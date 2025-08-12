Первая победа пилота в карьере в RDS GP! И ещё 4 ярчайших момента этапа в Красноярске

Три дня дождя. Если первая ассоциация от этой фразы — современная музыка, то вы не ценитель дрифта, потому что для поклонников Российской Дрифт Серии три дня дождя — это пятый этап RDS GP в Красноярске. Культовая трасса «Красное кольцо» на уикенд превратилась в «бассейн» для синхронного автомобильного плавания. В таких непростых условиях в историю отечественного дрифта были вписаны новые достижения.

В 2025 году на каждом уикенде главного чемпионата страны по дрифту одним из основных соперников пилотов становится погода. Ни один из пяти состоявшихся по ходу сезона этапов не обошёлся без капризов небесной канцелярии, а самым безумным с точки зрения условий стал визит в Красноярск. Парные заезды на трассе «Красное кольцо» превратились в автомобильное синхронное плавание, поскольку начавшийся накануне в субботу ливень ни на минуту не прекращался в воскресенье, сопровождая все дуэли вплоть до финала.

Квалификация и парные заезды топ-32 в субботу тоже проходили в непростых условиях — сгустившиеся над автодромом тучи то проливались дождём, то переставали. Вопрос был в том, в каких условиях каждому пилоту предстояло совершать свои проезды — либо на слегка влажном асфальте, либо по полностью мокрому покрытию, либо в самых непредсказуемых обстоятельствах на постепенно высыхающем треке.

В таких обстоятельствах лучше других сначала сориентировался один из самых опытных пилотов Гран-при Российской Дрифт Серии — долгое время первенство в квалификации удерживал Аркадий Цареградцев. Лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» в лучшей попытке набрал 96,5 балла, как и Леонид Шнайдер (TimeUp) и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team), но опережал своих соперников по набранным в другой попытке баллам. Ситуация изменилась после проезда Максима Гроссмана (TimeUp), набравшего 97,5 балла, а затем и Романа Тиводара (Takayama Forward Auto), повторившего его результат. Судьбу квалификационной победы решила худшая попытка, в которой с перевесом в полбалла первенствовал Гроссман — Максим проехал на 90,5 балла против 90 баллов у Романа Тиводара. В итоге представитель Иркутска Гроссман выиграл свою первую в RDS GP квалификацию на домашней для него трассе.

Неофициальный, но очень престижный «клуб 90+» в Красноярске оказался представительным, но в него сенсационно не попал самый титулованный пилот RDS и местный герой Георгий Чивчян. Гоча набрал чуть меньше 90 баллов (89,5), однако пример лидера Takayama Forward Auto наглядно показал важность равномерного покрытия — Гоча боролся с машиной в условиях подсыхающего асфальта, и заезды были очень непростыми. А вот пилоты, по техническим причинам перенёсшие свои проезды в более позднюю «группу здоровья», получили возможность промчать уже по более сухому треку.

В парных заездах топ-32 ситуация не изменилась — покрытие оставалось нестабильным. Так что редкая дуэль обходилась без контактов, и в этих инцидентах отличалась лишь тяжесть последствий. Где-то всё заканчивалось относительно безобидными помарками в пилотаже, где-то машины разворачивало, а в особо тяжёлых случаях от автомобилей зрелищно отлетали запчасти и деформированные кузовные элементы.

Однако в воскресенье всё оказалось ещё сложнее. Альтернатив погода не предоставила — только дождь и только превратившееся местами в бурные реки и озёра гоночное полотно. Уже по ходу утренних тренировок стало понятно, что лёгкими заезды не будут. Глубокие лужи не просто замедляли пилотов и вынуждали их искать альтернативные варианты траекторий, но и ломали технику — сразу несколько машин пришлось оперативно чинить после поломок, ставших следствием преодоления водных преград. К счастью, организаторы Российской Дрифт Серии смогли быстро сориентироваться и облегчить участь пилотов, а команды блестяще справились со всеми вызовами — обошлось без технических сходов, однако контактной борьбы было немало.

«Удивительный этап! Настоящих дрифтеров погода не пугает никогда, но именно с организаторской точки зрения было очень тяжело. Меня переполняет чувство гордости за свою команду, потому что мы сделали невозможное. У нас была огромная лужа, мы не могли с утра ехать вообще. Наши ребята сначала лопатами проделали траншеи, а потом приехал экскаватор и докопал дренажный канал. Я думаю, ни в одной стране мира за час-полтора нельзя найти экскаватор, чтобы спустить воду с трассы. Так мы обеспечили нормальные условия, в которых пилоты смогли показать полноценный дрифт. И энергия от заездов перешла к зрителям — было невозможно уйти с трибун. Это магия настоящего дрифта, лучшего в мире дрифта», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский, поблагодарив болельщиков, которые стойко на протяжении всего дня терпели на трибунах холодный дождь и порывистый ветер.

