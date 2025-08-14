От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время

В этом году в Формуле-1 гоняется какое-то небывалое число новичков. Может показаться, что команды на сезоны вперёд выполнили план по набору молодых пилотов, но нет – на подходе ещё несколько юных дарований. Кратко пробежимся по академиям команд Ф-1, дабы понять, кто в ближайшие годы сможет дебютировать в «Королевских гонках».

«Макларен»

Пожалуй, главным открытием года в «молодёжках» стал подопечный «Макларена» Алекс Данн. Прямо сейчас он борется за чемпионство в Формуле-2, проводя дебютный сезон в главном юниорском первенстве мира. Вообще, Данн вполне неплохо показывал себя на ранних этапах карьеры. В частности он брал титул в британской Ф-4, а также становился вице-чемпионом в итальянской «четвёрке» (титул в тот год взял Антонелли) и первенстве GB3.

Далее последовал откровенно неудачный сезон в Формуле-3 (14-е место в личном зачёте), из-за которого он серьёзно рухнул в виртуальном рейтинге молодых пилотов. В конце 2024 года ирландец вообще не котировался как потенциальный пилот Формулы-1. Тем не менее ему удалось добиться повышения до Ф-2, и полученным шансом Алекс воспользовался на все сто.

Прямо сейчас Данн – главный актив «Макларена», да вот незадача: «формульной» команде он попросту не нужен. У Норриса контракт до 2027 года, у Пиастри – до 2028-го. И трудно представить сценарий, при котором Зак Браун не продлит соглашение с кем-либо из своих пилотов – только если случится грандиозный конфликт.

Поэтому у Данна – хоть он и прогрессирует –попасть в Ф-1 шансов почти нет – команд-сателлитов у «Макларена» не имеется. Так что если Алекс хочет остаться в системе «оранжевых», ему придётся перейти в другую серию. В частности команда из Уокинга дебютирует в гиперкарах в 2027 году.

Что касается других юниоров «Макларена», то бо́льшая часть из них в этом году выступает в Ф-3. И только у Мартиниуса Стенсхорна дела идут более-менее – пятое место в личном зачёте. Уго Угочукву и Брандо Бадоер проводят сезон куда хуже.

Алекс Данн в порядке, но как найти место в Ф-1? Фото: Joe Portlock/Getty Images

«Ред Булл»

В академии «тауриновых» сегодня все надежды возложены на 18-летнего британца Арвида Линдблада. Пожалуй, его можно назвать самым явным кандидатом на дебют в Ф-1 среди всех юниоров мира. Арвид начнёт следующий сезон в составе младшей команды «быков» с вероятностью в 99%. Он даже суперлицензию успел получить, причём ещё в 17 за счёт исключения от ФИА.

Да, нельзя сказать, что Линдблад разрывает в дебютном сезоне Формулы-2, занимая седьмое место в личном зачёте за четыре этапа до конца чемпионата. Но в случае британца можно сделать поправку на возраст. Да и к тому же остальные юниоры «Ред Булл», мягко говоря, не блещут. В том же чемпионате Ф-2 в этом сезоне выступают ещё двое подопечных Хельмута Марко – Пепе Марти и Оливер Гёте. Первый не борется за чемпионство на второй год выступлений в серии, что в академии «Ред Булл» выглядит как приговор, а второй занимает 16-е место в личном зачёте.

Если спуститься на ступень ниже, в Формулу-3, то там всё так же не очень радужно. Некогда котировавшийся на уровне будущей звезды Никола Цолов уже третий год катается в «трёшке», однако так и не дотянулся до сражения за титул. В схожем положении находится и Тим Трамниц – где-то рядом с лидерами, но не победитель.

В общем, пока что «Ред Булл» приходится рассчитывать лишь на Линдблада. А вот кто отправится на повышение после британца – большой вопрос.

