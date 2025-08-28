Россия пытается отсудить у Формулы-1 почти $ 70 млн. Что за деньги и почему только сейчас?

На днях британский The Telegraph сообщил, что компания-промоутер Гран-при России «Росгонки» обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Формуле-1 с требованием вернуть взнос за так и не состоявшийся этап 2022 года, который был отменён после начала СВО. Почему российская сторона ждала больше трёх лет и каковы шансы, что деньги удастся вернуть?

Что вообще за деньги?

В Формуле-1 исторически своеобразная экономика, которая в своё время поразила тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. В начале 2000-х предшественник Собянина очень хотел привезти Ф-1, однако чуть ли не в последний момент узнал, что Москва должна не только построить трассу, но и внести промоутерский взнос за проведение Гран-при. Более того, рекламу будет продавать тоже Формула-1, а Москве останутся только доходы от билетов.

Лужкова подобная бизнес-схема поразила, однако на самом деле всё вполне объяснимо. Главные доходы от Гран-при — косвенные: траты туристов, развитие инфраструктуры, улучшение имиджа города и страны, вовлечение детей в спорт… И вот за всё это надо платить Ф-1, у которой нет отбоя от желающих провести этап. Команды при этом ну очень не хотят проводить больше 24 Гран-при за сезон, так что если какая-то страна хочет принять этап, то в борьбе за слот нужно перебить конкурента рублём. Вернее, долларом.

Вот и организаторам Гран-при России приходилось серьёзно платить за проведение этапа. Согласно условиям контракта, сумма последовательно росла от года к году. По данным The Telegraph, российская сторона внесла за этап 2022 года порядка £ 50 млн (около $ 67,5 млн) — вот эту сумму «Росгонки» наконец и потребовали вернуть.

Почему «Росгонки» не подали в суд уже в 2022-м?

Формула-1, разорвавшая контракт на проведение Гран-при России в Сочи и затем в Санкт-Петербурге, никогда не отрицала наличие долга. Formula One Management не собиралась присваивать себе деньги, но при этом констатировала, что и вернуть их не может — мол, санкции прямо запрещают отправлять миллионы в ставшую враждебной Россию.

«Это вопрос текущей санкционной политики США, — объяснял «Чемпионату» летом 2023 года тогдашний гендиректор «Росгонок» Алексей Титов. — Должны быть выданы определённые разрешения, а они выдаются хаотично, нестандартно, вне каких-то очевидных правил. Речь идёт о лицензиях OFAC, OFSI, а мы даже связаться с этими организациями не можем: они просто с нами не общаются, потому что мы русские, и всё».

В октябре того же года Титов высказывался о FOM уже более критически: «Есть совершенно очевидное нежелание той стороны заплатить деньги. Что-то подсказывает, что перед ней нужно повесить какую-то очень серьёзную страшилку типа суда — тогда, наверное, зашевелятся. Если мы обратимся в суд, то вероятность победы достаточно большая, и резонанс будет больше. Но мы надеемся, что рано или поздно трезвость ума в прекрасном королевстве возобладает и они придут в чувство».

Видимо, в 2025-м в «Росгонках» пришли к выводу, что просто страшилок уже мало и пора переходить к действиям. К слову, сам Титов к «Росгонкам» отношения больше не имеет — новым гендиректором компании стала Ирина Аурениус.

«АНО «РОСГОНКИ» подтверждает подачу иска против Формулы-1, — ответила Аурениус в ответ на запрос «Чемпионата». — Урегулировать спор в досудебном порядке у сторон не получилось. Подробности иска, включая возможные сроки рассмотрения, сумму, на данном этапе комментировать не готовы.

Формула-1 подтверждает задолженность перед АНО «РОСГОНКИ», но продолжает удерживать средства, ссылаясь на санкции. Действий для добросовестного возврата задолженности Формула-1 не предпринимает, в связи с чем было принято решение добиваться возврата денежных средств через судебно-правовую систему Великобритании».

Какие сейчас шансы на успех?

С одной стороны, раз «Росгонки» обратились в суд и наняли юристов, то явно не считают всю эту затею бессмысленной. Перед глазами свежий пример судебных разборок между командой «Хаас» и «Уралкалием». Там американская сторона тоже разорвала контракт, а после решения швейцарского арбитража, постановившего вернуть часть спонсорских выплат за 2022 год, попыталась сослаться на непреодолимые сложности из-за антироссийских санкций.

Вот только стоило нидерландской полиции арестовать имущество «Хааса» на этапе Формулы-1, как американцы всего за несколько дней всё-таки нашли способ отправить деньги в Россию и при этом избежать каких-либо проблем с законом. Очевидно, в «Росгонках» внимательно изучили тот кейс.

При этом издание «Коммерсант» сообщило, что нынешнее обращение «Росгонок» в суд может быть вызвано и простой необходимостью как-то отчитаться о де-факто бюджетных средствах. Деньги надо либо вернуть, либо списать. Так что даже отрицательное решение суда как минимум позволит «Росгонкам» оформить отчётность.

Что касается сроков рассмотрения дела, то вряд ли стоит ждать стремительного развития событий. Теоретически может даже получиться, что санкции ослабят до начала слушаний, и тогда FOM просто проведёт ту самую транзакцию, сняв все вопросы.

Ф-1 когда-нибудь вернётся в Россию?

Когда-нибудь — наверняка. Нынешний руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявлял, что «гонок в России больше не будет», но не стоит относиться к его словам буквально. Очевидно, что размышлять о проведении Гран-при России в ближайшие годы бессмысленно, но если/когда обстановка в мире изменится, то всё вновь станет возможно.

Трасса-то есть даже после резкого сокращения автодрома в Сочи — «Игора Драйв» готова принять болиды Ф-1, план по доводке сопутствующей инфраструктуры давно готов. Но факторов при будущих переговорах с чемпионатом мира очень много — от готовности руководства страны вновь платить десятки миллионов долларов (если, конечно, не найдётся бизнесменов, готовых всё организовать за свой счёт) до имиджа России в мире.