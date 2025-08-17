Разбор новичков Формулы-1: для кого-то первый сезон грозит оказаться и последним

За неделю в «Ред Булл» Лоусон чуть не разрушил всю карьеру, а у Дуэна почти наверняка не будет второго шанса.

Летний перерыв в Формуле-1 — традиционное время подведения промежуточных итогов. В ожидании Гран-при Нидерландов, который пройдёт в последний день августа, мы разбираем дебютантов текущего сезона.

Джек Дуэн

На данный момент карьера Дуэна насчитывает семь Гран-при Формулы-1 — почти наверняка так навсегда и останется. Сезон-2025 для Джека сложился максимально проблемно. В Австралии на мокрой трассе австралиец вылетел в стену уже на первом круге, в Китае допустил разворот в квалификации и выбил в спринте Бортолето, а в Японии разложил машину о заграждения — то ли не выключил DRS, то ли система сама не закрылась. Уже тогда заговорили о грядущей замене на Колапинто, но проблемы продолжались.

В Бахрейне Дуэн был единственным, кто схлопотал штраф за нарушение границ трассы, в Саудовской Аравии пал жертвой неудачной тактики, а в Майами, где австралиец впервые опередил Гасли в квалификации, он столкнулся с Лоусоном. В том случае вина скорее на Лиаме, тем не менее практически все остальные проблемы — на совести Джека. Если бы не замена на Колапинто, Дуэн почти наверняка смог бы прибавить, однако его реального потенциала мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.

Франко Колапинто

Заменив Сарджента в прошлом году, Колапинто по-настоящему блеснул: Франко уверенно затмил американца, в какой-то момент им интересовались даже в «Ред Булл». Увы, в «Альпин» аргентинец смотрится уже совсем не так уверенно, как во время дебюта за «Уильямс». Колапинто время от времени попадает в аварии, не может угнаться за Гасли и, откровенно говоря, смотрится в кокпите немногим лучше Дуэна. По слухам, Флавио Бриаторе, главный инициатор замены, выступлениями Франко разочарован.

Как сообщают разные источники, в «Альпин» всерьёз рассматривают замену Колапинто на Пауля Арона — эстонца, который в прошлом году уступил в Формуле-2 лишь Бортолето и Хаджару. Впрочем, даже если Франко сохранит за собой место до конца сезона, с такими результатами и ошибками продление контракта ему не светит. Нужно значительно прибавлять — и в скорости, и в стабильности, но, говорят, менеджмент гонщика уже изучает другие варианты продолжения карьеры — в IndyCar и гонках на выносливость.

Франко Колапинто Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Лиам Лоусон

Зимой Лоусон излучал уверенность: он попал в молодёжную программу «Ред Булл» в 2019-м и теперь стал пилотом основной команды австрийцев. Но возможность, выглядевшая как шанс всей жизни, буквально за восемь дней чуть не похоронила всю карьеру. Первые два Гран-при стали катастрофой — гонщик в прямом смысле не понимал, что происходит, и не мог проехать в квалификации ни одного нормального круга. На таком фоне понижение в «Рейсинг Буллз» выглядит спасением.

После возвращения в младшую команду Лоусон уступал Хаджару, однако постепенно восстановил веру в собственные силы, финишировал шестым в Шпильберге, а также занял восьмое места в Спа и Будапеште. Кроме того, Лиам дважды опередил Исака в квалификациях, и есть надежда, что новозеландец себя ещё покажет. Два этапа в составе «Ред Булл» нанесли сильнейший удар по репутации Лоусона, но у него ещё есть шанс её восстановить и закрепиться на стартовой решётке Формулы-1.

Оливер Берман

Берман попал в Формулу-1 через Академию «Феррари», и в первую очередь именно благодаря ей британец выступает именно в «Хаасе», исторически имеющим тесные связи со «Скудерией». И на фоне недавних проблем Льюиса Хэмилтона именно Оливера эксперты называют в первую очередь, когда речь заходит об экстренной замене семикратного чемпиона мира. Пока, правда, нет ощущения, что Берман дорос до топ-команды, однако у Олли есть все шансы быстро до неё дорасти.

