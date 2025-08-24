До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1

В следующем году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, и в паддоке называют эту реформу самой масштабной в истории спорта. Машины получат активную аэродинамику нового поколения, новые силовые установки, благодаря которым болид как ракета вылетает из поворота, но может лишиться почти половины мощности к концу прямой.

При этом максимальные скорости новых машин будут достигать 400 км/ч, а гонщикам предстоит с нуля учиться управлять этими автомобилями. Рассказываем, какими станут машины Формулы-1 в сезоне-2026.

Болиды будут компактнее и легче

Реформа технического регламента задумана для того, чтобы сделать борьбу в Формуле-1 более яркой, плотной и непредсказуемой. А главная проблема современных машин в этом смысле — они слишком крупные и тяжёлые. Организаторы учли уроки последних лет, и в следующем году болиды станут чуть легче и меньше.

Правда, габариты машин уменьшатся не слишком сильно — болиды станут на 20 см у́же и на 10 см короче. Это вряд ли существенно изменит картину. Весить машины будут на 30 кг меньше — 768 кг, однако они всё равно тяжелее болидов 2021 года (они весили 752 кг). Впрочем, это шаг в правильном направлении — пусть и не слишком большой.

Компактнее станут и шины: передние станут у́же на 2,5 см, задние — на 3 см. В «Пирелли» уверяют, что при столь малых значениях уровень сцепления резины снизится несущественно и будет компенсирован меньшими завихрениями воздуха от колёс.

Шасси Формулы-1 2026 года Фото: FIA

Активная аэродинамика без граунд-эффекта

В контексте аэродинамики, пожалуй, главное изменение — фактический отказ от граунд-эффекта. Со следующего года у команд будет преимущественно плоское днище — почти так же, как это было до сезона-2022. Это позволит настраивать машины чуть менее жёстко, поскольку новые шасси не требуют столь жёсткой платформы и не будут терять почти всю прижимную силу из-за колебаний. В конце концов ощущения от пилотирования машины станут более естественными, а тем, кто так и не освоился с болидами текущего поколения, станет проще.

Более заметным глазу изменением станет использование активной аэродинамики: со следующего года пилоты смогут открывать не только заднее антикрыло (как это предусмотрено действующей системой DRS), но и переднее. Так, по умолчанию машины едут в Z-режиме, однако при переключении в X-режим приподнимутся лопасти антикрыльев. Использовать систему можно будет только на заранее определённых частях трассы.

Двигатели нового поколения

Другое важнейшее изменение в Формуле-1 — новые двигатели. С технологической точки зрения это те же турбогибридные V6 объёмом 1,6 литра, однако для снижения расходов решено отказаться от MGU-H — генератора тепловой энергии. За электрическую часть теперь будет отвечать только MGU-K — генератор кинетической энергии на торможениях. При этом роль гибридной составляющей существенно вырастет.

Шасси Формулы-1 2026 года Фото: FIA

Если в данный момент в виде электрической энергии силовая установка выдаёт 16% пиковой мощности, то со следующего года на долю гибрида будет приходиться почти 47%, а его отдача составит 350 кВт (476 л. с.) вместо прежних 120 (163 л. с.). При этом мощность ДВС будет снижена с 630 кВт (857 л. с.) до 400 кВт (544 л. с.). Суммарная отдача силовой установки останется на прежнем уровне — 750 кВт (1020 л. с.).

Предполагается, что в следующем году модуль MGU-K будет аккумулировать вдвое больше энергии, и, вероятно, пилотам придётся изменить стиль пилотирования и активнее работать на торможениях, чтобы рекуперировать необходимую мощность. В паддоке при этом переживают, что батареи будут разряжаться слишком быстро и на быстрых трассах с большим количеством прямых болиды станут непредсказуемо замедляться.

Ещё одно нововведение — режим Manual Override, при активации которого гонщик получит кратковременное увеличение мощности. Предполагается, что использовать Manual Override пилоты смогут в любой части трассы — в отличие от систем активной аэродинамики. Manual Override должен стать важным тактическим элементом борьбы пилотов и помочь им проводить яркие и непредсказуемые обгоны.

Другая Формула-1

Как сказал чуть ранее Шарль Леклер, пилотам придётся забыть наработанные годами привычки и заново учиться управлять машинами Формулы-1. По данным симуляций, за счёт огромной мощности гибрида у болидов невероятная динамика разгона, и из поворотов болиды вылетают как из пушки. Говорят, максимальная скорость этих машин — под 400 км/ч, при том что действующий рекорд скорости в Формуле-1 — 378 км/ч, показанные Боттасом в квалификации в Баку в 2016-м.

Шасси Формулы-1 2026 года Фото: FIA

В то же время никуда не делись опасения в слишком быстрой разрядке гибрида — в ФИА пообещали следить за ситуацией, и, если машины действительно будут внезапно терять мощность на прямых, организаторы вмешаются. Кроме того, чуть ранее, познакомившись с новыми машинами на симуляторах, пилоты жаловались на слишком большой перепад в прижимной силе при работе с X-режимом — вплоть до того, что болид становился неуправляемым.

Также в данный момент практически невозможно себе представить, как именно сработает Manual Override. Насколько значимым будет эффект этого режима и будет ли он зависеть от характера трассы, какие именно стратегии будут применять пилоты — обо всём этом пока остаётся только гадать. Но уже сейчас понятно, что в 2026 году всех нас ждёт совершенно другая Формула-1.