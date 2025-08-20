«Мерседес» — худшая из топ-команд Формулы-1. Есть ли вообще шанс вернуть титул?

С 2014 по 2021 год команда «Мерседес» выиграла восемь Кубков конструкторов подряд — Формула-1 прежде не знала такого доминирования. Немецкие машины были сильнейшими в каждый из сезонов турбогибридного регламента с плоским днищем. Однако затем наступил 2022-й, правила позволяют активно работать с граунд-эффектом — и бывший ещё вчера непобедимым «Мерседес» оказался худшим в четвёрке топ-команд.

И вот уже четыре года бывшие чемпионы не могут разобраться с техническим регламентом. А ведь уже в сезоне-2026 в силу вступит новый — и совсем не факт, что «Мерседес» сможет отыграться.

Из фаворитов — в андердоги

В 2022 году тогда ещё действующие чемпионы удивили паддок необычным шасси с ультракомпактными понтонами с вертикальными воздуховодами. Никто тогда не рискнул пойти этим путём, и в исполнении «Мерседеса» идея «не взлетела» — машина получилась капризной на трассе и, что ещё хуже — баланс не поддавался исправлению с помощью настроек. Иногда болид смотрелся достойно и впечатлял в хорошем смысле: в Сан-Паулу Расселл и Хэмилтон завоевали для немцев дубль, но в Кубке конструкторов команда откатилась на третье место.

К следующему году команда сохранила концепцию шасси, попытавшись доработать, однако эффекта это никакого не дало, и уже в середине сезона-2023 было принято решение отказаться от «нулевых понтонов» и перейти на шасси более традиционной компоновки. Тот год «Мерседес» закончил без побед, но ожидания были высоки: в паддоке верили, что под руководством Джеймса Эллисона и с учётом наработанного опыта построенная с нуля машина будет хотя бы понятна пилотам, они смогут атаковать в полной мере и чаще участвовать в борьбе за победу.

Джордж Расселл лидирует на старте Гран-при Лас-Вегаса 2024 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Однако этого не произошло. Как ни старались инженеры, машина оставалась капризной и непредсказуемой. Причём в условиях низких температур «Мерседес» внезапно обретал скорость, Хэмилтон одержал красивую победу в Сильверстоуне, в Спа, если бы не дисквалификация Расселла, команда завоевала бы ещё один дубль, а в Лас-Вегасе немецкому болиду вообще не было равных. Тем не менее даже с четырьмя победами «Мерседес» в 2024 году занял только четвёртое место Кубка конструкторов — так низко немецкая команда не была с 2012 года.

По итогам первой половины сезона-2025 «Мерседес» поднялся на третью строчку и борется за второе место с «Феррари», но следует отметить, что зачастую «Ред Булл» (по крайней мере одна его машина) опережает Расселла и сменившего Льюиса Антонелли. То есть фактически «Мерседес» так и не смог прибавить в сравнении с 2022 годом и последние четыре года топчется на месте. До уровня середняков «Мерседес», конечно, не скатился, однако редкие отдельные победы не отвечают амбициям недавно доминировавшей команды — и одного из крупнейших автопроизводителей планеты.

На фоне остальных

Пока «Мерседес» мучится с граунд-эффектом, Макс Ферстаппен выиграл в составе «Ред Булл» три чемпионата, «Макларен» из нижней части турнирной таблицы прорвался на вершину Кубка конструкторов, и даже «Феррари», которая в прошлом году до конца билась за командный титул, одержала больше побед, чем немцы: 10 против шести. Статистика в Формуле-1 — часто ненадёжная вещь, однако в случае с «Мерседесом» цифры очень чётко отражают ситуацию. Впрочем, больше всего удручает то, что в условиях ограниченных бюджетов (и ресурсов) инженеры «Мерседеса» оказались де-факто беспомощны.

Одновременно с этим на фоне скорого вступления в силу нового технического регламента «Мерседес» называют одним из фаворитов следующего сезона — якобы силовая установка немцев будет лучше, чем у соперников. Это, однако, всего лишь слухи. Сами по себе двигатели в сезоне-2026 станут чуть проще — Формула-1 отказалась от модуля MGU-H. Главный вызов — изменение соотношения отдачи ДВС и электромотора, который в 2026-м должен выдавать гораздо больше мощности. И вряд ли в «Мерседесе» достаточно знают о гибридах других мотористов, чтобы делать обоснованные выводы.

Предсказать расстановку сил в сезоне-2026 пока невозможно Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Кроме того, в регламенте постройки шасси перемены ещё более обширные — у новых болидов будут по большей части плоское днище и активная аэродинамика нового формата. Создание шасси с чистого листа — это шанс, но перед сезоном-2024 в «Мерседесе» так уже делали — и не преуспели. Тогда, правда, у немцев не было Симоне Ресты, который присоединился к команде Джеймса Эллисона лишь в марте того года. Как бы там ни было, предсказать расстановку сил в следующем году в данный момент не может никто.

По меньшей мере пять команд претендуют на то, чтобы бороться за титул в следующем году — помимо привычных фаворитов в лице «Макларена», «Ред Булл» и «Феррари», а также рассчитывающего прибавить «Мерседеса», подаёт большие надежды «Астон Мартин». Не так давно Фернандо Алонсо за рулём их машины боролся за подиумы, а новый болид для испанского ветерана проектирует Эдриан Ньюи, в распоряжении которого самая современная в Формуле-1 инфраструктура. Предстоящее межсезонье станет одним из самых интригующих за последние годы.