Новички Формулы-1 сезона-2025: Дуэн, Колапинто, Лоусон, Берман, Антонелли, Бортолето, Хаджар

Разбор новичков Формулы-1: для кого-то первый сезон грозит оказаться и последним
Дмитрий Захарченко
Разбор новичков Формулы-1
Аудио-версия:
За неделю в «Ред Булл» Лоусон чуть не разрушил всю карьеру, а у Дуэна почти наверняка не будет второго шанса.

Летний перерыв в Формуле-1 — традиционное время подведения промежуточных итогов. В ожидании Гран-при Нидерландов, который пройдёт в последний день августа, мы разбираем дебютантов текущего сезона.

Джек Дуэн

На данный момент карьера Дуэна насчитывает семь Гран-при Формулы-1 — почти наверняка так навсегда и останется. Сезон-2025 для Джека сложился максимально проблемно. В Австралии на мокрой трассе австралиец вылетел в стену уже на первом круге, в Китае допустил разворот в квалификации и выбил в спринте Бортолето, а в Японии разложил машину о заграждения — то ли не выключил DRS, то ли система сама не закрылась. Уже тогда заговорили о грядущей замене на Колапинто, но проблемы продолжались.

В Бахрейне Дуэн был единственным, кто схлопотал штраф за нарушение границ трассы, в Саудовской Аравии пал жертвой неудачной тактики, а в Майами, где австралиец впервые опередил Гасли в квалификации, он столкнулся с Лоусоном. В том случае вина скорее на Лиаме, тем не менее практически все остальные проблемы — на совести Джека. Если бы не замена на Колапинто, Дуэн почти наверняка смог бы прибавить, однако его реального потенциала мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.

Жесточайшая борьба за звание лучшего середняка:
В Ф-1 середина сезона. Как себя проявила каждая из команд и её гонщики? Экспресс-разбор
В Ф-1 середина сезона. Как себя проявила каждая из команд и её гонщики? Экспресс-разбор

Франко Колапинто

Заменив Сарджента в прошлом году, Колапинто по-настоящему блеснул: Франко уверенно затмил американца, в какой-то момент им интересовались даже в «Ред Булл». Увы, в «Альпин» аргентинец смотрится уже совсем не так уверенно, как во время дебюта за «Уильямс». Колапинто время от времени попадает в аварии, не может угнаться за Гасли и, откровенно говоря, смотрится в кокпите немногим лучше Дуэна. По слухам, Флавио Бриаторе, главный инициатор замены, выступлениями Франко разочарован.

Как сообщают разные источники, в «Альпин» всерьёз рассматривают замену Колапинто на Пауля Арона — эстонца, который в прошлом году уступил в Формуле-2 лишь Бортолето и Хаджару. Впрочем, даже если Франко сохранит за собой место до конца сезона, с такими результатами и ошибками продление контракта ему не светит. Нужно значительно прибавлять — и в скорости, и в стабильности, но, говорят, менеджмент гонщика уже изучает другие варианты продолжения карьеры — в IndyCar и гонках на выносливость.

Франко Колапинто

Франко Колапинто

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Лиам Лоусон

Зимой Лоусон излучал уверенность: он попал в молодёжную программу «Ред Булл» в 2019-м и теперь стал пилотом основной команды австрийцев. Но возможность, выглядевшая как шанс всей жизни, буквально за восемь дней чуть не похоронила всю карьеру. Первые два Гран-при стали катастрофой — гонщик в прямом смысле не понимал, что происходит, и не мог проехать в квалификации ни одного нормального круга. На таком фоне понижение в «Рейсинг Буллз» выглядит спасением.

После возвращения в младшую команду Лоусон уступал Хаджару, однако постепенно восстановил веру в собственные силы, финишировал шестым в Шпильберге, а также занял восьмое места в Спа и Будапеште. Кроме того, Лиам дважды опередил Исака в квалификациях, и есть надежда, что новозеландец себя ещё покажет. Два этапа в составе «Ред Булл» нанесли сильнейший удар по репутации Лоусона, но у него ещё есть шанс её восстановить и закрепиться на стартовой решётке Формулы-1.

