Напарником Ферстаппена станет чемпион IndyCar?! Но нужна ли ему Формула-1…

Команда «Ред Булл» заинтересована в контракте с четырёхкратным чемпионом серии IndyCar и рассматривает испанца в качестве напарника Макса Ферстаппена — об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает американское издание Indianapolis Star.

В той же публикации, правда, автор оговаривается, что на прямой вопрос Палоу ответил, что не знает ни о каких переговорах с «Ред Булл», а его нынешняя команда — «Ганасси», с которой у испанца контракт до конца 2026 года, — не получала от австрийцев никаких запросов. Это, впрочем, не значит, что стороны действительно не ведут переговоров…

Зачем «Ред Булл» Палоу?

В последние годы у «Ред Булл» проблемы со второй машиной, и если поначалу Серхио Перес с ней как-то справлялся, то после его прошлогодних проблем и последовавшего увольнения ни Лиам Лоусон, ни Юки Цунода найти с болидом общий язык не могут. По слухам, в Милтон-Кинсе в следующем году хотят поставить в пару к Максу Ферстаппену Исака Хаджара, но француз, видя проблемы предшественников, не спешит перебираться в старшую команду.

20-летний дебютант здорово проявил себя в первой половине сезона, однако к выступлениям за топ-команду пока ещё не готов. Каких-то других вариантов у «Ред Булл» в данный момент нет: на фоне продолжающихся проблем с машиной, из-за которых даже Ферстаппен с трудом пробивается в топ-3, никто из опытных гонщиков переходить в Милтон-Кинс к Максу не горит желанием.

Цунода на Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

И на фоне публикаций в американской прессе можно предположить, что в «Ред Булл» прибегли к совершенно радикальной идее: позвать действующего и многократного чемпиона IndyCar Алекса Палоу. Формула-1 для «Ред Булл» — это маркетинговая площадка, и такой переход привлёк бы к команде дополнительное внимание и почти наверняка — новых спонсоров.

Так уж сложилось, что в последние годы «Ред Булл» в первую очередь работает на Макса. И если в собственных воспитанниках уверенности нет или, как в случае с Хаджаром, переход действительно имеет смысл чуть отложить, то какая разница, кто будет сидеть в проблемной второй машине? Да и вряд ли Палоу будет смотреться в «Ред Булл» намного хуже Лоусона…

Кто вообще такой Палоу?

Алекс Палоу Монтальбо дебютировал в IndyCar в 2020 году, к тому моменту за плечами у испанца была бронза японской «Супер Формулы» и пара невзрачных сезонов в GP3 (сейчас — Формула-3) в составе команды-середняка. Однако в американских «формулах» талант Алекс раскрылся — уже в третьей гонке сезона на незнакомой «Роуд Америке» Палоу финишировал третьим, опередив в том числе Колтона Херту и Пато О’Уорда, а также более известных европейским болельщикам Такуму Сато и Маркуса Эрикссона.

Палоу быстро обратил на себя внимание и получил приглашение от «Ганасси» — топ-команды IndyCar. Её лидером многие годы считался Скотт Диксон — новозеландский ветеран, самый титулованный пилот на решётке, шестикратный и действующий — к моменту сезона-2021 — чемпион первенства. И Палоу сразу же оказался сильнее Диксона: Алекс выиграл дебютную гонку в составе «Ганасси» и в конце сезона отобрал у партнёра по команде титул.

Палоу и Диксон на этапе IndyCar 2021 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

Сезон-2022 начался для испанца очень неровно, в том году он стал только пятым, а чемпионство вернулось к «Пенске» — второй для себя титул оформил Уилл Пауэр. Тем не менее Палоу на высокой ноте завершил сезон, победив на «Лагуна Секе», и с тех пор ему нет равных — три года подряд Алекс становится чемпионом IndyCar и уже входит в топ-6 самых титулованных пилотов за всю историю американских «формул». Причём именно сезон-2025 — наиболее сильный в карьере Палоу: он выиграл «500 миль Индианаполиса» и ещё семь гонок из оставшихся 15, а титул гарантировал себе за два этапа до конца чемпионата.

Палоу уже пытался попасть в Формулу-1. В 2022 году, том самом, когда не удалось защитить титул, испанец неожиданно подписал контракт с «Маклареном» — и в «Ганасси» подали на пилота и команду в суд. Позднее выяснилось, что контракт с «Маклареном» не подразумевает места в Формуле-1, и Палоу передумал уходить из «Ганасси». Теперь уже Зак Браун подал в суд, требуя вернуть потраченные на испанца деньги. В данный момент споры, надо полагать, урегулированы.

У Палоу и правда есть шанс?

Переход из IndyCar в топ-команду, в напарники к одному из лучших — если не к лучшему — пилоту в Формуле-1, это, разумеется, рискованная задача. Особенно когда речь идёт о «Ред Булл», машины которой поколениями отличаются более высокой чувствительностью, и справиться с ними может только Ферстаппен. В таких условиях Палоу, если действительно окажется в «Ред Булл», почти наверняка провалится. Любой другой исход для любого пилота, который станет напарником Макса, сродни чуду. Но то, что Палоу сделал в IndyCar, это тоже чудо…

Такой переход стал бы для Алекса крупнейшим вызовом в карьере, однако в том же IndyCar он добился почти всего возможного, а оставшегося сможет добиться позже — даже самый провальный сезон в Формуле-1 не помешает чемпиону найти себе место в конкурентоспособной команде. Палоу 28 лет, и в IndyCar он сможет выступать ещё лет 10, а вот попасть в Формулу-1 другого шанса у него уже точно не будет. К тому же в сезоне-2026 в Формуле-1 будут использоваться принципиально новые машины, и у испанца появится шанс учиться с ними работать вместе с Ферстаппеном, хотя ему, разумеется, освоиться с шасси будет проще.

Палоу после победы на Гран-при Сент-Питерсберга Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

Провести один сезон в качестве боевого пилота Формулы-1 — это уникальный опыт, о котором мечтает каждый гонщик. Особенно испанец, выросший в годы чемпионских титулов Фернандо Алонсо. Отказаться от возможности обрести такой опыт и гоняться на самых сложных болидах современности стало бы для Палоу большим упущением, пусть даже речь идёт о, вероятно, не самых высоких позициях. Ну а даже в случае совсем оглушительного провала «Ред Булл» сможет оперативно заменить Палоу кем-то из гонщиков «Рейсинг Буллз» прямо посреди сезона.

Впрочем, говоря откровенно, такой переход сколь же безумен, столь же и маловероятен: контракт с Палоу — это всё же слишком большой риск для «Ред Булл». Более прагматичным решением было бы продление контракта с Юки Цунодой — возможно, за рулём новой машины японцу будет проще, чем в кокпите RB21, а если нет, то его заменит уже освоившийся в болидах нового поколения Исак Хаджар. К тому же сразу два пилота «Ред Булл» сражаются за чемпионство в Формуле-2 — Пепе Марти и Арвид Линдблад. Другими словами, очередь к австрийцам и без Палоу немаленькая.