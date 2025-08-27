В Ф-1 насмехались над гонщиком — и оказались неправы. Он возвращается, чтобы всё доказать

На этой неделе команда «Кадиллак» официально объявила состав пилотов на дебютный сезон Формулы-1 — в 2026 году американский бренд будут представлять Валттери Боттас и Серхио Перес. Оба — ветераны «Больших призов», выигрывали гонки и становились вице-чемпионами, но в конце 2024 года потеряли места на стартовой решётке.

И если Боттас в нынешнем сезоне постоянно присутствовал на этапах в качестве резервиста «Мерседеса» и не скрывал желания вернуться, то в случае с Пересом путь в «Кадиллак» получился более витиеватым…

Первый «Ред Булл» и второй «Ред Булл»

Серхио Перес выступал за «Ред Булл» четыре года, помогал Максу Ферстаппену в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном в 2021-м, а с появлением новых машин в сезоне-2022 пробился в топ-3 по итогам сезона. В какой-то момент Чеко даже поверил, что способен побороться с Ферстаппеном за чемпионство, но Гран-при Майами 2023-го, когда при старте с поула мексиканец проиграл гонку прорвавшемуся с девятого места Максу, подорвал уверенность Серхио. Мексиканец чаще стал допускать ошибки, а о борьбе за титул речи уже не шло.

Сезон-2024 начался ещё с одного мощного удара — завала на старте Гран-при Монако, и от него Серхио оправиться так и не смог. Пока Ферстаппен боролся за чемпионство, Перес с трудом набирал очки и лишь изредка поднимался на подиум. Мексиканца критиковали после каждой гонки, хотя уже тогда стало ясно, что с машиной проблемы. Максу ещё удавалось кое-как справляться с нервным болидом, он первым получал важные обновления, а Чеко смотрелся на фоне лидера всё хуже и чуть ли не после каждой гонки подвергался разгромной критике прессы. Порой к ней присоединялся и руководитель команды Кристиан Хорнер.

Завал на старте Гран-при Монако 2024 года Фото: Getty Images

В конце концов, несмотря на уже подписанный контракт, Перес был уволен из «Ред Булл» перед сезоном-2025. Мексиканца заменил Лиам Лоусон, однако он смотрелся ещё хуже и продержался в команде лишь два этапа — молодой новозеландец выглядел так, словно он впервые сидит за рулём гоночной машины. Тогда напарником Ферстаппен стал Юки Цунода, но и японец со всем своим опытом неспособен справиться с болидом. За 14 этапов сезона-2025 вторые пилоты «Ред Булл» набрали лишь семь очков, тогда как на счету Ферстаппена – 187. Стало окончательно ясно, что дело было не в Пересе.

«Это уникальная машина, требующая уникального пилотажа, — объяснял Чеко в интервью Sky Sports уже после объявления о контракте с «Кадиллаком». — Годами мне удавалось, я бы сказал, выживать в ней. Это трудная машина, и до, и после меня на ней выступали отличные гонщики, и им тоже было трудно. Иногда мне удавалось подстроиться под болид, но стоило измениться условиям — дождь, ветер или что-то ещё — и машина становилась неуправляемой. Ты начинаешь допускать ошибки, теряешь уверенность».

Последний шанс

Потеряв место в Формуле-1 Перес (точнее — его отец) объявил, что ещё вернётся в «Большие призы», но затем пропал с радаров. После столь мощного психологического удара мало кто удивился бы, если Чеко завязал с Формулой-1 и выступал в гонках на выносливость, IndyCar или вовсе ушёл бы в бизнес. Но, как выясняется, всё это время Серхио работал над возвращением на стартовую решётку — и добился его.

Это, к слову, уже не первый случай, когда Чеко увольняют, несмотря на контракт, однако он чудом спасает карьеру. В 2020 году Перес выступал за «Рейсинг Пойнт» и в 2021-м должен был остаться в команде, которая превращалась в «Астон Мартин». Однако Лоуренс Стролл, узнав, что доступен Себастьян Феттель, расторг соглашение и выставил мексиканца из команды. В «Ред Булл» тогда искали замену Алексу Албону и склонялись к кандидатуре Нико Хюлькенберга, но неожиданная победа Переса на Гран-при Сахира изменила мнение австрийцев.

Перес на подиуме Гран-при Сахира 2020 года Фото: Hamad I Mohammed — Pool/Getty Images

Во время интервью для Sky Sports Чеко смотрелся спокойно и расслабленно — давненько мексиканец не выглядел так при общении с журналистами. Перерыв явно пошёл на пользу нервной системе Серхио, психологически он готов вернуться. Мексиканец заслужил ещё один шанс, и здорово, что он в итоге представился. Но одного лишь психологического равновесия окажется недостаточно — Перес возвращается в крайне конкурентную среду, а его машина, вероятнее всего, будет самой медленной в пелотоне.

Ещё один важный момент в том, что этот шанс — последний для Переса. У «Кадиллака» в следующем году будет самый возрастной состав пилотов, и почти наверняка тот из них, кто окажется слабее, в будущем уступит место более молодому гонщику. И в случае поражения от Боттаса нового чудесного возвращения уже не будет. Правда, то же самое касается и Валттери — если финн будет уступать Пересу, то сможет остаться в Формуле-1 разве что в статусе резервиста.