Скорость у британца есть, и это видно, например, по равному с опытнейшим Оконом счёту в квалификациях. Кроме того, пусть у Бермана и меньше очков, чем у француза, средняя позиция на финише гонок у них почти одинаковая — 12 и 12,08. Но в сравнении с Эстебаном Оливеру пока не хватает стабильности, молодой британец чаще допускает ошибки и тем самым осложняет себе жизнь в гонках. Однако стабильность придёт, уверены в «Феррари» и «Хаасе», время у Бермана ещё есть.

Оливер Берман Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Андреа Кими Антонелли

Перед стартом сезона самым хайповым новичком был Антонелли, и это неудивительно — дебютант пришёл на место самого титулованного пилота современности. Некоторые оптимисты верили, что Кими сразу затмит Расселла и станет для «Мерседеса» новым Ферстаппеном, однако реальность оказалась несколько прозаичнее. Нет, итальянец не разочаровал и провёл первую половину сезона именно так, как и должен был 18-летний новичок с его опытом — и с Расселлом ему тягаться пока рано.

Антонелли — смелый гонщик с огромным потенциалом, он способен атаковать на почти незнакомой машине. Но Кими теряется, если у болида проблемы с балансом, и время от времени допускает небольшие ошибки, которые влияют на результат. Кроме того, итальянец уступает Расселлу на длинных отрезках. Впрочем, в этом тоже нет ничего удивительного — Джордж выступает в Формуле-1 седьмой год и в прошлом сезоне опережал того самого титулованного пилота современности.

Габриэл Бортолето

Протеже Фернандо Алонсо дебютировал в Формуле-1 в составе самой слабой, согласно Кубку конструкторов прошлого года, команде, и тем не менее сумел раскрыться. Поначалу у Бортолето, как и у других новичков, возникали проблемы на длинных отрезках, однако уже в первой квалификации сезона Габриэл опередил Хюлькенберга. Затем, когда инженеры улучшили машину, бразилец обрёл стабильность и в гоночных условиях, а перед летним перерывом взял шестое место на «Хунгароринге».

К летнему перерыву Бортолето доказал, что достоин места в Формуле-1, а в «Ауди» не ошиблись, подписав с ним контракт. У «Кик-Заубера» нет особенных турнирных амбиций, и чем ниже команда будет в Кубке конструкторов, тем больше времени инженеры смогут провести в аэродинамической трубе. Таким образом, Габриэл находится в уникальной позиции и может спокойно набираться опыта. Если бразилец продолжит прогрессировать, то уже в сезоне-2026 у него будет шанс стать лидером заводской команды.

Исак Хаджар и Габриэл Бортолето Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Исак Хаджар

Хаджар — главное открытие первой половины сезона. Причём начался год для Исака с обидного вылета на прогревочном круге в Мельбурне — кадры, на которых отец Льюиса Хэмилтона утешает француза, затем облетели весь мир. И, нужно отдать должное, Хаджар мгновенно оправился от неудачи и уже в Китае пробился в Q3 и опередил там Юки Цуноду. С того момента Исак смотрелся за рулём всё увереннее и на фоне прихода Лоусона стал лидером «Рейсинг Буллз».

Впрочем, главные испытания впереди. Лоусон возвращает форму и уже порой опережает Хаджара, и в оставшихся гонках Лиам сделает всё, чтобы доказать, что начало сезона было недоразумением. Удержаться в статусе лидера команды Исаку будет непросто, но если он одержит верх в условиях конкуренции, то существенно приблизит переход в топ-команду. По слухам, напарником Ферстаппена француз может стать уже в следующем году, когда у «Ред Булл», как и у других команд, будет совершенно другая машина.