В этих невероятно сложных условиях лучше остальных со всеми вызовами справился Тимофей Добровольский. В 2023 году в Санкт-Петербурге в дикий ливень пилот выиграл свою первую квалификацию в RDS GP, а в этом сезоне в похожих обстоятельствах спортсмен сквозь дождь и ветер «приплыл» к своей первой победе в парных заездах Гран-При Российской Дрифт Серии. Причём на пути к триумфу Тимофей обошёл не просто своего напарника по Takayama Forward Auto, но местную легенду и четырёхкратного чемпиона серии Георгия Чивчяна!

Приключения пилота Takayama Forward Auto начались ещё в субботу, когда в топ-32 его автомобиль «подбил» Данила Воробьёва из LUKOIL Racing Drift Team. В топ-16 машину Тимофея взял на таран Леонид Шнайдер (TimeUp). В четвертьфинале дуэль с Андреем Астаповым (LUKOIL Racing Drift Team) прошла без контактов, однако сражение было весьма непростым для обоих пилотов. Сильнее в этой битве оказался представитель красноярской команды, которого в полуфинале ждал победитель квалификации Максим Гроссман из TimeUp. Гроссман на постановке хорошим ходом приехал в машину Добровольского, и каким-то чудом Тимофей сохранил контроль над автомобилем. Он смог завершить заезд и в награду за свои труды получил путёвку в финал.

В решающем сражении Тимофея Добровольского ждал Георгий Чивчян. Фаворитом в дуэли выглядел Гоча, который как пилот вырос на «Красном кольце», однако дождь и мокрая трасса смешали все карты. Чивчян въехал в задний бампер машины Тимофея на постановке, однако оба пилота продолжили движение и выдали плотный проезд, в котором оторванный задний бампер автомобиля Добровольского попал под колёса соперника. Но и этот инцидент не смутил ни одного из дуэлянтов — Чивчян благополучно доехал до финиша, а Добровольский сохранил хладнокровие и в роли преследователя не допускал грубых ошибок. Этого оказалось достаточно для первой в его карьере победы на этапе RDS GP.

Второе место, остановившись в шаге от своей юбилейной 20-й победы в RDS GP, завоевал Георгий Чивчян. Гоча в парных заездах планомерно победил Антона Клямко, Данилу Скоробогатова (LUKOIL Racing Drift Team) и своего сокомандника Романа Тиводара, а затем и лидера «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева. Единственное поражение самый титулованный пилот российского дрифта потерпел от своего напарника и ученика, что не стало большим огорчением для четырёхкратного чемпиона Российской Дрифт Серии.

Дополнил подиум на радость сибирским поклонникам дрифта Аркадий Цареградцев. У уроженца Красноярска и пилота, которому «Красное кольцо» прекрасно знакомо, были все шансы выйти в финал и сразиться за победу, однако он довольствовался только третьей позицией. На пути к призовому шампанскому Цареградцев победил Илью Фёдорова, Григория Бурлуцкого (Carville Racing), Сергея Кузнецова (STAR PЁR STARS AIMOL), а затем в битве за третье место в плотнейшей борьбе взял верх над триумфатором квалификации Максимом Гроссманом (TimeUp).

На фоне успеха сибирских пилотов неприятный сюрприз второй этап подряд преподнесли лидеры личного зачёта Антон Козлов (Carville Racing) и Артём Шабанов (TimeUp). Если на предыдущем этапе на ADM Raceway оба не смогли выйти из топ-32, то на «Красном кольце» они не продвинулись дальше топ-16. Прекрасные шансы обойти Козлова и Шабанова в личном зачёте были у Дамира Идиятулина, однако пилот Fresh Racing выбыл из борьбы на стадии топ-8. Это не позволило ему набрать достаточно очков, чтобы выйти на первое место. Так что по итогам уикенда в Красноярске тройка лидеров личного зачёта сохранила прежний порядок.

А вот в командном зачёте случились серьёзные перестановки. Подиум TimeUp позволил коллективу сохранить первую строчку в протоколах, но на второе место вырвалась Takayama Forward Auto — победа на домашнем этапе позволила разом отыграть несколько позиций. Тройку лидеров в командном зачёте после пяти прошедших уикендов замыкает Fresh Racing.