ФИА досрочно разрешила Линдбладу выступать в Формуле-1 Фото: Clive Rose/Getty Images

«Феррари»

На первый взгляд, может показаться, что у «Скудерии» нет потребности в юниорах. «Красные» только-только пропихнули Бермана в «Хаас», а больше команд-сателлитов у «Феррари» нет. Но не будем забывать, что контракт Хэмилтона с командой из Маранелло истекает в конце 2026 года. Нет никаких гарантий, что Льюис захочет продолжать гоняться на красном болиде. Поэтому Берман уже через пару лет вполне может оказаться в «Феррари».

В таком случае стоит задуматься, кто в академии «Скудерии» занимает первое место в очереди претендентов на попадание в Ф-1. Сегодня наилучшие перспективы у новоиспечённого чемпиона Формулы-3 Рафаэля Камары, который уже в дебютном сезоне доминировал в мировом юниорском первенстве. Следующий год Камара проведёт в Ф-2 и, если он и там с ходу возьмёт титул, «Феррари» будет трудно игнорировать столь одарённого молодого гонщика.

Помимо бразильца, в молодёжных формулах (F1 Academy не в счёт) прямо сейчас выступают ещё двое представителей академии «Скудерии», но их перспективы намного скромнее. Дино Беганович совсем не впечатляет в Формуле-2 (11-е место в личном зачёте), а Туукка Тапонен пока что не смог закрепиться в группе лидеров в «трёшке», хотя надежды на него возлагались серьёзные.

«Мерседес»

А вот кому в ближайшее время молодые гонщики вряд ли понадобятся, так это «Мерседесу». Андреа Кими Антонелли, судя по всему, закрыл данную квоту на годы вперёд. К тому же нельзя не сказать, что академия «серебряных стрел» достаточно скудно представлена в ведущих юниорских первенствах – много уж слишком юных гонщиков.

Датчанин Ноа Стрёмстед – единственный участник юниорской программы «Мерседеса», выступающий в этом году в мировых молодёжных первенствах. Он проводит первый полноценный сезон в Формуле-3. В целом датчанин не так уж и плох – занимает шестое место в личном зачёте перед финалом сезона. Но этого явно недостаточно, чтобы претендовать на место в Ф-1. Впрочем, может, с переходом в «двушку» дела у него пойдут лучше, как у того же Данна.

«Альпин»

В начале сезона французы произвели рокировку Дуэн – Колапинто, но глобально ситуация не улучшилась. Второй пилот как не набирал очки, так и не набирает. По идее, перед «Альпин» встаёт вопрос поиска нового гонщика, однако искать нового напарника Пьеру Гасли придётся на стороне – в академии французов и близко нет подходящих кандидатур, если не считать Пауля Арона, которого взяли под крыло уже после завершения карьеры в младших сериях. К тому же Арона приглашал Оливер Оукс, «Альпин» уже покинувший.

Прошлогодний вице-чемпион Формулы-3 Габриэль Мини откровенно скудно проводит первый сезон в «двушке»: только один подиум, да и тот в спринте – 12-е место в личном зачёте. У Куша Маини дела ещё хуже: проводя третий год в Ф-2, он проигрывает многим дебютантам. Ещё в академии «Альпин» числится выступающий в «трёшке» Николя Лякорт, но там совсем всё плохо – 0 очков за этап до финиша сезона.

Рафаэль Камара досрочно стал чемпионом Формулы-3. Что дальше? Фото: Joe Portlock/Getty Images

«Уильямс»

После провала имени Логана Сарджента в Гроуве наверняка стали более настороженно относиться к юниорам из академии. Впрочем, кандидатов на место в Ф-1 в программе поддержки «Уильямса», в общем-то, и нет. В Формуле-2 в этом году выступают два представителя академии – Виктор Мартинс и Люк Браунинг. Первый откровенно пересидел в «молодёжках» и непонятно зачем был зачислен в программу поддержки «Уильямса». А второй хоть и борется за чемпионство, но настоящего фурора не производит. По сути, Браунинг представляет собой в лучшем случае Сарджента «на максималках». Само собой, в Гроуве не будут наступать на те же грабли второй раз подряд. Тем более когда в команде есть опытные Албон и Сайнс.