Рассуждаем о составах команд:
Кто за кого поедет в следующем сезоне Формулы-1? Наш прогноз на все 22 места
Кто за кого поедет в следующем сезоне Формулы-1? Наш прогноз на все 22 места

Оливер Берман

Берман попал в Формулу-1 через Академию «Феррари», и в первую очередь именно благодаря ей британец выступает именно в «Хаасе», исторически имеющим тесные связи со «Скудерией». И на фоне недавних проблем Льюиса Хэмилтона именно Оливера эксперты называют в первую очередь, когда речь заходит об экстренной замене семикратного чемпиона мира. Пока, правда, нет ощущения, что Берман дорос до топ-команды, однако у Олли есть все шансы быстро до неё дорасти.

Скорость у британца есть, и это видно, например, по равному с опытнейшим Оконом счёту в квалификациях. Кроме того, пусть у Бермана и меньше очков, чем у француза, средняя позиция на финише гонок у них почти одинаковая — 12 и 12,08. Но в сравнении с Эстебаном Оливеру пока не хватает стабильности, молодой британец чаще допускает ошибки и тем самым осложняет себе жизнь в гонках. Однако стабильность придёт, уверены в «Феррари» и «Хаасе», время у Бермана ещё есть.

Оливер Берман

Оливер Берман

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Андреа Кими Антонелли

Перед стартом сезона самым хайповым новичком был Антонелли, и это неудивительно — дебютант пришёл на место самого титулованного пилота современности. Некоторые оптимисты верили, что Кими сразу затмит Расселла и станет для «Мерседеса» новым Ферстаппеном, однако реальность оказалась несколько прозаичнее. Нет, итальянец не разочаровал и провёл первую половину сезона именно так, как и должен был 18-летний новичок с его опытом — и с Расселлом ему тягаться пока рано.

Антонелли — смелый гонщик с огромным потенциалом, он способен атаковать на почти незнакомой машине. Но Кими теряется, если у болида проблемы с балансом, и время от времени допускает небольшие ошибки, которые влияют на результат. Кроме того, итальянец уступает Расселлу на длинных отрезках. Впрочем, в этом тоже нет ничего удивительного — Джордж выступает в Формуле-1 седьмой год и в прошлом сезоне опережал того самого титулованного пилота современности.

Субъективные итоги 14 гонок чемпионата:
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит

Габриэл Бортолето

Протеже Фернандо Алонсо дебютировал в Формуле-1 в составе самой слабой, согласно Кубку конструкторов прошлого года, команде, и тем не менее сумел раскрыться. Поначалу у Бортолето, как и у других новичков, возникали проблемы на длинных отрезках, однако уже в первой квалификации сезона Габриэл опередил Хюлькенберга. Затем, когда инженеры улучшили машину, бразилец обрёл стабильность и в гоночных условиях, а перед летним перерывом взял шестое место на «Хунгароринге».

К летнему перерыву Бортолето доказал, что достоин места в Формуле-1, а в «Ауди» не ошиблись, подписав с ним контракт. У «Кик-Заубера» нет особенных турнирных амбиций, и чем ниже команда будет в Кубке конструкторов, тем больше времени инженеры смогут провести в аэродинамической трубе. Таким образом, Габриэл находится в уникальной позиции и может спокойно набираться опыта. Если бразилец продолжит прогрессировать, то уже в сезоне-2026 у него будет шанс стать лидером заводской команды.

Исак Хаджар и Габриэл Бортолето

Исак Хаджар и Габриэл Бортолето

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Исак Хаджар

Хаджар — главное открытие первой половины сезона. Причём начался год для Исака с обидного вылета на прогревочном круге в Мельбурне — кадры, на которых отец Льюиса Хэмилтона утешает француза, затем облетели весь мир. И, нужно отдать должное, Хаджар мгновенно оправился от неудачи и уже в Китае пробился в Q3 и опередил там Юки Цуноду. С того момента Исак смотрелся за рулём всё увереннее и на фоне прихода Лоусона стал лидером «Рейсинг Буллз».

Впрочем, главные испытания впереди. Лоусон возвращает форму и уже порой опережает Хаджара, и в оставшихся гонках Лиам сделает всё, чтобы доказать, что начало сезона было недоразумением. Удержаться в статусе лидера команды Исаку будет непросто, но если он одержит верх в условиях конкуренции, то существенно приблизит переход в топ-команду. По слухам, напарником Ферстаппена француз может стать уже в следующем году, когда у «Ред Булл», как и у других команд, будет совершенно другая машина.

Чем закончилась первая половина сезона:
В Формуле-1 больше нет фаворита в личном зачёте. Главные итоги Гран-при Венгрии
В Формуле-1 больше нет фаворита в личном зачёте. Главные итоги Гран-при Венгрии