Рейтинг: самые яркие события 5-го этапа RDS GP Фото: Пресс-служба RDS GP 1 место Сибирское «эль класико» Гочи и Царя Вообще, о такой дуэли мечтают все поклонники дрифта, а уж если дело происходит на «Красном кольце», то это вообще предел возможного! Единственное, что встречу двух сибиряков и двух чемпионов RDS GP хотелось бы видеть в финале, но и в топ-4 противостояние Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева стоит дорогого. Сибирское дрифтовое «эль класико» стало наградой для промокших до нитки болельщиков на трибунах автодрома. Гоча и Царь выдали два красивых проезда, в которых пилоту «LECAR Одержимые Моторспорт» помарок избежать не удалось — в итоге путёвку в решающую битву дня получил создатель коллектива Takayama Forward Auto. Фото: Пресс-служба RDS GP 2 место Домашний дубль Takayama Forward Auto И так вышло, что финал пятого этапа RDS GP в 2025 году превратился в бенефис команды Takayama Forward Auto. На фоне невыразительных выступлений в Красноярске в предыдущие сезоны, когда команде на домашнем автодроме раз за разом не везло, на сей раз коллектив реабилитировался сполна, обеспечив себе победный дубль. Потому что участниками финала стали Тимофей Добровольский и Георгий Чивчян. Для каждого из них битва носила принципиальный характер. Тимофей претендовал на свой дебютный успех в парных заездах RDS GP, а Георгий мог рассчитывать на юбилейный, 20-й, триумф в серии и первую победу на новой Forward Racing 400Z. Внутрикомандное сражение не обошлось без контактной борьбы, которая сделала победителем Добровольского, однако Чивчян абсолютно не был расстроен — ученик превзошёл своего учителя, а это лучшая награда для Гочи. Фото: Пресс-служба RDS GP 3 место Краш-тесты от Тимофея Добровольского и Данилы Воробьёва Без OMT-заездов обошлось противостояние Тимофея Добровольского и Данилы Воробьёва, зато свои плановые проезды будущий победитель уикенда и дебютант RDS GP провели в таком зрелищном стиле, что эту дуэль болельщики Российской Дрифт Серии будут вспоминать ещё долго! Добровольский начал сражение лидером, но почти сразу же заезд принял характер контактной борьбы — Воробьёв подрихтовал своему сопернику корму машины, лишив её обоих фонарей. Когда пилоты поменялись ролями, Тимофей взял реванш — он так плотно преследовал Данилу, что в какой-то момент снёс почти всю заднюю часть дрифт-кара противника! Друг на друга молодые спортсмены зла не держали, с улыбкой отметив после финиша, что им по душе такие плотные и острые баталии на трассе. Фото: Пресс-служба RDS GP 4 место Дмитрий Щербина идёт на таран Сергея Кузнецова Пилот «АВТОБАНа» Дмитрий Щербина громкими успехами в RDS GP похвастать пока не может, зато по ходу своего дебютного сезона в главном турнире России по дрифту стабильно становится участником ярких во всех смыслах эпизодов. Переплюнуть саморазрушение своей Toyota Mark II JZX81 на этапе в Санкт-Петербурге не удалось, но испортить жизнь себе и сопернику в Красноярске спортсмен сумел. В топ-16 на постановке Щербина прилетел хорошим ходом в Flanker F Сергея Кузнецова. Естественно, после такого тарана победителем в дуэли был назван пилот STAR PЁR STARS AIMOL, но последствия контакта, спровоцированного Дмитрием, его соперник ощущал и в следующих заездах. Это Toyota бессмертная, а вот российский гиперкар гораздо нежнее и без последствий для него контакты с соперником не проходят… Фото: Пресс-служба RDS GP 5 место Бесконечное сражение Леонида Шнайдера и Дениса Сорокопуда История противостояния Шнайдера и Сорокопуда на «Красном кольце» началась в 2023 году, когда два молодых пилота устроили зрелищную аварию под знаменитым красноярским светофором. Денис, выступавший тогда в составе LUKOIL Racing Drift Team, на постановке вынес Леонида, который серьёзно разбил свою машину. Накал эмоций был таков, что поведение обоих пилотов надолго стало одним из самых ярких эпизодов в истории российского дрифта. И спустя два года битва этих же спортсменов — к счастью, без таких серьёзных последствий! — получила своё продолжение. В топ-32 в заездах этого тандема судьи использовали все отведённые регламентом возможности для выявления победителей в дуэлях. Леонид и Денис продемонстрировали столь равный и плотный дрифт, что судьям потребовался перезаезд (ОМТ). За которым последовал ещё один, завершившийся столкновением из-за обоюдной ошибки дуэлянтов. В итоге путёвку в топ-16 получил Шнайдер, поскольку по итогам квалификации он оказался в протоколах выше Сорокопуда.

*****

За два этапа до окончания сезона RDS GP 2025 борьба за титулы обострилась до предела. В личном зачёте пятёрку лидеров разделяют всего 124 балла, отыграть которые вполне реально. Потенциально шансы на итоговую победу есть и у других спортсменов, особенно если их соперники допустят промахи на предстоящих уикендах в Санкт-Петербурге и Москве. О командном сражении и говорить не стоит — отрывы здесь настолько малы, что один удачный для догоняющих этап при одновременных проблемах у лидеров может с ног на голову перевернуть положение в протоколах.

Классическая конфигурация «Игора Драйв» и «обратная» версия оцениваемого участка Moscow Raceway станут ключевыми этапами чемпионской гонки Гран-При Российской Дрифт Серии в 2025 году. Первая часть этой остросюжетной битвы ждёт поклонников RDS GP уже в конце августа — 30-31 августа турнир второй раз за сезон отправится в Северную столицу на самую скоростную трассу в календаре чемпионата.