пелотоне

Уже несколько сезонов после каждого этапа Формулы-1 ваш автор ставит пилотам субъективные оценки, и в летнюю паузу мы по традиции подводим промежуточные итоги рейтинга. Начинаем, как всегда, с нижней части таблицы.

21. Франко Колапинто (средний балл — 5,13 / всего — 41)

Колапинто не должен был выступать в Формуле-1 в этом году, но Бриаторе решил, что Джек Дуэн не справляется, и отдал его машину Франко. Увы, какого-либо эффекта это не дало. Если в «Уильямсе» в прошлом году аргентинец, несмотря на аварии, показывал скорость и порой держался на уровне Албона, то теперь остались только аварии. Колапинто не может приспособиться к машине «Альпин» и явно не поспевает за Гасли. И, кажется, это уже вопрос времени, когда Флав решит ещё раз поменять пилота.

20. Джек Дуэн (5,17 / 31)

В «Альпин» отчасти поступили не слишком справедливо, пересадив Дуэна в резервисты уже после шести этапов. С другой стороны, Джек даже на фоне других дебютантов смотрелся блёкло и не смог проявить себя с хорошей стороны. Австралиец проиграл Гасли почти все квалификации, а в гонках ни разу не поднимался выше 13-го места. Возможно, пилот заслужил ещё один шанс в Формуле-1, но с каждым днём всё менее вероятно, что его предоставят.

19. Лиам Лоусон (5,36 / 75)

Для Лиама Лоусона сезон-2025 начался с катастрофы и отчисления из основной команды «Ред Булл» уже после двух этапов. Со временем новозеландец смог прийти в себя, а ближе к летнему перерыву провёл отличные гонки в Австрии и Венгрии. Тем не менее в целом первая половина сезона в его исполнении выглядела слабо — даже менее опытному Хаджару Лоусон проигрывает в квалификационной дуэли со счётом 3:9. Впрочем, у Лиама ещё есть 10 гонок и всё необходимое, чтобы спасти сезон.

Лиам Лоусон Фото: Joe Portlock/Getty Images

18. Юки Цунода (5,43 / 76)

Юки Цунода оказался ещё одной жертвой «Ред Булл» этого года. Японец был очень воодушевлён, когда стал пилотом основной команды, однако оптимизм быстро испарился. За рулём крайне коварной и непредсказуемой машины Юки стал допускать ошибки и проигрывать Ферстаппену столько же, сколько уступали предшественники. Парадоксальным образом, чем больше проблем у шасси, тем ближе к Максу держится Цунода. Возможно, в какой-то момент японец всё же найдёт с болидом общий язык.

17. Лэнс Стролл (6,12 / 79,5)

В 2025 году у Стролла были сильные гонки, причём иногда канадец выступает даже лучше Алонсо. Но это не новость: Лэнс и ранее демонстрировал, что способен выжимать из машины максимум. Проблема в том, что происходит это не так часто, как хотелось бы. Неудачных уикендов больше, и с каждым разом они, кажется, бьют по мотивации пилота всё сильнее. Возможно, Стролл, как и почти вся команда, мыслями уже в следующем году, когда на трассу выйдет AMR26 от Эдриана Ньюи.

16. Габриэл Бортолето (6,18 / 86,5)

Бортолето старт сезона дался непросто. Дебютант сразу показал, что способен опережать в квалификациях Хюлькенберга, однако в гонках темп часто оказывался ниже, чем у опытного напарника, а под дождём возникали ошибки. Но бразилец прогрессировал и к летнему перерыву начал раскрывать свой потенциал: в Австрии, Бельгии и Венгрии Бортолето пробился в Q3 и набрал очки. Есть основания верить, что по-настоящему Габриэла мы узнаем лишь во второй половине сезона.

15. Оливер Берман (6,21 / 87)

В отличие от Бортолето, Берман скорость показал сразу, однако британец чаше ошибается и допускает помарки, а также столь же неуверенно держится в сложных погодных условиях. По-настоящему чистый уикенд Берману удалось собрать лишь в Японии, а после этапа в Бахрейне он ни разу не финишировал в Гран-при в топ-10. При этом перед перерывом британец четыре раза подряд занимал 11-е места, то есть при большей стабильности Берман способен куда чаще набирать очки.

14. Карлос Сайнс (6,21 / 87)

Переход из «Феррари» в «Уильямс» стал испытанием для Сайнса, но Карлос держится достойно. Адаптация к новой машине потребовала некоторого времени, тем не менее уже в Бахрейне испанец опередил Албона в квалификации, а в Саудовской Аравии помогал напарнику с DRS. Увы, ближе к середине сезона скорость машины редко позволяла блистать, тем не менее есть ощущение, что Сайнс ещё не до конца освоился и во второй половине сезона испанец ещё не раз удивит.

Карлос Сайнс Фото: Clive Rose/Getty Images

13. Нико Хюлькенберг (6,50 / 91)

Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году — и спустя 15 лет впервые в карьере поднялся на подиум, так что этот сезон в любом случае останется в биографии Нико как один из главных. При этом кажется, что немец начинает терять форму. Помимо гонки в Сильверстоуне, он отлично выступил в Барселоне и Монреале, но Халк регулярно сталкивается с проблемами в квалификации и всё чаще смотрится хуже Бортолето. Если Нико продолжит в том же духе, то надолго в «Ауди» не задержится.

12. Андреа Кими Антонелли (6,54 / 91,5)

Кими — один из самых раскрученных новичков, и ожидания от него перед стартом сезона были несколько завышенными. Возможно, кто-то в паддоке даже остался разочарован: 18-летнему итальянцу действительно не хватает уверенности на старте и в критические моменты, а если машина начинает капризничать, Кими совершенно теряется. Но для новичка с его опытом это нормально, и, если машина позволяет, он способен блистать уже сейчас — как это было в Майами или Спа.

11. Льюис Хэмилтон (6,57 / 92)

А вот Хэмилтон стал одним из главных разочарований первой половины сезона. Льюис пересел в «Феррари», однако забрал из «Мерседеса» все свои проблемы. Британец по-прежнему не чувствует уверенности в квалификации и продолжает допускать ошибки — недавно в Спа он два раза за уикенд выбыл в первом сегменте. По темпу в гонке Хэмилтон тоже проигрывает напарнику, и, например, в Китае пропустил Леклера, несмотря на то что у Шарля было повреждено антикрыло.