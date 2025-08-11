10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит

Уже несколько сезонов после каждого этапа Формулы-1 ваш автор ставит пилотам субъективные оценки, и в летнюю паузу мы по традиции подводим промежуточные итоги рейтинга. Чуть ранее мы представили нижнюю половину таблицы, а теперь настал черёд лучших представителей пелотона.

10. Пьер Гасли (средний балл — 6,71 / всего — 94)

Гасли остаётся надёжным лидером «Альпин», и, когда машина позволяет, француз зачастую добиваться высоких результатов. Так было, например, в Бахрейне, Сильверстоуне и Спа. В то же время нельзя сказать, что француз всегда выжимает из техники максимум, а если баланс шасси подводит, Пьер на трассе практически незаметен. Тем не менее в данный момент француз — один из главных активов команды, которая пока что, увы, замыкает командный зачёт.

9. Эстебан Окон (6,75 / 94,5)

Хэмилтон и Сайнс после смены команды в межсезонье столкнулись с проблемами, а адаптация к новой машине потребовала значительных усилий. А вот Окон освоился в «Хаасе» довольно быстро. Да, в квалификациях у Эстебана порой возникают сложности, у него равный внутрикомандный счёт с дебютантом Берманом — 7:7. Однако в гонках француз выдаёт очень стабильный темп и куда чаще Оливера пробивается на финише в топ-10.

8. Исак Хаджар (6,82 / 95,5)

Хаджар — это, пожалуй, главное открытие первой половины сезона. После неудачи в Австралии француз мгновенно восстановился и уже в Китае — на совершенно незнакомой трассе в Шанхае — опередил в квалификации более опытного Цуноду, а с заменой Юки на Лоусона и вовсе стал фактически лидером «Рейсинг Буллз». Исака уже сейчас сватают в старшую команду «Ред Булл», и, если француз продолжит в том же духе, его в Формуле-1 ждёт большое будущее.

В первой половине сезона Хаджар превзошёл ожидания Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

7. Фернандо Алонсо (7,04 / 98,5)

44-летний ветеран по-прежнему в отличной форме, чего, увы, не скажешь про «Астон Мартин». Впрочем, стоило машине обрести темп, и на «Хунгароринге» Алонсо пробился в топ-5, показав лучший результат команды с Гран-при Лас-Вегаса 2023 года. Кроме того, испанец опередил Стролла в 16 квалификациях из 17 (с учётом спринтов). Если в следующем году «Астон Мартин» позволит бороться за победы и подиумы, Фернандо наверняка не упустит своего шанса.

6. Алекс Албон (7,14 / 100)

Албон продолжает доказывать, что он — один из сильнейших пилотов команд-середняков. Алекс стабилен и крайне редко допускает ошибки, он отлично знает свою машину и почти всегда использует её возможности по максимуму, и хороший тому пример — шестое место на Гран-при Бельгии. Правда, во второй половине сезона, когда Сайнс окончательно освоится за рулём, оставаться лидером «Уильямса» тайцу будет куда сложнее.

5. Ландо Норрис (7,36 / 103)

Перед стартом сезона главным фаворитом в борьбе за титул считался Норрис, но первая половина чемпионата, откровенно говоря, сложилась для Ландо так себе. Британец пытался извлечь максимум из каждого эпизода, что в итоге приводило к ошибкам и потере очков. Самые крупные из них — авария в квалификации в Джидде и столкновение с Пиастри в Монреале. Но ближе к перерыву Норрис изменил подход, и это сработало — отставание в чемпионате вновь сократилось до минимума.

4. Макс Ферстаппен (7,57 / 106)

Проблемы «Ред Булл», ставшие явными ещё в прошлом году, в текущем сезоне только усилились, из-за чего шансов побороться за титул у Ферстаппена нет, и Максу теперь остаётся лишь бороться за отдельные победы — как в Сузуке или Имоле. Нидерландец по-прежнему один из лучших пилотов в пелотоне и добивается того, что позволяет машина, но держать себя в руках ему стало ещё сложнее. И если бы не срыв в Барселоне, Ферстаппен занял бы в этом рейтинге второе, а не четвёртое место.

3. Шарль Леклер (7,79 / 109)

В «Феррари» в межсезонье существенно переработали машину, которая год назад боролась за Кубок конструкторов, однако в итоге Леклеру пришлось заново учиться пилотировать болид. И Шарль, нужно признать, справляется. На мокрой трассе у монегаска порой случаются провалы (как перед спринтом в Майами), но в большинстве случаев он сражается уверенно и жёстко (однако не слишком) и добивается максимума. Кроме того, Леклер почти уничтожил самого титулованного пилота на решётке.

Оскар Пиастри и Шарль Леклер Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

2. Оскар Пиастри (7,86 / 110)

Пиастри в этом году заслуживает звания «прорыв года». В межсезонье казалось, что Оскар рискует скатиться во вторые пилоты «Макларена», но гонщику удалось прибавить буквально в каждом компоненте, и как итог — в первой половине сезона он одержал в полтора раза больше побед, чем куда более опытный Норрис. В какой-то момент австралиец даже перехватил у напарника звание фаворита чемпионата. Однако разрыв вновь минимален, а решающие схватки — впереди.

1. Джордж Расселл (7,96 / 111,5)

Да-да, не удивляйтесь: Расселл — лучший пилот первой половины сезона. Если не считать поспешный переход на слики в Сильверстоуне и последовавший вылет, у Джорджа в первых 14 гонках не было ни единой ошибки. Каждый раз британец привозит «Мерседес» так высоко, как позволяет скорость машины, он не теряет хладнокровия и способен бороться жёстко, когда это необходимо. У Расселла есть всё, чтобы однажды стать чемпионом. Не хватает лишь подходящей для этого машины.